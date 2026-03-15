Corriere della Sera: "AIA yönetimi, Atalanta maçında reddedilen penaltı konusunda Inter'e hak verdi"
AIA YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN KABULÜ"Tribünde, Gervasoni ve De Marco dell’Aia (tıpkı kulüp yönetimi gibi) en azından penaltı konusunda Inter’in haklı olduğunu ima ediyorlar. Aynı durum geçen yıl da, San Siro’da Roma’ya yenildikten sonra, Ndicka’nın Bisseck’e yaptığı ve görmezden gelinen faul yüzünden yaşanmıştı. Kötü anılar asla tek başına gelmez," diye yazıyor Corriere della Sera’da yer alan ilgili paragraf.
MARELLI'NİN DAZN'A YAPTIĞI AÇIKLAMA
"Frattesi önden çıkıyor, Scalvini geç kalıyor ve Frattesi'nin bacağına dokunuyor, ancak görüntüyü izlediğimizde temas gerçekten çok hafif," diye yorumladı hakem uzmanı Luca Marelli, DAZN'e. "Frattesi ile Scalvini arasındaki temasta, Frattesi Atalanta oyuncusunun önüne geçiyor ve ayakları arasında bir temas oluyor. Bu gerçek bir tekme değil, hassasiyet ve öznellik meselesi. Bu temasta penaltı gerektirecek bir temas görmüyorum, gerçek bir penaltı yok. Manganiello hiçbir şey görmemişti, bu olaylar görünür değil, ne olduğunu kesin olarak bilmek zor. Bu öznel, yoruma açık bir olay ve tüm görüşler meşru. VAR böyle karar verdi. Bence sahadaki kararı bırakmak doğru."
INTER BASIN TOPLANTISI YAPMADI
Milano'daki stadyumda bulunan DAZN muhabirinin aktardığına göre, Viale della Liberazione'daki kulüp, maç sonrası geleneksel röportajlar için kameraların karşısına çıkması bekleniyordu, ancak Atalanta maçının yol açtığı çeşitli tartışmalar, Nerazzurri yönetiminin yaklaşık bir saat boyunca düşünmesine neden oldu ve sonunda ne DAZN'ane de basın toplantısına konuşmak üzere herhangi bir kulüp temsilcisi gönderilmemesi kararı alındı.
CHIVU-YÖNETİM ZİRVESİ
La Gazzetta dello Sport'tan gelen bir güncellemeye göre: Chivu, maçın ardından tüm Inter yönetimi ile birlikte soyunma odasına çekildi. Bu toplantıya başkan Giuseppe Marotta, sportif direktör Piero Ausilio, yardımcısı Baccin ve kulüp menajeri Ferri katıldı.