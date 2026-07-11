Steven Zhang, Oaktree’yi mahkemeye verdi: Corriere dello Sport’un haberine ve bazı söylentilere göre, Inter’in eski sahibi, Amerikan fonuyla 450 milyon avroya kadar çıkabilecek bir dava başlattı.
Çeviri:
Corsport - Inter, Zhang Oaktree’ye dava açtı: 450 milyon’a varan dava, neler olabilir?
HUKUKİ ANLAŞMAZLIKLAR
Inter’in satın alınmasından iki yıl sonra, eski başkan Zhang’ın Lüksemburg’da başlattığı hukuki işlemler başarılı olursa, bu işlem Oaktree için beklenenden daha maliyetli hale gelebilir. Hukuki açıdan bakıldığında, bu iddia temelsiz görünmüyor: Nisan 2024’te, Oaktree’nin üç yıl önce Zhang’a verdiği 250 milyonluk kredinin vadesi doldu; bu tutar, yıllık %12 faizle kapitalize edildiği için bu arada yaklaşık 400 milyona yükselmişti. Zhang’ın bu tutarı geri ödeyememesi üzerine Oaktree, kredinin teminatı olarak gösterilen kulüp hisseleri üzerindeki rehin hakkını icra etti.
LÜKSEMBURG YASASI
Lüksemburg yasaları, alacaklının, örneğin İtalya’da olduğu gibi adli açık artırma yoluna başvurmadan haczedilen mallara derhal el koymasına izin vermektedir: bu nedenle, bu tür işlemler Lüksemburg şirketleri aracılığıyla yapılandırılmaktadır; tıpkı Yonghong Li’nin iflasının ardından Elliott’un Milan’ın sahibi olduğu durumda olduğu gibi. Ancak bu mekanizmanın verimliliği, borçluyu gereğinden fazla mağdur etmemelidir: Haczedilen malın değeri ile borç tutarı arasındaki olası fark borçluya aittir; alacaklı ise alacağını tahsil etme hakkına sahiptir, aşırı derecede zenginleşme hakkına sahip değildir. Bu, “Marciano Anlaşması” olarak bilinen ve medeni ülkelerin tüm hukuk sistemlerinde tanınan bir ilkedir.
TALEP
Dolayısıyla asıl mesele, Inter’in borçlar düşüldükten sonraki değerini belirlemektir; bugünkü tarih itibarıyla değil, zira bu durumda değer, Zhang’ın Oaktree’ye borçlu olduğu tutardan çok daha yüksek çıkacaktır. Konsolide özkaynaklar negatif olsa da, bir şirketin değeri muhasebe sonuçlarıyla örtüşmez: daha çok kâr ve nakit akışı yaratma kapasitesine bağlıdır. Futbol kulüpleri için en yaygın yöntem, işletme gelirlerine bir çarpan uygulamaktır; bu, basit ve yaklaşık bir yöntem olmakla birlikte piyasa tarafından genel olarak kabul görmektedir. Karar muhtemelen bir uzmanlar heyeti tarafından, farklı yöntemlerin ortalaması alınarak verilecektir: Eğer ortaya çıkan değer, yaklaşık 400 milyonluk borcun üzerinde çıkarsa, aradaki fark Zhang’a ödenmelidir. Fonlar yıllık %14-15 getiri hedefliyor: Dolayısıyla, satın alınan varlıkların değerini artırmak, çok yüksek bir maliyeti olan bir zamanla yarış haline geliyor ve satın alma maliyetini yukarı çeken bir dava, kâr marjlarını önemli ölçüde azaltıyor.
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