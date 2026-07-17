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Gianluca Rocchi desktopGetty Images
Gianluca Minchiotti

Çeviri:

Corriere della Sera - Rocchi'nin dinlenen konuşması: "Inter'de temiz birinin görev almasını tercih ederim"

Serie A
Inter

Cezaî açıdan dosyanın düşürülmesiyle sonuçlanan hakem soruşturmasına ait dinleme kayıtları

«Inter’liler başımızı fena halde ağrıtıyorlar, ben de düşünüyordum da… Ya rolleri tersine çevirsek ve Inter-Verona maçında Sozza yerine Piccinini’yi görevlendirsek?».


Corriere.it tarafından aktarılan bu sözler, Corriere della Sera’nın yayınladığı, dönemin hakem atama sorumlusu Gianluca Rocchi’nin de dahil olduğu 29 Nisan 2025 tarihli dinleme kayıtlarından bir alıntıdır. Konuşmalardan, Simone Sozza’nın görevlendirilme olasılığı nedeniyle Inter’in hoşnutsuzluğu anlaşılmaktadır. Pinzani, Rocchi’ye “Schenone beni aradı” diyor ve ekliyor: “Schenone bana şöyle dedi: ‘Bak, Marotta’nın bu konuyu Viglione ile konuştuğunu biliyorum.’” Rocchi ise şöyle yanıtlıyor: “Biliyorum, Inter bu konuyla başımı belaya sokuyor” ve ardından: “Evet, beni aradılar, başımı belaya soktular, sana söylüyorum.”


  • Ancak Rocchi’nin bahsettiği telefon görüşmesi dinleme kayıtlarında yer almıyor. Aynı gün, Dino Tommasi ile konuşurken hakem atama sorumlusu, atamayı değiştirdiğini şöyle açıklıyor: «Inter yine başımı çok ağrıtıyor ve Inter’e karşı tarafsız birini görevlendirmeyi tercih ediyorum», bu sözler üzerine meslektaşı şöyle yanıt veriyor: «Sozza’nın artık Inter maçlarına çıkamaması saçma bir durum».


    Son olarak, dinleme kayıtlarında 20 Nisan 2026 tarihinde Torino-Inter maçı öncesinde Maurizio Mariani ile yapılan bir görüşme de yer alıyor. Corriere.it’te yer alan habere göre, Rocchi bu görüşmede şöyle diyor: “Bunu yapabileceğimiz bir durum var: sen de iyisin, onlar da iyi, yani sıfır sorun! Bak, Coppa Italia’yı da izleyeceğim, ama kısacası, bence sıfır sorun var!”



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