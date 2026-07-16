Federasyon Başkanı Giovanni Malagò dün günün büyük bir kısmını Milano’da geçirdi: yoğun bir programın ardından öğleden sonra geç saatlerde Roma’ya geri döndü, ancak bu süre zarfında, kendisiyle birlikte milli takım teknik direktörünü seçecek kişilerle görüşmeler de eksik olmadı. Il Corriere della Sera’nın haberine göre, şu anda aday listesi aşamasındayız ve listenin en başında Roberto Mancini ile Andrea Pirlo yer alıyor. Üçüncü bir aday ise Antonio Conte.





Corsera’da yer alan habere göre, Malagò, Leonardo ve Maldini’nin hafta sonu hemen ardından, belki de pazartesi günü karar verip bunu kamuoyuna duyurmaları bekleniyor.