Corriere dello Sport - Inter’in Curtis Jones konusunda Liverpool ile yaşadığı çıkmaz, Pisilli’nin önünü açıyor: Piyasa değeri ne kadar, Roma’nın tutumu ne?

Il Corriere dello Sport’un haberine göre, Liverpool’un 2001 doğumlu orta saha oyuncusu için son günlerde Arsenal ve Nottingham Forest ile ilgili spekülasyonların da etkisiyle 40 milyon euro civarında çok yüksek bir teklifte bulunması ve oyuncunun sözleşmesinin bir yıl sonra sona erecek olması göz önünde bulundurulduğunda, bugüne kadar 20 milyon artı primden öteye gitmemiş olan Inter, alternatif bir profil olan Roma'lı Niccolò Pisilli üzerinde düşünmeye başlamış. Genç (2004 doğumlu), İtalyan ve halihazırda Milli Takım kadrosunda yer alan Pisilli’nin maaşı, Curtis Jones’un Premier Lig’den ayrılmak için talep ettiği rakamlara kıyasla çok daha makul seviyede – şu anda net 2,5 milyon avro kazanıyor – ve Viale della Liberazione’daki yöneticiler tarafından hem Chivu’nun teknik ihtiyaçlarını hem de Nerazzurri yönetiminin belirlediği mali şartları karşılayacak ideal bir profil olarak değerlendiriliyor. Kulüp yönetimi, 25 milyon avroya kadar olan transferlerde özel bir kısıtlama getirmiyor; ancak bu tutarın üzerindeki transferler için ise Amerikan fonu yetkililerinin onayı gerekiyor.





SAĞ KANATTA, KHALAILI İÇİN NAPOLI’YE DOĞRU SON HIZ