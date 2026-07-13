CorSera - Inter, kanat için düşük maliyetli transfer: Rafik Belghali gündemde

Elbette Belghali tek seçenek değil: En çok ilgi çeken ve en geniş destek gören seçenek ise Guela Doué’ye yönelen yol. Strasbourg'da forma giyen ve Fildişi Sahili ile Dünya Kupası'nda deneyim kazanan 2002 doğumlu kanat oyuncusu, kanadı büyük bir dinamizmle kapatma ve farklı özelliklere sahip olmasına rağmen Khalaili gibi bir oyuncunun sağlayacağı güvenilirliği garanti etme yeteneği nedeniyle İtalya şampiyonlarının taktiksel projesine uygun görülüyor. Belki teknik ve hücum açısından biraz daha geride olsa da, topun kendilerinde olmadığı durumlarda daha fazla katkı sağlama eğilimindedir. Sorun ise fiyat: Strasbourg, oyuncunun değerini 40 milyon avro olarak belirlemiştir.