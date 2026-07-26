İtalya Futbol Federasyonu'nun yeni başkanı Giovanni Malagò için son saatler büyük bir çalkantı ve ciddi bir endişe içinde geçiyor. Rus bahis ajansı Fonbet ile yapılan sponsorluk sözleşmesinin ve Milli Takım'ın muhtemel yeni teknik direktörü Andrea Pirlo'nun Moskova seyahatlerinin tetiklediği siyasi tartışmalar yetmezmiş gibi, Via Allegri'deki bir numaralı ismin üzerine bir de Brescialı teknik adamın ve teknik direktör Paolo Maldini'nin çocuklarıyla ilgili mesele çöktü.
Çeviri:
Corriere della Sera - İtalya Milli Takımı vakasında tartışma Pirlo ve Maldini’nin oğullarına da sıçradı: Nicolò ve Christian’ın menajerlik ajanslarıyla ilişkileri, Lippi örneği
OLAYLAR
Il Corriere della Sera'nın aktardığına göre, yeni bir protesto dalgası patlak verebilir; Pirlo'nun gerçekten göreve getirilmesi halinde bugün Austria'da Salzburg'a karşı hazırlık maçında United FC'sini yönetecek olan Pirlo, sezon başına 1,5 milyon eurodan 2030'a kadar sürecek anlaşmayı resmileştirmek için FIGC'den yeni bir temas bekliyor. Tepkilerin nedeni ise Andrea Pirlo ve Paolo Maldini'nin büyük oğulları Nicolò Pirlo ile Christian Maldini'nin iki farklı menajerlik ajansında üstlendikleri görevler olabilir. Nicolò, You First için aracılık ve scouting alanında çalışıyor; bu ajansın temsil ettiği isimler arasında İspanya ile dünya şampiyonu olan teknik direktör Luis de la Fuente de var. Christian ise Giuseppe Riso'nun GR Sports şirketiyle çalışıyor; Riso'nun oyuncuları arasında Maldini'nin diğer oğlu Daniel de bulunuyor.
Lippi örneği
Son saatlerde en eleştirel kesimlerin şimdiden gündeme getirdiği uygunluk tartışması, hafızaları 2016 yazında yaşanan çok benzer bir olaya götürüyor. O dönemde FIGC'nin eski başkanı Carlo Tavecchio, milli takım teknik direktörü Gian Piero Ventura'nın çalışmasına eşlik etmesi için Marcello Lippi'yi İtalya Milli Takımı'nda teknik direktör olarak düşünmüştü. Ancak 2006'da dünya şampiyonu olan eski teknik direktörün oğlu Davide'nin başarılı bir menajerlik kariyerine sahip olması nedeniyle ortaya çıkabilecek potansiyel çıkar çatışmasının gündeme gelmesiyle bu fikir suya düştü ve geri adım atıldı. Aynı ikilem, resmiyette ne Nicolò'nun ne de Christian'ın şu anda menajerler siciline kayıtlı görünmesine rağmen, sırasıyla Andrea Pirlo ve Paolo Maldini için de ortaya çıkabilir.
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