Corriere della Sera: "AIA yönetimi, Atalanta maçında reddedilen penaltı konusunda Inter'e hak verdi"

"Frattesi önden çıkıyor, Scalvini geç kalıyor ve Frattesi'nin bacağına dokunuyor, ancak görüntüyü izlediğimizde temas gerçekten çok hafif," diye yorumladı hakem uzmanı Luca Marelli, DAZN'e. "Frattesi ile Scalvini arasındaki temasta, Frattesi Atalanta oyuncusunun önüne geçiyor ve ayakları arasında bir temas oluyor. Bu gerçek bir tekme değil, hassasiyet ve öznellik meselesi. Bu temasta penaltı gerektirecek bir temas görmüyorum, gerçek bir penaltı yok. Manganiello hiçbir şey görmemişti, bu olaylar görünür değil, ne olduğunu kesin olarak bilmek zor. Bu öznel, yoruma açık bir olay ve tüm görüşler meşru. VAR böyle karar verdi. Bence sahadaki kararı bırakmak doğru."