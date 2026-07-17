Corriere della Sera - Rocchi'nin dinlenen konuşması: "Inter'de temiz birinin görev almasını tercih ederim"

«Inter’liler başımızı fena halde ağrıtıyorlar, ben de düşünüyordum da… Ya rolleri tersine çevirsek ve Inter-Verona maçında Sozza yerine Piccinini’yi görevlendirsek?».
Corriere.it tarafından aktarılan bu sözler, Corriere della Sera’nın yayınladığı, dönemin hakem atama sorumlusu Gianluca Rocchi’nin de dahil olduğu 29 Nisan 2025 tarihli dinleme kayıtlarından bir alıntıdır. Konuşmalardan, Simone Sozza’nın görevlendirilme olasılığı nedeniyle Inter’in hoşnutsuzluğu anlaşılmaktadır. Pinzani, Rocchi’ye “Schenone beni aradı” diyor ve ekliyor: “Schenone bana şöyle dedi: ‘Bak, Marotta’nın bu konuyu Viglione ile konuştuğunu biliyorum.’” Rocchi ise şöyle yanıtlıyor: “Biliyorum, Inter bu konuyla başımı belaya sokuyor” ve ardından: “Evet, beni aradılar, başımı belaya soktular, sana söylüyorum.”