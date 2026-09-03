Amerikan fonu, Corriere della Sera'nın yazdığına göre elinden gelenin en iyisini yaptığını düşünüyor. Viale della Liberazione'da ise şaşkınlık hâkim: kopuş yaşandı. Dün ayrılığın resmiyet kazanması, Ausilio'nun şu sözleriyle geldi: "Unutulmaz 28 yılın ardından, en zor an geldi: benim için asla sadece bir takım olmayan, adeta ikinci bir deri gibi olan şeye veda etmek - Ausilio, Inter'in resmi sitesi aracılığıyla yazdı -. Yaklaşık otuz yılda hayatımdaki her bir saniyeyi, tüm enerjimi, her kalp atışımı Inter'e verdim. Inter kanımda var, her gün soluduğum hava oldu. En derin ve duygulu teşekkürüm, bu formanın atan kalbi olan, bu sonsuz yolculukta bana eşlik eden ve destek veren siz taraftarlara. Yıllar boyunca bana güvenen, dünya futbolunun bu devinin sportif alanını yönetme onurunu bana veren sahiplerine, yöneticilerine ve tüm çalışma arkadaşlarına teşekkür ederim. Ve yetenekleriyle ve alın terleriyle bu kulübün tarihine sonsuza kadar kazınacak kupaları, Inter'in İkinci Yıldızı gibi, gökyüzüne kaldıran tüm teknik direktörlere, oyunculara, büyük şampiyonlara ve gerçek adamlara da teşekkür ederim. Bu görevden ayrılıyorum ama bu renklerden asla kopamam. Bugün sadece profesyonel bir bölüm kapanmıyor: ruhumun bir parçası, en çok sevdiğim şeyden ayrılıyor. Teşekkürler Inter".