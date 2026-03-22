Inter, Floransa'da puan kaybetti; şampiyonluk yarışında hızı kesildi ve Milan yaklaşıyor; aradaki fark artık 6 puan; Öte yandan Fiorentina, sıralama ve özellikle moral açısından önemli bir puan kazandı. Cristian Chivu'nun takımına karşı 1-1 berabere kalmanın ardında tüm rakiplere açık bir mesaj var: Viola hayatta, küme düşme bölgesinden uzak durmaya devam ediyor ve ligde üçüncü olumlu sonucunu (bir galibiyet ve iki beraberlik) elde etti. Nerazzurri, maçın ilk dakikasında Pio Esposito'nun golüyle öne geçmişti, ikinci yarıda ise 77. dakikada Cher Ndour beraberlik golünü attı.
Cordoba: "Milan'ın soyunma odasında takım içi sorunlar var; şampiyonluk mücadelesine girecek kadar kenetlenmiş değiller"
"SEZON BAŞINDA CONTE'NİN İSTEDİĞİ TAKIM NAPOLI'YDİ"
DAZN stüdyolarında maç sonrası analizinde, eski Inter savunma oyuncusu Ivan Ramiro Cordoba, Milan'a kıyasla neden Napoli'nin Inter için şampiyonluk yarışında gerçek rakip olabileceğini açıkladı: "Napoli, en eksiksiz ve etkili takım; Conte'nin sezon başında istediği takım budur. Milan'da takım içinde bazı sorunlar olduğunu görüyorum, bana şampiyonluk için mücadele edecek sıkı ve uyumlu bir takım izlenimi vermiyor. Elbette ben dışarıdan konuşuyorum ve soyunma odasındaki iç dinamikleri bilmiyorum, ancak sezon boyunca bu düşüncelere kapılmama neden olan bazı olaylar yaşandı."
