İtalya, Coverciano'ya Pep Guardiola'yı getirip İtalya Milli Takımı'nın yeniden yapılanma planını tamamen ona emanet etme hayalini bir hafta boyunca kurduktan sonra Andrea Pirlo ile yeni bir başlangıç yapıyor. Daha şimdiden tartışmaları alevlendiren, çeşitli polemiklere ve karşı görüşlere yol açan bu atama, Il Corriere dello Sport'un aktardığına göre bir dizi önemli ret kararının ardından geldi. Katalan teknik adamın ve bilinen Carlo Ancelotti kararının yanı sıra, Brezilya Futbol Federasyonu ile 2030'a kadar olan sözleşmesine sadık kalmayı tercih eden Ancelotti'den başka, listeye eklenmesi gereken bir ret daha var.
Çeviri:
Corriere dello Sport - İtalya'da teknik direktörün tercihi, gelen bir dizi ret sonrası Andrea Pirlo'dan yana oldu: Guardiola ve Ancelotti'nin ardından Thiago Motta da hayır dedi. Baldini ile ilgili perde arkası
Thiago Motta'nın hayır cevabı
Il Corriere dello Sport'a göre, Milli Takım'ın yeni teknik direktörü Paolo Maldini ile sağ kolu Leonardo'nun, Mart 2025'te Juventus tarafından görevden alınmasından bu yana boşta olan Thiago Motta'yı İtalya Milli Takımı'nın başına geçmeye ikna etmeye çalıştığı öne sürüldü. Bu, iki eski Milan yöneticisinin benimsediği profillerle ve hafta sonu ile gelecek haftanın başı arasında United FC ile (30 Haziran 2027'ye kadar sözleşmesinin bulunduğu Katar kulübü) son pürüzleri çözerek 2030'a kadar kendisini Milli Takım'ın yeni projesine bağlayacak sözleşmeye imza atması beklenen Andrea Pirlo'nunkiyle uyumlu bir teknik direktör profili.
Motta'nın "hayır" demesinin nedenleri
İtalyan-Brezilyalı teknik adama dönersek; Juventus ile 2024'ten Haziran 2027'ye kadar sezon başına net 5 milyon euroluk bir anlaşmaya imza atan onun Milli Takım teknik direktörlüğü teklifine verdiği "hayır", mümkün olan en kısa sürede yeniden bir kulübün başında yeni bir meydan okumaya dönme arzusundan kaynaklanıyor. Juventus'tan olaylı ayrılığının ardından geçen aylarda PSG (altyapı), Genoa, Spezia ve Bologna'nın da eski teknik direktörü olan Motta, doğru telefonu beklemeyi sürdürdü ve hem İtalya'dan hem de özellikle yurt dışından, bilhassa da sezon ortasında göreve gelmeye yönelik çeşitli teklifleri reddetti. 43 yaşındaki Thiago Motta, görünen o ki bir milli takımın başında önemli bir görevi kabul etmeye henüz hazır hissetmiyor ve İtalyan futbolunun karmaşık durumu da Maldini ile Leonardo'nun teklifini kabul etmesi için yeterince büyük bir teşvik oluşturmadı.
Baldini vetosu
Bir başka perde arkası ise yine Il Corriere dello Sportsayfalarından ortaya çıkıyor ve İtalya Milli Takımı'nın başına Silvio Baldini'nin getirilme ihtimaliyle ilgili. Baldini, şu anda 21 Yaş Altı Milli Takımı'nın teknik direktörü ve geçen haziran ayında Yunanistan ile Lüksemburg'a karşı oynanan iki hazırlık maçında geçici olarak milli takımın başında yer aldı. Onun adına özellikle Serie A Ligi'nin karşı çıktığı, kulüp başkanlarını çıkarların ve menajerlerin esiri olmuş “dolandırıcılar” diye nitelediği son dönemdeki bir kamuoyu açıklaması nedeniyle kendisini affetmediği belirtiliyor. Böylece federasyondan bir teknik adama yönelme fikri de rafa kalkınca, Maldini ve Leonardo Pirlo için bastırma kararı aldı.
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