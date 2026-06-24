Xabi Alonso’nun araması durumu tamamen değiştirdi; gazeteye göre, Palestra dün akşam Percassi ile iletişime geçerek her iki teklifi de kabul etmeye hazır olduğunu ve kararı Atalanta’ya bıraktığını söyledi. Inter’in sunduğu 45 milyon artı 5 milyon bonus ve gelecekteki satıştan alınacak yüzde payına kıyasla, taraflar arasındaki mükemmel ilişkilerin de bir sonucu olarak Londra’dan gelen teklifi kabul etmeyi tercih etti.





Corriere della Sera, Xabi Alonso’nun heyecan verici bir transfer mücadelesini kazanmak için doğru noktalara dokunduğunu belirtiyor ve dünkü günün gidişatı ile müzakerelerin sonucunun, “Milano’daki Marotta ve Ausilio’nun ofislerinde rahatsızlık yarattığını” vurgulamayı da ihmal etmiyor.