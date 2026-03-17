Corriere dello Sport – Massa, Como-Roma maçında tam not aldı: Wesley’in tartışmalı kırmızı kartına rağmen ödüllendirildi

Gasperini’nin eleştirilerine ve şikayetlerine rağmen, Hakem Gözlem Komitesi, Como-Roma maçının hakemi Massa’ya 8,70 puan vermiş; bu, bir hakemi değerlendirmekle görevli kişilerin elindeki puanlama tablosuna göre alınabilecek en yüksek puan. Corsport tarafından aktarılan bu not, pek çok kişinin tepkisini çekiyor ve Rocchi'nin yardımcılarından biri ve VAR sorumlusu Gervasoni'nin Manganiello'ya verdiği 8,50 notunun ardından geliyor. Yani, Pinerolo'lu hakem okulda 7 alacağı bir notla kurtulurken, Imperia'lı hakem 8 aldı; ancak Komisyon'un Wesley'in oyundan atılması olayı nedeniyle ona -0,10 puan cezası vermesi üzerine bu not 8,60'a düşecek.

Corriere dello Sport, “mükemmel bir şekilde hakemlik yapan” ve “yüksek seviyede bir performans sergileyen” hakemin performansına ilişkin bazı yorumları da aktarıyor. Uzmanlara göre “Massa, bağlam ve/veya olaylar açısından zor bir maçı doğru bir şekilde değerlendirip parlak bir şekilde çözerek iyi yönetti. Büyük bir kişilik gösterdi - Mükemmel teknik ve disiplin yönetimi... kaliteli bir maç yönetiminin içinde önemsiz hatalar. Hakemlik yeteneğini ortaya çıkardı, inandırıcıydı, olayların hakimi oldu. Karmaşık durumların çoğunu olumlu bir şekilde çözdü veya bu durumları önledi ya da zor bir ortamda yönetti”.

Guida'nın Lazio-Milan maçındaki gibi tam bir terfi. Campania'lı hakem de 8,70 puan aldı ancak meslektaşının aksine, performansı herhangi bir video incelemesi gerektiren olayla lekelenmedi.