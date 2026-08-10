Vahşi bir pazar. Dün bunu yaşayan isim, FIGC Başkanı Giovanni Malagò oldu. Corriere della Sera, İtalya Futbol Federasyonu başkanının dün geçirdiği güne dair bazı perde arkası detayları aktardı. Gün, Paolo Maldini'nin yine Corsera'ya verdiği röportajı okuyarak başladı ve Diana Bianchedi'nin İtalya Milli Takımı kafile başkanlığına atanması konusunda CONI ile yaşanan uzaktan polemikle sona erdi.
Çeviri:
Corriere della Sera: Malagò, Maldini’nin röportajı nedeniyle üzüntü ve hayal kırıklığı yaşadı. Mancini ile Ranieri’yi ise Bianchedi konusunda bilgilendirmedi
Maldini'nin röportajı nedeniyle hayal kırıklığı ve üzüntü
Maldini röportajıyla ilgili olarak, Corriere, Figc Başkanı'nı en çok etkileyen sözlerden birinin şu cümle olduğunu aktarıyor: "Malagò anlaşmaya sadık kalmadı". Gazetede yer aldığı üzere bu sözler üzüntü ve kırgınlık yarattıve Figc'nin bir numarasının hiç beklemediği ifadelerdi; öyle ki kendisi de Gazzetta'ya tatilden sonra Maldini ile görüşmek istediğini söylemişti. Belki de artık buna gerek kalmayacak. Ve belki de, diye ekliyor Corriere, bu röportaj Malagò'nun diyaloga bu kadar kapalı bir isimden uzak durmakla doğru yaptığını düşünmesini güçlendirdi.
Bianchedi: Malagò, Mancini ve Ranieri’ye haber vermiyor
Ardından bir de Bianchedi meselesi çıktı. Corriere della Sera, başkan Buonfiglio'nun Malagò tarafından ancak cumartesi akşamı saat 21.00'de ve duyuru yapıldıktan sonra Bianchedi'nin kendisi tarafından da dün sabah bilgilendirildiğini ortaya çıkardı. Gazeteye göre Malagò kendi başına hareket etti, Mancini'ye de Claudio Ranieri'ye de danışmadı. Bu, federasyonun birçok unsurunu da (hepsini mi?) hazırlıksız yakalayan bir hamle oldu. FIGC Başkanı, ortada bir sorun olmadığına inanıyor.
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