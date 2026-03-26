Momo Salah'ınLiverpool'dan ayrılması, önünde hâlâ oldukça iyi bir kariyer bekleyen Mısırlı yıldızın geleceği hakkında kaçınılmaz olarak birçok soruyu gündeme getiriyor. Nereye gidebilir? Genel olarak bakıldığında, en somut seçenekler batıda ABD ve doğuda Suudi Arabistan'a işaret ediyor; şu an için en çok ilgi gören seçenek ise Suudi Arabistan gibi görünüyor.

Corriere dello Sport, yaz transfer dönemi öncesinde en aktif olan kulüplerin Simone Inzaghi'nin çalıştırdığı Al-Hilal, golcü Mateo Retegui'nin forma giydiği Al Qadsiah ve eski Milan teknik direktörü Sergio Conceiçao'nun çalıştırdığı Al-Ittihad olduğunu açıklıyor. Sonuncu kulüp özellikle ciddi görünüyor ve 100 milyon euroluk iki yıllık bir sözleşme hazırlamış durumda. Ancak bu durumda, Salah'ın gelişi bir ayrılığa neden olacak: Geçen kış transfer döneminde de adı geçen Moussa Diaby, Inter için yeniden gündeme geldi.