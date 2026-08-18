Bu uzatmaya giden yol hiç de kolay olmadı; kulüp, oyuncunun sözleşmesinin mali talepleriyle kendi iç bütçe kısıtlamaları arasında başlangıçta denge kurmakta zorlandı. Ancak dönüm noktası, Depay'in Sao Paulo'da kalabilmek için kazancında kayda değer bir indirimi kabul etmesiyle geldi. Stabile, oyuncunun uzlaşmaya açık yaklaşımını kabul ederek, bunun kulübün önceki tereddütlerine rağmen yenileme sürecini ilerletebilmesindeki kritik etken olduğunu belirtti.

Müzakerelerin mali boyutlarını anlatan Stabile, sözleşmenin toplam değerindeki ciddi düşüşe dikkat çekti. "Bunu önemli ölçüde düşürdü, rakamlar hakkında konuşmak istemedim ama sözleşmeyi ciddi şekilde düşürdü. Hissettiklerime ve yaptığımız çalışmaya göre, hem hukuki, hem idari hem de mali açıdan bu sözleşmeyi ödememiz mümkün," diye açıkladı.