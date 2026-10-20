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Gianluca Minchiotti
Çeviri:

Corriere della Sera: Conte, sezon devam ederken Juventus'a evet diyebilir; Pioli ise arka planda

Juventus
A. Conte
S. Pioli
L. Spalletti
Transfers
Serie A

Juventus, Spalletti'ye güveniyor ancak bu güven önümüzdeki maçların sonuçlarına bağlı.

Juventus'un yaşadığı kriz, teknik direktörlük koltuğunun geleceğine ilişkin tartışmaları kaçınılmaz olarak yeniden gündeme getiriyor. Luciano Spalletti, Juventus'un son sekiz yıldaki altıncı teknik direktörü olarak giderek daha hassas bir durumla karşı karşıya. Hayal kırıklığı yaratan sonuçlar, soyunma odasındaki gerilimler ve takımın dayanıklılığına ilişkin soru işaretleri sürüyor. Kulüp, en azından şimdilik teknik direktöre güvenini koruyor ancak sezonun kaderi önümüzdeki maçlarda alınacak sonuçlara bağlı olabilir.


Haberi aktaran Corriere della Sera'ya göre kulüp, olası bir halef belirlemek için henüz temaslara başlamadı. Öncelik hâlâ Spalletti'yi desteklemek. Ancak geleceğine ilişkin soru işaretlerini gidermek için takımın yeniden kenetlenmesini ve sonuç almasını sağlaması gerekiyor.


Endişe yaratan yalnızca puan tablosu değil, takım içindeki atmosfer de. Gleison Bremer'in açıklamaları, Francisco Conceição'nun oyundan alınmasına gösterdiği tepkiler ve Andrea Cambiaso'nun durumunun yönetilişi, teknik direktör ile takım arasındaki ilişkinin yeniden dengeye kavuşması gerektiğini gösteriyor. Rakamlar da tabloyu ağırlaştırıyor: Alınabilecek 108 puanın 65'i toplandı. Maç başına 1,81 puanlık ortalama, Thiago Motta ve Igor Tudor'un yakaladığı ortalamaların biraz üzerinde.


  • Sezon devam ederken de Conte, arka planda Pioli

    Olası alternatifler tam da bu ortamda yeniden gündeme geliyor. Stefano Pioli ihtimaller arasında yer alırken Antonio Conte, Juventus taraftarlarının en büyük hayali. Conte’nin adı, özellikle Corriere della Sera’nın aktardığı iddiaların ardından beklentileri ve umutları canlı tutuyor. Gazeteye göre Conte, kendisini tanıyan kişilerin anlattığı kadarıyla sezon devam ederken bile Juventus’a dönmeye hazır.


    Şimdilik bu yalnızca bir ihtimal; doğrulanmış bir görüşme söz konusu değil. Yönetim Spalletti ile yola devam etmek istiyor gibi görünse de baskı artıyor ve hata payı daralıyor. Pioli olası bir alternatif olmayı sürdürürken Conte’nin dönüşü, taraftarları en çok heyecanlandıran ihtimal olmaya devam ediyor.


    Dolayısıyla şu soru kaçınılmaz: Juventus, Spalletti etrafında yeniden kenetlenebilecek mi, yoksa yeniden teknik direktör arayışına girmek zorunda mı kalacak? Önümüzdeki maçlar, kulübün Spalletti’ye duyduğu güvenin somut bir şekilde devam kararıyla sonuçlanıp sonuçlanmayacağını ya da yeni bir yön değişikliğinin şekillenmeye başlayıp başlamayacağını anlamak açısından belirleyici olabilir.



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