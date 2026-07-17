Serie A ve Serie B’nin CAN (Hakem Komitesi) eski başkanı Gianluca Rocchi’nin başrolünde yer aldığı yeni telefon dinleme kayıtları, Il Corriere della Sera gazetesinde yer aldı. Söz konusu telefon görüşmeleri, Milano Savcılığı tarafından soruşturma listesine alındığı haberinin ardından görevinden kendi isteğiyle ayrılan hakem başkanı Rocchi’nin, futbol dünyasından çeşitli isimlerle Inter maçlarının hakem atamaları konusunu ele aldığına işaret ediyor. Savcı Ascione tarafından yürütülen ve Inter kulübüyle iş birliği içinde spor dolandırıcılığı suçlamasını içeren, ancak davanın düşürülmesiyle sonuçlanan soruşturma, Rocchi ile Serie A Ligi’nin mevcut Müsabaka Direktörü ve geçmişte Inter’in takım menajeri olan Andrea Butti arasında dinlenen konuşmaya da dayanıyordu.
Çeviri:
Corsera, Rocchi’nin Andrea Butti ile yaptığı konuşma dinlendi: “Ona bir Inter taraftarı gibi davranıyordum.” “Doveri’yi göndermeyin, bize uğursuzluk getiriyor ve onunla hiçbir şey kazanamıyoruz.”
DİNLEME
Milano Savcılığı’ndaki sorguda Gianluca Rocchi, Butti ile olan ilişkisini şöyle açıkladı: “Butti bir taraftar ve kurumsal bir görevi olsa da ona bir taraftar gibi davranıyorum.” Savcı Ascione ve ekibi tarafından yöneltilen suçlamalar, 2025 yılının Nisan ayında Inter ile Milan arasında oynanan İtalya Kupası yarı final rövanş maçından kısa bir süre önce yapılan şu telefon görüşmesinden kaynaklanıyor: “Artık Doveri’yi Inter maçına gönderme, o tam bir uğursuzluk kaynağı, o varken hiçbir zaman bir şey kazanamıyoruz…”. Soruşturmacılara göre Inter takımında “istenmeyen” bir hakem olarak görülen Doveri, Inter ile Milan arasındaki maç için yine de görevlendirilecek; savcıların gözünde bu atama, Doveri’nin İtalya Kupası finalinde yer almasını “engellemek” için gerekliydi.
"SEN BİR KATİLSİN"
Il Corriere della Sera gazetesinin aktardığına göre, Andrea Butti, Sergio Conceiçao’nun Rossoneri’sinin 3-0 kazandığı ve böylece Bologna ile oynayacakları finale yükseldiği maçta Doveri’nin görevlendirilmesi konusunda Gianluca Rocchi’ye şu yorumu yaptı: “Sen bir katilsin, hayır boş ver, ama o zaman gerçekten onlardan birisin! Suç sende, biliyorsun, değil mi? Onunla karşılaştığımızda rekorumuz son derece kötü.”
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