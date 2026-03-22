Cordoba: "Milan'ın soyunma odasında takım içi sorunlar var; şampiyonluk mücadelesine girecek kadar kenetlenmiş değiller"

DAZN stüdyolarında maç sonrası analizinde, eski Inter savunma oyuncusu Ivan Ramiro Cordoba, Milan'a kıyasla neden Napoli'nin Inter için şampiyonluk yarışında gerçek rakip olabileceğini açıkladı: "Napoli, en eksiksiz ve etkili takım; Conte'nin sezon başında istediği takım budur. Milan'da takım içinde bazı sorunlar olduğunu görüyorum, bana şampiyonluk için mücadele edecek sıkı ve uyumlu bir takım izlenimi vermiyor. Elbette ben dışarıdan konuşuyorum ve soyunma odasındaki iç dinamikleri bilmiyorum, ancak sezon boyunca bu düşüncelere kapılmama neden olan bazı olaylar yaşandı."



