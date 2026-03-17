Corriere dello Sport – Massa, Como-Roma maçında tam not aldı: Wesley’in tartışmalı kırmızı kartına rağmen ödüllendirildi

Hakemin performans değerlendirmesinin perde arkası.

Serie A’nın 29. haftasında, tartışmalı maçların ve hakemlerin yaptığıçeşitli hataların yaşandığı bu günde, hakem performansına yönelik tartışmalar dinmek bilmiyor.Inter-Atalanta maçındaki olayların ardından, Como ile Roma arasındaki Şampiyonlar Ligi play-off maçı da bazı sınırda kalan olaylar ve bariz hatalarla damgalandı. Ancak San Siro'daki hakem Manganiello'da olduğu gibi, Sinigaglia'daki hakem Massa da yönetiminden dolayı tam not aldı.

Bunu yazan Corriere dello Sport'a göre, Imperia'lı hakem 8,70 puanla, yani mümkün olan en yüksek notla değerlendirildi. Wesley'in aceleci ve birçok yorumcuya göre haksız bir şekilde oyundan atılması nedeniyle eleştirilen Massa, üstlerini ikna etmiş ve onlar da onun performansını överek, Lazio-Milan maçını yöneten Guida ile aynı kefeye koymuşlardır.

  • MASSA HAKKINDAKİ DEĞERLENDİRME

    Gasperini’nin eleştirilerine ve şikayetlerine rağmen, Hakem Gözlem Komitesi, Como-Roma maçının hakemi Massa’ya 8,70 puan vermiş; bu, bir hakemi değerlendirmekle görevli kişilerin elindeki puanlama tablosuna göre alınabilecek en yüksek puan. Corsport tarafından aktarılan bu not, pek çok kişinin tepkisini çekiyor ve Rocchi'nin yardımcılarından biri ve VAR sorumlusu Gervasoni'nin Manganiello'yaverdiği 8,50 notunun ardından geliyor. Yani, Pinerolo'lu hakem okulda 7 alacağı bir notla kurtulurken, Imperia'lı hakem 8 aldı; ancak Komisyon'un Wesley'in oyundan atılması olayı nedeniyle ona -0,10 puan cezası vermesi üzerine bu not 8,60'a düşecek.

    Corriere dello Sport, “mükemmel bir şekilde hakemlik yapan” ve “yüksek seviyede bir performans sergileyen” hakemin performansına ilişkin bazı yorumları da aktarıyor. Uzmanlara göre “Massa, bağlam ve/veya olaylar açısından zor bir maçı doğru bir şekilde değerlendirip parlak bir şekilde çözerek iyi yönetti. Büyük bir kişilik gösterdi - Mükemmel teknik ve disiplin yönetimi... kaliteli bir maç yönetiminin içinde önemsiz hatalar. Hakemlik yeteneğini ortaya çıkardı, inandırıcıydı, olayların hakimi oldu. Karmaşık durumların çoğunu olumlu bir şekilde çözdü veya bu durumları önledi ya da zor bir ortamda yönetti”. 

    Guida'nın Lazio-Milan maçındaki gibi tam bir terfi. Campania'lı hakem de 8,70 puan aldı ancak meslektaşının aksine, performansı herhangi bir video incelemesi gerektiren olayla lekelenmedi.

  • MASSA'YA NEYİ İTİRAZ EDİLİYOR

    Roma'yı öfkelendiren şey, özellikle ikinci yarının başında Wesley'e gösterilen ikinci sarı kart oldu. Daha önce sarı kart görmüş olan Brezilyalı oyuncu, aslında işlemediği görünen Diao'ya yaptığı faul nedeniyle oyundan atıldı. Lariani'nin forvetini dengesinden çıkaran ise Rensch'ti, ancak onun müdahalesi Massa tarafından görmezden gelindi.

    Diego Carlos'a verilmeyen bir başka sarı kartın yönetimi konusunda da şüpheler var. Eski Sevilla oyuncusu, ikinci yarıda Vaz'a yaptığı faul nedeniyle sarı kart gördü, ancak ilk yarıda, maçın başında, Malen'in gole çevirdiği penaltıya neden olan faulden paçayı kurtardı.

