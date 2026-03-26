Corriere dello Sport - Al-Ittihad'dan Salah hakkında: Mısırlı oyuncunun Suudi Arabistan'a transferi, yaz aylarında Diaby'nin Inter'e gitmesine yol açacak mı? Senaryo

Momo Salah'ınLiverpool'dan ayrılması, önünde hâlâ oldukça iyi bir kariyer bekleyen Mısırlı yıldızın geleceği hakkında kaçınılmaz olarak birçok soruyu gündeme getiriyor. Nereye gidebilir? Genel olarak bakıldığında, en somut seçenekler batıda ABD ve doğuda Suudi Arabistan'a işaret ediyor; şu an için en çok ilgi gören seçenek ise Suudi Arabistan gibi görünüyor.

Corriere dello Sport, yaz transfer dönemi öncesinde en aktif olan kulüplerin Simone Inzaghi'nin çalıştırdığı Al-Hilal, golcü Mateo Retegui'nin forma giydiği Al Qadsiah ve eski Milan teknik direktörü Sergio Conceiçao'nun çalıştırdığı Al-Ittihad olduğunu açıklıyor. Sonuncu kulüp özellikle ciddi görünüyor ve 100 milyon euroluk iki yıllık bir sözleşme hazırlamış durumda. Ancak bu durumda, Salah'ın gelişi bir ayrılığa neden olacak: Geçen kış transfer döneminde de adı geçen Moussa Diaby, Inter için yeniden gündeme geldi.

  DEĞİŞİM İHTİYACI

    Ocak ayında, plan hücum hattına farklı bir seçenek eklemekti. Fransız oyuncu da Nerazzurri’nin teklifini büyük bir memnuniyetle karşılamıştı. Kısacası bir anlaşmaya varılmıştı, ancak bu anlaşma, satın alma opsiyonlu kiralama teklifine karşı Al-Ittihad’ın gösterdiği direnişle karşı karşıya kaldı. Hedef, öngörülemezlik katan, yaz aylarında rafa kaldırılan meşhur 3-4-2-1 düzenine hücum hattını kaydırmayı sağlayan ve maçın sonlarında skor lehteyken kontratakta rakibe zarar verebilen bir oyuncuya sahip olmaktı.  

  OLASI FORMÜL

    Al-Ittihad, 2024 yılında Diaby'yi Aston Villa'dan transfer etmek için tam 60 milyon euro harcadı: bir çözüm bulunması gerekiyor, ancak Salah'ın olası gelişi, 1999 doğumlu Fransız oyuncunun dile getirdiği isteğe uygun olarak, Suudi Pro Ligi'nden Avrupa'ya dönüş yolunu büyük ölçüde kolaylaştırabilir. Yaklaşım planı nedir? İlk girişim yine kiralama şeklinde olmalı, belki de satın almayı zorunlu kılan bazı şartların eklenmesiyle. Ardından - Corriere dello Sport'un haberine göre - Fransız forvet de katkıda bulunmalı ve geçen Ocak ayına göre daha da güçlü bir şekilde ayrılmak için baskı yapmalıdır.

