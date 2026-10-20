Corriere della Sera: Conte, sezon devam ederken Juventus'a evet derdi; Pioli ise arka planda

Juventus'un yaşadığı kriz, teknik direktörlük koltuğunun geleceğine ilişkin tartışmaları kaçınılmaz olarak yeniden alevlendirdi. Luciano Spalletti, Juventus'un son sekiz yıldaki altıncı teknik direktörü olarak giderek daha hassas bir durumla karşı karşıya. Hayal kırıklığı yaratan sonuçlar, soyunma odasındaki gerilim ve takımın birlikteliğine dair soru işaretleri artıyor. Kulüp, en azından şimdilik teknik direktöre güvenini sürdürüyor ancak sezonun kaderi önümüzdeki maçlarda sergilenecek performansa bağlı olabilir.





Corriere della Sera'nın haberine göre kulüp, olası bir halef belirlemek için henüz temaslara başlamadı. Öncelik, Spalletti'ye destek vermek. Ancak geleceğine ilişkin soru işaretlerini gidermek için takımın yeniden kenetlenmesini ve sonuç almasını sağlaması gerekiyor.





Endişe yaratan tek konu puan tablosu değil, takım içindeki atmosfer de öyle. Gleison Bremer'in açıklamaları, Francisco Conceição'nun oyundan alındığında verdiği tepkiler ve Andrea Cambiaso'nun durumunun yönetiliş biçimi, teknik direktör ile takım arasındaki ilişkinin yeniden dengeye kavuşması gerektiğine işaret ediyor. Rakamlar da tabloyu ağırlaştırıyor: Alınabilecek 108 puanın 65'i toplandı. Maç başına 1,81 puanlık ortalama, Thiago Motta ve Igor Tudor'un kaydettiği ortalamaların biraz üzerinde.



