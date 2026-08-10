Maldini röportajıyla ilgili olarak, Corriere, Figc Başkanı'nı en çok etkileyen sözlerden birinin şu cümle olduğunu aktarıyor: "Malagò anlaşmaya sadık kalmadı". Gazetede yer aldığı üzere bu sözler üzüntü ve kırgınlık yarattıve Figc'nin bir numarasının hiç beklemediği ifadelerdi; öyle ki kendisi de Gazzetta'ya tatilden sonra Maldini ile görüşmek istediğini söylemişti. Belki de artık buna gerek kalmayacak. Ve belki de, diye ekliyor Corriere, bu röportaj Malagò'nun diyaloga bu kadar kapalı bir isimden uzak durmakla doğru yaptığını düşünmesini güçlendirdi.