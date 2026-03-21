Corini: "Maradona'dan formayı istediğim an, Baggio'nun şakaları, Mancini ile olan tartışmam"

Eski orta saha oyuncusu ve şu anda Union Brescia'nın teknik direktörü olan Eugenio Corini, Gazzetta dello Sport'a verdiği röportajda kendini anlatıyor; biz de bu röportajın en önemli bölümlerini aktarıyoruz.





Kariyerinin başında, Brescia'dan sonra Juve geldi.

"1990 İtalya Dünya Kupası'nın yazındaydı. Baggio ile birlikte Juve'ye geldim. Robi bir rock yıldızıydı, ben ise bir hiçtim. Trapattoni bizi birçok kez aynı odaya yerleştirdi: eşsiz bir insandı, bana bol bol şaka yapardı. Akşamları tüm zamanımızı Pinnacola oynayarak geçirirdik. Baggio, Carrera ve benim aramda ne kadar çok rekabet vardı. Kimse kaybetmek istemiyordu."





Robi yokken, 10 numara sizdiniz...

"Evet, ama sadece numaralar 1'den 11'e kadar verildiği için. Şaka bir yana, hem Juventus'ta hem de Napoli'de 10 numarayı giymek bir onurdu. Tek bir pişmanlığım var: Maradona ile karşılaştığım tek seferde ona formasını istedim, ama o Casiraghi'ye söz vermişti. Hayat ne garip: üç yıl sonra o 10 numarayı ben giydim."







