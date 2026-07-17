Corriere della Sera - Rocchi'nin dinlenen konuşması: "Inter'de temiz birinin görev almasını tercih ederim"

Ancak Rocchi’nin bahsettiği telefon görüşmesi dinleme kayıtlarında yer almıyor. Aynı gün, Dino Tommasi ile konuşurken hakem atama sorumlusu, atamayı değiştirdiğini şöyle açıklıyor: «Inter yine başımı çok ağrıtıyor ve Inter’e karşı tarafsız birini görevlendirmeyi tercih ediyorum», bu sözler üzerine meslektaşı şöyle yanıt veriyor: «Sozza’nın artık Inter maçlarına çıkamaması saçma bir durum».





Son olarak, dinleme kayıtlarında 20 Nisan 2026 tarihinde Torino-Inter maçı öncesinde Maurizio Mariani ile yapılan bir görüşme de yer alıyor. Corriere.it’te yer alan habere göre, Rocchi bu görüşmede şöyle diyor: “Bunu yapabileceğimiz bir durum var: sen de iyisin, onlar da iyi, yani sıfır sorun! Bak, Coppa Italia’yı da izleyeceğim, ama kısacası, bence sıfır sorun var!”







