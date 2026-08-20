Çeşitli kaynaklara göre, bu yaz Oaktree, Inter'de azınlık hissedarı olmaya hazır yatırımcılardan çeşitli ilgi beyanları aldı. Corriere della Sera'da yer alan habere göre, hem büyük fonlar hem de önemli iş insanı hanedanlarının varlıklarını yöneten İtalyan ve yabancı family office'ler devreye girdi. Gazetenin aktardığına göre Amerikan fonu, gelen teklifleri değerlendiriyor ve önümüzdeki haftalarda bir ya da daha fazla adayla görüşmeleri derinleştirebilir.





Azınlık hissesinin satışı, ABD'li fonun Inter yönetiminde geçirdiği bu iki yılda yaptığı çalışmanın karşılığını almasını sağlayacak. Bu süreçte kulüp, diğer şeylerin yanı sıra yeniden kâra geçti ve mülkiyeti kulübe ait yeni stadyumun inşası için onay aldı. Yeni bir hissedarın girişi ayrıca bir 'taban fiyat' belirlenmesini de sağlayacak: Bu operasyonda Inter'e biçilen değerleme, kulübün tüm sermayesinin gelecekte olası satışında asgari referans fiyatı haline gelecek.



