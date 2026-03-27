Corinthians'ın yıldız oyuncusu Memphis Depay'in yedek kulübesinde telefon kullandığı tespit edilmesinin ardından mahkemeye şikayette bulunulması üzerine, oyuncuya altı maçlık ceza verilmesi gündemde
Olası görevden uzaklaştırma ve hukuki yaptırımlar
STJD Savcılığı, Memphis'i disiplin veya spor ahlakına aykırı davranışlarla ilgili Brezilya Spor Adalet Kanunu'nun (CBJD) 258. maddesi uyarınca suçladı. Suçlu bulunması halinde forvet oyuncusu, eylemin ciddiyetine orantılı bir para cezasının yanı sıra bir ila altı maç arasında bir süreyle sahalardan men edilecek.
Etki ve disiplin kontrolüyle ilgili endişeler
Mahkemeye göre, oyuncunun davranışları, medyada sahip olduğu yüksek görünürlük nedeniyle özellikle endişe vericidir. Savcılık, onun kalibresindeki bir yıldızın davranışları etkileme konusunda güçlü bir etkiye sahip olduğunu ve bu durumun yedek kulübesinde elektronik cihaz kullanımını normalleştirebileceğini belirtti. Savcılık, bunun disiplin kontrolünü zayıflattığını, uygunsuz iletişime kapı açtığını ve yetkililerin kuralları uygulaması konusunda ek zorluklar yarattığını savunuyor. Olay, Memphis’in kas sakatlığı nedeniyle ilk yarıda oyundan çıkarılmasının ardından meydana geldi.
Depay’in açıklaması
Tepkilerin ardından Memphis, hayranlarına ve yetkililere durumu açıklamak için sosyal medyaya başvurdu. Forvet oyuncusu, cihazı kullanmasının sıradan bir dikkat dağınıklığı değil, fiziksel durumu ve Hollanda milli takımına olan bağlılığıyla ilgili acil bir mesleki gereklilik olduğunu vurguladı.
Oyuncu, resmi X hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi: "Açıklığa kavuşturmak için söylüyorum, telefonu kullandığım an, o anda Hollanda'daki sağlık ekibiyle iletişim kurmak içindi. Yaralanmam nedeniyle soyunma odasında kalabilirdim ama takımıma destek olmak için sahaya çıktım. Ben de sonuçtan dolayı üzgünüm. Daha iyi günler için çalışmaya devam ediyoruz."
Eleştiri oklarının hedefindeki diğer Corinthians çalışanları
Disiplin süreci sadece Hollandalı yıldızla sınırlı değil. Corinthians, futbol departmanından iki kişiyi daha savunmak zorunda. Marka ve işletme müdürü Leonardo Carnevale ile teknik gözlemci Mauro da Silva, hakemin bildirdiği olaylar üzerine 243. ve 258. maddeler uyarınca hakkında şikayette bulunuldu.
Hakemin maç raporunda, 1-1 berabere biten maçın ardından hakemler soyunma odasının kapısında saldırgan protestolar yaşandığı belirtildi. Suçlu bulunurlarsa, bu isimler de altı maçlık ceza ve ağır para cezalarıyla karşı karşıya kalabilir. Kulüp şu anda duruşma tarihini bekliyor.