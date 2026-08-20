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CM Grafica Marotta Inter Oaktree Scudetto 16 9Getty Images/Calciomercato
Gianluca Minchiotti

Çeviri:

Corriere della Sera: Inter'de Oaktree, hisseleri devretmek için çalışıyor; kulübün değeri 1,5 milyar##

Inter

Gazeteye göre, Amerikan fonu azınlık hisselerini satma ihtimalini değerlendiriyor.

Çeşitli kaynaklara göre, bu yaz Oaktree, Inter'de azınlık hissedarı olmaya hazır yatırımcılardan çeşitli ilgi beyanları aldı. Corriere della Sera'da yer alan habere göre, hem büyük fonlar hem de önemli iş insanı hanedanlarının varlıklarını yöneten İtalyan ve yabancı family office'ler devreye girdi. Gazetenin aktardığına göre Amerikan fonu, gelen teklifleri değerlendiriyor ve önümüzdeki haftalarda bir ya da daha fazla adayla görüşmeleri derinleştirebilir.


Azınlık hissesinin satışı, ABD'li fonun Inter yönetiminde geçirdiği bu iki yılda yaptığı çalışmanın karşılığını almasını sağlayacak. Bu süreçte kulüp, diğer şeylerin yanı sıra yeniden kâra geçti ve mülkiyeti kulübe ait yeni stadyumun inşası için onay aldı. Yeni bir hissedarın girişi ayrıca bir 'taban fiyat' belirlenmesini de sağlayacak: Bu operasyonda Inter'e biçilen değerleme, kulübün tüm sermayesinin gelecekte olası satışında asgari referans fiyatı haline gelecek.


  • Forbes'e göre Inter'in değeri, borçlar dahil yaklaşık 1,5 milyar euro; Football Benchmark ise bu rakamı 2,1 milyar euro olarak gösteriyor.Oaktree'nin aklında büyük olasılıkla bu aralık içinde bir rakam var, ancak nihai tutar, seçilebilecek yatırımcıların sayısına ve niteliğine bağlı olacak. Ayrıca azınlık hissesinin oranına ve Oaktree'nin yeni hissedara devretmeye hazır olacağı yönetim yetkilerine de bağlı olacak.


    Oaktree teklifleri değerlendiriyor ve Corsera'nın analizinin vardığı sonuca göre, yeni bir hissedarın kulübe girişi Amerikan fonunun kulübün toplam değerini belirlemesine imkan sağlayacak.


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