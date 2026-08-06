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Gianluca Minchiotti

Çeviri:

Correa evine dönüyor: Veron'un Estudiantes'i Tucu'ya yeniden kavuşuyor

J. Correa
Inter
Transfers
Estudiantes

Arjantinli forvet, kendisini parlatan takıma geri dönüyor ve Veron'la yeniden buluşuyor.

Joaquín Correa kariyerinde çemberi kapatmaya hazırlanıyor. Lazio, Inter ve Sampdoria formalarıyla Avrupa’da geçirdiği yılların ardından Arjantinli hücum oyuncusu, kendisini İtalya’ya transferinden önce profesyonel futbola taşıyan kulüp olan Estudiantes’e dönmeye artık bir adım uzaklıkta. Sembolik değeri çok yüksek olan bu dönüş, “Tucu”yu her şeyin başladığı yere geri götürmeye hazırlanıyor.


Operasyonda artık sona gelindi. Estudiantes, 1994 doğumlu oyuncunun bonservisiyle transferi için Botafogo ile anlaşmanın son detaylarını netleştiriyor; son prosedürlerin tamamlanmasının ardından oyuncu, La Plata kulübüyle iki yıllık sözleşme imzalayacak. Oyuncunun ülkesine dönme isteği, son saatlerde beyaz dumanın çıkmasına kadar hızlanan görüşmelerde önemli bir rol oynadı.


  • Veron'un itici gücü

    Correa'nın dönüşünün arkasında en çok, Lazio, Inter ve Sampdoria'nın (ayrıca Parma'nın da) eski oyuncusu olan başkan Juan Sebastián Verón'un güçlü kararlılığı var. Estudiantes'in gerçek bir simgesi olan eski orta saha oyuncusu, Arjantinli oyun kurucuyu kırmızı-beyazlı takıma geri döndürmek için kararlı şekilde bastırdı. İkili arasında kişisel bir bağ da bulunuyor: Verón, Correa'nın kariyerinin başında onun takım arkadaşı olmuş, kulübün altyapısında ve A takımında gelişimine katkı sağlamıştı.


    Hücum oyuncusunun menajeri Alessandro Lucci de belirleyici bir rol oynadı: Gianluca Di Marzio'nun aktardığına göre Lucci, Estudiantes ile Botafogo arasındaki farkı azaltmak için çalıştı; taraflar arasındaki ekonomik anlaşmayı kolaylaştırdı ve oyuncusunun gönül verdiği takıma dönüşünü mümkün kıldı.


    Correa için bu, Avrupa futbolundaki uzun yolculuğun ardından yeni bir başlangıç anlamına geliyor. 2015'te Sampdoria ile İtalya'ya gelen oyuncu, ardından Lazio'da kendini kabul ettirdi ve sonra Inter'e transfer oldu; burada inişli çıkışlı sezonlar yaşadı. Şimdi Estudiantes'e dönme kararı, büyük futboldaki ilk adımlarını attığı dönemde kendisini izleyen taraftarın sıcaklığıyla birlikte yeniden istikrar ve heyecan bulma fırsatı olarak öne çıkıyor.



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