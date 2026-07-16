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mancini italia nazionaleGetty Images
Gianluca Minchiotti

Çeviri:

Corriere - İtalya, Mancini ile yapılan anlaşma, Serie A’nın Pirlo hakkındaki şüpheleri, arka planda Conte

İtalya
Transfers
R. Mancini
A. Pirlo
A. Conte

Malagò, Maldini ve Leonardo’nun pazartesiye kadar Milli Takım’ın yeni teknik direktörünü seçmeleri bekleniyor

Federasyon Başkanı Giovanni Malagò dün günün büyük bir kısmını Milano’da geçirdi: yoğun bir programın ardından öğleden sonra geç saatlerde Roma’ya geri döndü, ancak bu süre zarfında, kendisiyle birlikte milli takım teknik direktörünü seçecek kişilerle görüşmeler de eksik olmadı. Il Corriere della Sera’nın haberine göre, şu anda aday listesi aşamasındayız ve listenin en başında Roberto Mancini ile Andrea Pirlo yer alıyor. Üçüncü bir aday ise Antonio Conte.


Corsera’da yer alan habere göre, Malagò, Leonardo ve Maldini’nin hafta sonu hemen ardından, belki de pazartesi günü karar verip bunu kamuoyuna duyurmaları bekleniyor.

  • MANCINI VE PIRLO

    Mancini’nin adı, Malagò’nun federasyon başkanlığı adaylığının açıklanmasından birkaç gün sonra gündeme geldi ve bu bir tesadüf olamaz. Corriere gazetesi, ilgili tarafların şiddetli yalanlamalarına rağmen, ikilinin daha önce bir anlaşmaya vardığını iddia edenler olduğunu yazıyor: yıllık 2 milyon avro artı prim içeren bir sözleşme. Ardından, Malagò’nun bizzat seçtiği Maldini ve Leonardo da federasyon gemisine bindi. Maldini’nin Pirlo’nun profilinden hoşlandığı bir sır değil; Maldini, Pirlo’yu 2023’te Milan’a getirmek istemişti ve şimdi de Milli Takım’ın başına getirmek istiyor.


    Ancak Corriere della Sera’nın açıkladığı gibi, burada dikkate alınması gereken daha geniş kapsamlı bir oyun da oynanıyor: Serie A Ligi’nin Mancini’ye karşı sergilediği dışlama var ve Pirlo’nun adaylığının pek de ilgi görmediği kamuoyu var.


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  • CONTE

    FIGC, bu kararda hata yapma lüksüne sahip değil ve milli takımın teknik direktörlüğüne herkesin tam olarak desteklemediği bir ismin geleceği düşünülemez. Antonio Conte’nin böyle bir sorunu olmazdı; ancak kendisine yapılan birkaç (dolaylı) yoklamadan sonra hiçbir zaman doğrudan temasa geçilmedi.


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