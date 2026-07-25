İtalyan-Brezilyalı teknik adama dönersek; Juventus ile 2024'ten Haziran 2027'ye kadar sezon başına net 5 milyon euroluk bir anlaşmaya imza atan onun Milli Takım teknik direktörlüğü teklifine verdiği "hayır", mümkün olan en kısa sürede yeniden bir kulübün başında yeni bir meydan okumaya dönme arzusundan kaynaklanıyor. Juventus'tan olaylı ayrılığının ardından geçen aylarda PSG (altyapı), Genoa, Spezia ve Bologna'nın da eski teknik direktörü olan Motta, doğru telefonu beklemeyi sürdürdü ve hem İtalya'dan hem de özellikle yurt dışından, bilhassa da sezon ortasında göreve gelmeye yönelik çeşitli teklifleri reddetti. 43 yaşındaki Thiago Motta, görünen o ki bir milli takımın başında önemli bir görevi kabul etmeye henüz hazır hissetmiyor ve İtalyan futbolunun karmaşık durumu da Maldini ile Leonardo'nun teklifini kabul etmesi için yeterince büyük bir teşvik oluşturmadı.