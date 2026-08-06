Correa evine dönüyor: Veron'un Estudiantes'i Tucu'ya yeniden kavuşuyor

Joaquín Correa kariyerinde çemberi kapatmaya hazırlanıyor. Lazio, Inter ve Sampdoria formalarıyla Avrupa’da geçirdiği yılların ardından Arjantinli hücum oyuncusu, kendisini İtalya’ya transferinden önce profesyonel futbola taşıyan kulüp olan Estudiantes’e dönmeye artık bir adım uzaklıkta. Sembolik değeri çok yüksek olan bu dönüş, “Tucu”yu her şeyin başladığı yere geri götürmeye hazırlanıyor.
Operasyonda artık sona gelindi. Estudiantes, 1994 doğumlu oyuncunun bonservisiyle transferi için Botafogo ile anlaşmanın son detaylarını netleştiriyor; son prosedürlerin tamamlanmasının ardından oyuncu, La Plata kulübüyle iki yıllık sözleşme imzalayacak. Oyuncunun ülkesine dönme isteği, son saatlerde beyaz dumanın çıkmasına kadar hızlanan görüşmelerde önemli bir rol oynadı.