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Donny Afroni

Çeviri:

Corinthians Başkanı, eski Manchester United forveti Memphis Depay'in maaş indirimi yapmayı kabul etmesinin ardından sözleşmesinin uzatıldığını doğruladı

M. Depay
Corinthians
Serie A

Memphis Depay'ın Brezilya'daki geleceğine ilişkin uzun süredir devam eden belirsizlik sonunda çözüme kavuştu; Corinthians, Hollandalı milli oyuncunun sözleşmesinin uzatıldığını resmen doğruladı. İlk etapta kulüpteki dönemini sona erdirme tehdidi yaratan mali endişelere rağmen, eski Manchester United ve Barcelona forveti geleceğini Corinthians'a bağladı.

  • Stabile, Parque Sao Jorge'daki dönüm noktasını doğruladı

    Brezilya futbol gündemini etkisi altına alan olayların dramatik bir gelişmeyle ilerlediği bu süreçte, Corinthians Başkanı Osmar Stabile, Memphis Depay'ın sözleşmesinin uzatıldığını resmen doğruladı. Açıklama pazartesi gecesi geç saatlerde yapıldı ve böylece golcünün Güney Amerika'daki uzun vadeli geleceğine ilişkin haftalardır süren spekülasyonlar sona erdi. Yeni anlaşma, 32 yaşındaki oyuncuyu 2028 yazına kadar kulüpte tutacak ve yoğun yerel ile kıtasal fikstür döneminde takım için önemli bir güç olacak.

    Beklenti, Memphis'in salı sabahı CT Joaquim Grava'ya giderek yaklaşan maçlara hazırlanan takım arkadaşlarına teknik direktör Fernando Diniz yönetiminde yeniden katılması yönünde. Stabile, anlaşmanın derhal resmiyet kazanması için son idari adımların tamamlandığını doğruladı. Stabile, muhabirlere şöyle konuştu: "Belgeler sisteme yükleniyor. Sisteme yüklenir yüklenmez imzalayacağım."

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    Mali tavizler anlaşmanın önünü açtı

    Bu uzatmaya giden yol hiç de kolay olmadı; kulüp, oyuncunun sözleşmesinin mali talepleriyle kendi iç bütçe kısıtlamaları arasında başlangıçta denge kurmakta zorlandı. Ancak dönüm noktası, Depay'in Sao Paulo'da kalabilmek için kazancında kayda değer bir indirimi kabul etmesiyle geldi. Stabile, oyuncunun uzlaşmaya açık yaklaşımını kabul ederek, bunun kulübün önceki tereddütlerine rağmen yenileme sürecini ilerletebilmesindeki kritik etken olduğunu belirtti.

    Müzakerelerin mali boyutlarını anlatan Stabile, sözleşmenin toplam değerindeki ciddi düşüşe dikkat çekti. "Bunu önemli ölçüde düşürdü, rakamlar hakkında konuşmak istemedim ama sözleşmeyi ciddi şekilde düşürdü. Hissettiklerime ve yaptığımız çalışmaya göre, hem hukuki, hem idari hem de mali açıdan bu sözleşmeyi ödememiz mümkün," diye açıkladı.

  • CORI'den destek ve ortak sorumluluk

    Sözleşmeyi yenileme kararı, başkan tarafından tek başına alınmadı. Şeffaflığı ve ortak sorumluluğu sağlama çabası kapsamında Stabile, Yönlendirme Konseyi'nin (CORI) resmî onayını istedi. Konsey, pazartesi öğleden sonra Parque Sao Jorge'de yeni anlaşmanın şartlarını değerlendirmek için toplandı ve sonunda uzatmaya onay verdi.

    İlk etapta kulüp, mali riskler nedeniyle yeni bir sözleşme imzalamayacağını belirten resmî bir açıklama yayımlamıştı. Ancak Corinthians taraftarından gelen yoğun baskı ile Depay'ın yeniden müzakereye açık olması, bu tutumun tamamen tersine dönmesine yol açtı. Cori'yi sürece dahil eden Stabile, Depay kalibresinde bir oyuncuyu takımda tutmak için gereken büyük yatırımın kurumsal sorumluluğunu dağıtmayı başardı.

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    Anında etki ve yaklaşan Libertadores sınavı

    Geleceği artık güvence altına alınmışken, dikkatler Memphis'in rekabetçi maçlara ne kadar hızlı dönebileceğine çevrildi. Yenilemenin zamanlaması, Corinthians Conmebol Libertadores'in eleme aşamalarına hazırlanırken özellikle kritik önem taşıyor. Kulüp, forvetin hemen antrenmanlara dönmesiyle birlikte Rosario Central'a karşı oynanacak yaklaşan maçta kadroya alınabileceğini umuyor. Habere taraftarların tepkisi son derece olumlu oldu; Depay, Brezilya'ya geldiğinden bu yana takımın hücum kimliğinin odak noktalarından biri haline geldi.

Copa Libertadores
Corinthians crest
Corinthians
COR
Rosario Central crest
Rosario Central
ROS