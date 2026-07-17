Milano Savcılığı’ndaki sorguda Gianluca Rocchi, Butti ile olan ilişkisini şöyle açıkladı: “Butti bir taraftar ve kurumsal bir görevi olsa da ona bir taraftar gibi davranıyorum.” Savcı Ascione ve ekibi tarafından yöneltilen suçlamalar, 2025 yılının Nisan ayında Inter ile Milan arasında oynanan İtalya Kupası yarı final rövanş maçından kısa bir süre önce yapılan şu telefon görüşmesinden kaynaklanıyor: “Artık Doveri’yi Inter maçına gönderme, o tam bir uğursuzluk kaynağı, o varken hiçbir zaman bir şey kazanamıyoruz…”. Soruşturmacılara göre Inter takımında “istenmeyen” bir hakem olarak görülen Doveri, Inter ile Milan arasındaki maç için yine de görevlendirilecek; savcıların gözünde bu atama, Doveri’nin İtalya Kupası finalinde yer almasını “engellemek” için gerekliydi.