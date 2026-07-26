Il Corriere della Sera'nın aktardığına göre, yeni bir protesto dalgası patlak verebilir; Pirlo'nun gerçekten göreve getirilmesi halinde bugün Austria'da Salzburg'a karşı hazırlık maçında United FC'sini yönetecek olan Pirlo, sezon başına 1,5 milyon eurodan 2030'a kadar sürecek anlaşmayı resmileştirmek için FIGC'den yeni bir temas bekliyor. Tepkilerin nedeni ise Andrea Pirlo ve Paolo Maldini'nin büyük oğulları Nicolò Pirlo ile Christian Maldini'nin iki farklı menajerlik ajansında üstlendikleri görevler olabilir. Nicolò, You First için aracılık ve scouting alanında çalışıyor; bu ajansın temsil ettiği isimler arasında İspanya ile dünya şampiyonu olan teknik direktör Luis de la Fuente de var. Christian ise Giuseppe Riso'nun GR Sports şirketiyle çalışıyor; Riso'nun oyuncuları arasında Maldini'nin diğer oğlu Daniel de bulunuyor.