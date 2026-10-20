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Gianluca Minchiotti
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Corriere della Sera: Conte, sezon devam ederken Juventus'a evet derdi; Pioli ise arka planda

Juventus
A. Conte
S. Pioli
Transfers
L. Spalletti
Serie A

Juventus, Spalletti'ye güveniyor ancak bu güven gelecek sonuçlara bağlı.

Juventus'un yaşadığı kriz, teknik direktörlük koltuğunun geleceğine ilişkin tartışmaları kaçınılmaz olarak yeniden alevlendirdi. Luciano Spalletti, Juventus'un son sekiz yıldaki altıncı teknik direktörü olarak giderek daha hassas bir durumla karşı karşıya. Hayal kırıklığı yaratan sonuçlar, soyunma odasındaki gerilim ve takımın birlikteliğine dair soru işaretleri artıyor. Kulüp, en azından şimdilik teknik direktöre güvenini sürdürüyor ancak sezonun kaderi önümüzdeki maçlarda sergilenecek performansa bağlı olabilir.


Corriere della Sera'nın haberine göre kulüp, olası bir halef belirlemek için henüz temaslara başlamadı. Öncelik, Spalletti'ye destek vermek. Ancak geleceğine ilişkin soru işaretlerini gidermek için takımın yeniden kenetlenmesini ve sonuç almasını sağlaması gerekiyor.


Endişe yaratan tek konu puan tablosu değil, takım içindeki atmosfer de öyle. Gleison Bremer'in açıklamaları, Francisco Conceição'nun oyundan alındığında verdiği tepkiler ve Andrea Cambiaso'nun durumunun yönetiliş biçimi, teknik direktör ile takım arasındaki ilişkinin yeniden dengeye kavuşması gerektiğine işaret ediyor. Rakamlar da tabloyu ağırlaştırıyor: Alınabilecek 108 puanın 65'i toplandı. Maç başına 1,81 puanlık ortalama, Thiago Motta ve Igor Tudor'un kaydettiği ortalamaların biraz üzerinde.


  • Sezon devam ederken de Conte, arka planda Pioli

    İşte bu ortamda olası alternatifler yeniden gündeme geliyor. Stefano Pioli seçenekler arasında yer alırken Antonio Conte, Juventus taraftarlarının en büyük hayali. Conte’nin adı, özellikle Corriere della Sera gazetesinin aktardığı iddiaların ardından beklentileri ve umutları canlı tutuyor. Gazeteye göre Conte’yi tanıyan kişilerin söylediklerine bakılırsa deneyimli teknik direktör, sezon devam ederken bile Juventus’a dönmeye hazır.


    Şimdilik bu, doğrulanmış bir görüşme değil, olası bir senaryo. Yönetim Spalletti ile devam etmeye niyetli görünüyor ancak baskı artıyor ve hata payı azalıyor. Pioli olası bir alternatif olmayı sürdürürken Conte’nin dönüşü, taraftarları en çok heyecanlandıran ihtimal olmaya devam ediyor.


    Dolayısıyla soru kaçınılmaz: Juventus, Spalletti etrafında yeniden kenetlenebilecek mi, yoksa tekrar teknik direktör arayışına mı girmek zorunda kalacak? Önümüzdeki maçlar, kulübün Spalletti’ye duyduğu güvenin somut biçimde görevine devam etmesiyle sonuçlanıp sonuçlanmayacağını ya da yeni bir rota değişikliğinin şekillenmeye başlayıp başlamayacağını anlamak açısından belirleyici olabilir.



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