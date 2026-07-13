Inter transfer piyasası için önemli bir gün. CONI’den spor uygunluk onayı alamayan İsrailli sağ kanat oyuncusu Anan Khalaili, Nerazzurri tarafından kadroya alınabileceğini belirlemek için yeni ve hassas tıbbi testlere girmek zorunda kalacak. Tıbbi yeşil ışık yakılmazsa, Union Saint-Gilloise’a geri dönecek ve Nerazzurri da başka hedefler peşine düşmek zorunda kalacak. 25 milyon avro artı primlerden oluşan transferin gerçekleşmeme ihtimali oldukça yüksek; Marotta ve Ausilio olası alternatifleri değerlendiriyor. Real Madrid forması giymek üzere Madrid’e giden Dumfries’in yerini alacak bir oyuncu bulmak öncelikli hedef.
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CorSera - Inter, kanat için düşük maliyetli transfer: Rafik Belghali gündemde
IDEA BELGHALI, FİYATI NE KADAR?
Nerazzurri ekibinin değerlendirdiği isimler arasında, Belçika doğumlu, 2002 doğumlu Cezayirli kanat oyuncusuRafik Belghali de yer alıyor. Belghali, 2029’da sona erecek bir sözleşmeyle Verona’ya bağlı. Corriere della Sera’ya göre, o Khalaili’ye kıyasla daha uygun maliyetli bir seçenek; ancak Hellas, eski Mechelen oyuncusu için yine de 15 milyon avroluk bir fiyat talep ediyor. Dünya Kupası’nda Cezayir milli takımıyla Avusturya’ya karşı 3-3 berabere biten maçta gol atan Belghali, Juventus ve Napoli’nin de ilgisini çekiyor.
GUELA DOUE' İLK TERCİH
Elbette Belghali tek seçenek değil: En çok ilgi çeken ve en geniş destek gören seçenek ise Guela Doué’ye yönelen yol. Strasbourg'da forma giyen ve Fildişi Sahili ile Dünya Kupası'nda deneyim kazanan 2002 doğumlu kanat oyuncusu, kanadı büyük bir dinamizmle kapatma ve farklı özelliklere sahip olmasına rağmen Khalaili gibi bir oyuncunun sağlayacağı güvenilirliği garanti etme yeteneği nedeniyle İtalya şampiyonlarının taktiksel projesine uygun görülüyor. Belki teknik ve hücum açısından biraz daha geride olsa da, topun kendilerinde olmadığı durumlarda daha fazla katkı sağlama eğilimindedir. Sorun ise fiyat: Strasbourg, oyuncunun değerini 40 milyon avro olarak belirlemiştir.
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