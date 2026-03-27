Corinthians'ın yıldız oyuncusu Memphis Depay'in yedek kulübesinde telefon kullandığı tespit edilmesinin ardından mahkemeye şikayette bulunulması üzerine, oyuncuya altı maçlık ceza verilmesi gündemde

Tepkilerin ardından Memphis, hayranlarına ve yetkililere durumu açıklamak için sosyal medyaya başvurdu. Forvet oyuncusu, cihazı kullanmasının sıradan bir dikkat dağınıklığı değil, fiziksel durumu ve Hollanda milli takımına olan bağlılığıyla ilgili acil bir mesleki gereklilik olduğunu vurguladı.

Oyuncu, resmi X hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi: "Açıklığa kavuşturmak için söylüyorum, telefonu kullandığım an, o anda Hollanda'daki sağlık ekibiyle iletişim kurmak içindi. Yaralanmam nedeniyle soyunma odasında kalabilirdim ama takımıma destek olmak için sahaya çıktım. Ben de sonuçtan dolayı üzgünüm. Daha iyi günler için çalışmaya devam ediyoruz."



