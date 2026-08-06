Correa evine dönüyor: Veron'un Estudiantes'i Tucu'ya yeniden kavuşuyor

Correa'nın dönüşünün arkasında en çok, Lazio, Inter ve Sampdoria'nın (ayrıca Parma'nın da) eski oyuncusu olan başkan Juan Sebastián Verón'un güçlü kararlılığı var. Estudiantes'in gerçek bir simgesi olan eski orta saha oyuncusu, Arjantinli oyun kurucuyu kırmızı-beyazlı takıma geri döndürmek için kararlı şekilde bastırdı. İkili arasında kişisel bir bağ da bulunuyor: Verón, Correa'nın kariyerinin başında onun takım arkadaşı olmuş, kulübün altyapısında ve A takımında gelişimine katkı sağlamıştı.





Hücum oyuncusunun menajeri Alessandro Lucci de belirleyici bir rol oynadı: Gianluca Di Marzio'nun aktardığına göre Lucci, Estudiantes ile Botafogo arasındaki farkı azaltmak için çalıştı; taraflar arasındaki ekonomik anlaşmayı kolaylaştırdı ve oyuncusunun gönül verdiği takıma dönüşünü mümkün kıldı.





Correa için bu, Avrupa futbolundaki uzun yolculuğun ardından yeni bir başlangıç anlamına geliyor. 2015'te Sampdoria ile İtalya'ya gelen oyuncu, ardından Lazio'da kendini kabul ettirdi ve sonra Inter'e transfer oldu; burada inişli çıkışlı sezonlar yaşadı. Şimdi Estudiantes'e dönme kararı, büyük futboldaki ilk adımlarını attığı dönemde kendisini izleyen taraftarın sıcaklığıyla birlikte yeniden istikrar ve heyecan bulma fırsatı olarak öne çıkıyor.







