Corriere dello Sport – Massa, Como-Roma maçında tam not aldı: Wesley’in tartışmalı kırmızı kartına rağmen ödüllendirildi

Serie A’nın 29. haftasında, tartışmalı maçların ve hakemlerin yaptığıçeşitli hataların yaşandığı bu günde, hakem performansına yönelik tartışmalar dinmek bilmiyor.Inter-Atalanta maçındaki olayların ardından, Como ile Roma arasındaki Şampiyonlar Ligi play-off maçı da bazı sınırda kalan olaylar ve bariz hatalarla damgalandı. Ancak San Siro'daki hakem Manganiello'da olduğu gibi, Sinigaglia'daki hakem Massa da yönetiminden dolayı tam not aldı.
Bunu yazan Corriere dello Sport'a göre, Imperia'lı hakem 8,70 puanla, yani mümkün olan en yüksek notla değerlendirildi. Wesley'in aceleci ve birçok yorumcuya göre haksız bir şekilde oyundan atılması nedeniyle eleştirilen Massa, üstlerini ikna etmiş ve onlar da onun performansını överek, Lazio-Milan maçını yöneten Guida ile aynı kefeye koymuşlardır.