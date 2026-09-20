24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
FBL-ITA-SERIEA-INTER MILAN-UDINESEAFP
Emanuele Tramacere
Çeviri:

CorSport - Inter'de Chivu'dan takıma sert çıkış: Olimpiyat Stadı'nın duvarları devre arasında titredi

Inter
C. Chivu

Inter'in Roma karşısında ilk yarıdaki kötü performansı, Rumen teknik adamı Olimpico'nun koridorlarında sert bir fırça atmaya zorladı.

Inter, Roma Olimpiyat Stadı’ndan ve Gian Piero Gasperini’nin takımına karşı oynanan büyük maçtan, geri dönüşle alınan 2-2’lik beraberlikle ayrıldı. Bu sonuç, özellikle maçın gidişatı düşünüldüğünde Inter taraftarlarının yüzünü güldürebilir.

İlk yarının sonunda Inter, bu sezon bir kez daha, Manu Kone’nin attığı iki gol ve sezon başındaki bir başka hatalı başlangıcın da etkisiyle iki farklı geriye düştü. Devre arasında takım kendine geldi ancak maç sonunda Cristian Chivu takıma neler söylediğini açıklamak istemedi.

Ancak Corriere dello Sport, Rumen teknik adamın yaptığı konuşmanın havasının hiç de sakin olmadığını yazdı.

  • "ARAMIZDA KALIYOR"

    Inter Teknik Direktörü temkinli konuştu ve maçın hemen ardından basına yaptığı açıklamada, oyuncularının maça başlangıçtaki tutumundan hayal kırıklığı duyduğunu vurgulayıp bunu devre arasında soyunma odasında da dile getirdiğini hissettirdi:

    "İkinci yarıdan başlayayım, ilk yarıyla ilgili söylemem gerekeni devre arasında söyledim ve bu, benimle onlar arasında kalacak: mutlak gerçek bu ve düşündüğüm de bu. Onların da bunu bildiğine eminim. İkinci yarıda ise tutum, hırs, kalite ve karakter açısından harika bir maç çıkardık"

    • Reklam

  • Duvarlar sallandı

    Dolayısıyla konuşmanın merkezindeki kavramlar net, bunun nasıl olduğu ise hâlâ gizemini koruyor; ancak Corriere dello Sport'un aktardığına göre ortalık tam anlamıyla alev aldı.

    "Sakin geçen bir devre arası değildi ve Olimpico'nun duvarları titredi. Chivu, sahada gerçek olamayacak kadar kötü olduklarını oyuncularına anlatmanın doğru yolunu buldu"

    • BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

    Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

    GOAL'ı Google'da takip edin
Serie A
Inter crest
Inter
INT
Parma Calcio 1913 crest
Parma Calcio 1913
PAR