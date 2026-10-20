Juventus'un yaşadığı kriz, teknik direktörlük koltuğunun geleceğine ilişkin tartışmaları kaçınılmaz olarak yeniden gündeme getiriyor. Luciano Spalletti, Juventus'un son sekiz yıldaki altıncı teknik direktörü olarak giderek daha hassas bir durumla karşı karşıya. Hayal kırıklığı yaratan sonuçlar, soyunma odasındaki gerilimler ve takımın dayanıklılığına ilişkin soru işaretleri sürüyor. Kulüp, en azından şimdilik teknik direktöre güvenini koruyor ancak sezonun kaderi önümüzdeki maçlarda alınacak sonuçlara bağlı olabilir.





Haberi aktaran Corriere della Sera'ya göre kulüp, olası bir halef belirlemek için henüz temaslara başlamadı. Öncelik hâlâ Spalletti'yi desteklemek. Ancak geleceğine ilişkin soru işaretlerini gidermek için takımın yeniden kenetlenmesini ve sonuç almasını sağlaması gerekiyor.





Endişe yaratan yalnızca puan tablosu değil, takım içindeki atmosfer de. Gleison Bremer'in açıklamaları, Francisco Conceição'nun oyundan alınmasına gösterdiği tepkiler ve Andrea Cambiaso'nun durumunun yönetilişi, teknik direktör ile takım arasındaki ilişkinin yeniden dengeye kavuşması gerektiğini gösteriyor. Rakamlar da tabloyu ağırlaştırıyor: Alınabilecek 108 puanın 65'i toplandı. Maç başına 1,81 puanlık ortalama, Thiago Motta ve Igor Tudor'un yakaladığı ortalamaların biraz üzerinde.



