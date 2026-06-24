Corriere della Sera, dün yaşanan olayların bazı perde arkasını aktarıyor; dün Marco Palestra ve Atalanta, Inter’in teklifine kıyasla Chelsea’nin teklifini kabul etmeye karar verdiler. Corriere’nin aktardığına göre, öncelikle öğleden sonra Inter ile (şahsen hazır bulunan) oyuncu arasında, menajer Lucci’nin de eşlik ettiği bir görüşme gerçekleşti. Ardından, Chelsea ile yapılan görüşmede, kulüp bir video görüşme yoluyla Palestra’nın Xabi Alonso ile konuşmasını sağladı. Teknik konuların yanı sıra, Chelsea ayrıca 5 yıl için 5 milyon avroluk cömert bir maddi teklif sundu.
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Corriere - Antrenman Sahnesi: Xabi Alonso ile yapılan video görüşmesi, Inter'in rahatsızlığı
XABI ALONSO DOĞRU NOKTALARA DEĞİNİYOR
Xabi Alonso’nun araması durumu tamamen değiştirdi; gazeteye göre, Palestra dün akşam Percassi ile iletişime geçerek her iki teklifi de kabul etmeye hazır olduğunu ve kararı Atalanta’ya bıraktığını söyledi. Inter’in sunduğu 45 milyon artı 5 milyon bonus ve gelecekteki satıştan alınacak yüzde payına kıyasla, taraflar arasındaki mükemmel ilişkilerin de bir sonucu olarak Londra’dan gelen teklifi kabul etmeyi tercih etti.
Corriere della Sera, Xabi Alonso’nun heyecan verici bir transfer mücadelesini kazanmak için doğru noktalara dokunduğunu belirtiyor ve dünkü günün gidişatı ile müzakerelerin sonucunun, “Milano’daki Marotta ve Ausilio’nun ofislerinde rahatsızlık yarattığını” vurgulamayı da ihmal etmiyor.