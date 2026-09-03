Inter ile Piero Ausilio arasında gerçekten ne oldu? Sportif direktör, sözleşme yenileme konusunda 2027'de bitecek kontratı için anlaşma sağlanamadığı gerekçesiyle son 28 yıldır evi olan yerden ayrıldı. Corriere della Sera'ya göre son bir yılda 1,5 milyon euro maaş aldı; bu rakam, önceki yıllarda kazandığı 1,3 milyon euronun biraz üzerindeydi. Kulüp ona bir yenileme teklif etti ancak sportif direktör bunu hakaret olarak gördü: yani teknik ekibe mensup isimlerin sözleşme bitiş tarihine uyumlu olacak şekilde bir yıllık uzatma, 2028'e kadar, ve biraz daha yüksek maaş teklifi. Yani 1,4 milyon artı bonus. Ausilio, kendisine yeterince değer verilmediğini düşündü; daha uzun süreli ve hepsinden önemlisi farklı rakamlarda bir sözleşme uzatması bekliyordu. İddialara göre 300 bin euroluk zamla üç yıllık bir sözleşme istemişti.
Çeviri:
Corriere della Seria - Ausilio ve "hücum yenilemesi": Inter şaşkın, ne kadar teklif etmişti
Inter şaşkına döndü
Amerikan fonu, Corriere della Sera'nın yazdığına göre elinden gelenin en iyisini yaptığını düşünüyor. Viale della Liberazione'da ise şaşkınlık hâkim: kopuş yaşandı. Dün ayrılığın resmiyet kazanması, Ausilio'nun şu sözleriyle geldi: "Unutulmaz 28 yılın ardından, en zor an geldi: benim için asla sadece bir takım olmayan, adeta ikinci bir deri gibi olan şeye veda etmek - Ausilio, Inter'in resmi sitesi aracılığıyla yazdı -. Yaklaşık otuz yılda hayatımdaki her bir saniyeyi, tüm enerjimi, her kalp atışımı Inter'e verdim. Inter kanımda var, her gün soluduğum hava oldu. En derin ve duygulu teşekkürüm, bu formanın atan kalbi olan, bu sonsuz yolculukta bana eşlik eden ve destek veren siz taraftarlara. Yıllar boyunca bana güvenen, dünya futbolunun bu devinin sportif alanını yönetme onurunu bana veren sahiplerine, yöneticilerine ve tüm çalışma arkadaşlarına teşekkür ederim. Ve yetenekleriyle ve alın terleriyle bu kulübün tarihine sonsuza kadar kazınacak kupaları, Inter'in İkinci Yıldızı gibi, gökyüzüne kaldıran tüm teknik direktörlere, oyunculara, büyük şampiyonlara ve gerçek adamlara da teşekkür ederim. Bu görevden ayrılıyorum ama bu renklerden asla kopamam. Bugün sadece profesyonel bir bölüm kapanmıyor: ruhumun bir parçası, en çok sevdiğim şeyden ayrılıyor. Teşekkürler Inter".
- Getty Images Sport
Baccin sınıfı geçti
Inter, onun yerine kurum içinden bir çözüm olarak Dario Baccin’i seçti: “Bugünden itibaren A Takım ve Teknik Alan ile yakın temas halinde çalışan Dario Baccin, Chief Sport Officer görevini üstlenecek” ifadeleri kulübün resmi açıklamasında yer aldı.
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