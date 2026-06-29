İtalya şampiyonu Inter’in transfer piyasası beklenmedik bir şekilde sakin bir başlangıç yaptı. Teknik direktör Cristian Chivu’nun sözleşmesi Haziran 2028’e kadar uzatıldı; ancak Nerazzurri kulübü, kısmen Oaktree fonu tarafından belirlenen katı harcama bütçesi sınırlamaları, kısmen de bazı oyuncu satışlarında ortaya çıkan zorluklar nedeniyle birçok cephede bir çıkmaza girmiştir (Bastoni, Frattesi’nin yanı sıra kiralık dönemlerini tamamlayarak geri dönen Pavard ve Asllani), bu transferler Beppe Marotta ve Piero Ausilio’nun elindeki bütçeyi artırmaya katkıda bulunacaktı. Marco Palestra ve Nico Paz ile ilgili görüşmelerin suya düşmesi ve Solet ile Curtis Jones konusunda da yavaşlamalar yaşanmasıyla birlikte, Nerazzurri’nin ufkunda yeni bir isim beliriyor.
Çeviri:
Corriere dello Sport - Inter’in Curtis Jones konusunda Liverpool ile yaşadığı çıkmaz, Pisilli’nin önünü açıyor: Piyasa değeri ne kadar, Roma’nın tutumu ne?
CURTIS JONES'A ALTERNATİF
Il Corriere dello Sport’un haberine göre, Liverpool’un 2001 doğumlu orta saha oyuncusu için son günlerde Arsenal ve Nottingham Forest ile ilgili spekülasyonların da etkisiyle 40 milyon euro civarında çok yüksek bir teklifte bulunması ve oyuncunun sözleşmesinin bir yıl sonra sona erecek olması göz önünde bulundurulduğunda, bugüne kadar 20 milyon artı primden öteye gitmemiş olan Inter, alternatif bir profil olan Roma'lı Niccolò Pisilli üzerinde düşünmeye başlamış. Genç (2004 doğumlu), İtalyan ve halihazırda Milli Takım kadrosunda yer alan Pisilli’nin maaşı, Curtis Jones’un Premier Lig’den ayrılmak için talep ettiği rakamlara kıyasla çok daha makul seviyede – şu anda net 2,5 milyon avro kazanıyor – ve Viale della Liberazione’daki yöneticiler tarafından hem Chivu’nun teknik ihtiyaçlarını hem de Nerazzurri yönetiminin belirlediği mali şartları karşılayacak ideal bir profil olarak değerlendiriliyor. Kulüp yönetimi, 25 milyon avroya kadar olan transferlerde özel bir kısıtlama getirmiyor; ancak bu tutarın üzerindeki transferler için ise Amerikan fonu yetkililerinin onayı gerekiyor.
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ROMA İLE BAĞLANTILI
Niccolò Pisilli, özellikle sezonun ikinci yarısında Gian Piero Gasperini’nin yönetiminde büyük bir gelişme kaydettiği bir şampiyonluk dönemini geride bıraktı (toplam 34 maç, 4 gol ve aynı sayıda asist). Giallorossi’nin altyapısından yetişen Pisilli, Roma şehrine ve Roma kulübüne derin bir bağlılık duyuyor. Sözleşmesi Haziran 2029’da sona eriyor ve onun isteği, memleketinin takımıyla Şampiyonlar Ligi’nde oynamak için kulüpte kalmak.
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ÇOCUKLAR İÇİN NE KADAR GEREKİR?
Il Corriere dello Sport’a göre, tek belirsizlik, Roma takımının UEFA’nın Finansal Fair Play konusunda ortaya koyduğu gereklilikleri karşılamak için değerli bir oyuncuyu feda etme ihtiyacı ya da isteği olabilir. Geçtiğimiz haftalarda Mate Svilar, Evan N'dicka, Manu Koné ve Matias Soulé isimleriyle ilgili söylentiler arka arkaya geldi, ancak bugüne kadar hiçbir teklif uygun veya dikkate değer bulunmadı; Friedkin ailesinin düşüncesi ise, bu durumdan yararlanmaya çalışıp en iyi oyuncularını ucuza satmamaktır. 30 Haziran’a kadar 60 milyon avroluk kar eşiğine ulaşmamayı ve olası yeni yaptırımları göze almayı kabul etmiş olsa da Roma, Milano’dan 25 milyon avro artı primler şeklinde bir teklif gelmesi halinde Pisilli’yi Inter’e satmaya açık olabilir; bu sayede 30 milyon avro eşiğine ulaşmak ve muhtemelen bunu aşmak mümkün olacaktır.