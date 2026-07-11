Dolayısıyla asıl mesele, Inter’in borçlar düşüldükten sonraki değerini belirlemektir; bugünkü tarih itibarıyla değil, zira bu durumda değer, Zhang’ın Oaktree’ye borçlu olduğu tutardan çok daha yüksek çıkacaktır. Konsolide özkaynaklar negatif olsa da, bir şirketin değeri muhasebe sonuçlarıyla örtüşmez: daha çok kâr ve nakit akışı yaratma kapasitesine bağlıdır. Futbol kulüpleri için en yaygın yöntem, işletme gelirlerine bir çarpan uygulamaktır; bu, basit ve yaklaşık bir yöntem olmakla birlikte piyasa tarafından genel olarak kabul görmektedir. Karar muhtemelen bir uzmanlar heyeti tarafından, farklı yöntemlerin ortalaması alınarak verilecektir: Eğer ortaya çıkan değer, yaklaşık 400 milyonluk borcun üzerinde çıkarsa, aradaki fark Zhang’a ödenmelidir. Fonlar yıllık %14-15 getiri hedefliyor: Dolayısıyla, satın alınan varlıkların değerini artırmak, çok yüksek bir maliyeti olan bir zamanla yarış haline geliyor ve satın alma maliyetini yukarı çeken bir dava, kâr marjlarını önemli ölçüde azaltıyor.



