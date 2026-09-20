Inter, Roma Olimpiyat Stadı’ndan ve Gian Piero Gasperini’nin takımına karşı oynanan büyük maçtan, geri dönüşle alınan 2-2’lik beraberlikle ayrıldı. Bu sonuç, özellikle maçın gidişatı düşünüldüğünde Inter taraftarlarının yüzünü güldürebilir.

İlk yarının sonunda Inter, bu sezon bir kez daha, Manu Kone’nin attığı iki gol ve sezon başındaki bir başka hatalı başlangıcın da etkisiyle iki farklı geriye düştü. Devre arasında takım kendine geldi ancak maç sonunda Cristian Chivu takıma neler söylediğini açıklamak istemedi.

Ancak Corriere dello Sport, Rumen teknik adamın yaptığı konuşmanın havasının hiç de sakin olmadığını yazdı.