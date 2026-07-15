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Gianluca Minchiotti

Çeviri:

Conte: "Milli takımda artık lafın değil, icraatın zamanı geldi; gevezelik ve siyasetin değil"

İtalya
A. Conte

Eski teknik direktör: "Lautaro'lu bir Inter var, Lautaro'suz bir Inter de var"

Milli takımın eski teknik direktörü ve Juventus, Inter ile Napoli’nin eski teknik direktörü olan, şu anda herhangi bir takımda görev almayan Antonio Conte, Gazzetta dello Sport’a konuştu. Aşağıda en önemli alıntılar yer almaktadır.


Milli Takım hakkında

"Bu konuda çok fazla söz söylendi. Artık lafların ve politikanın değil, eylemlerin zamanı geldi. Üç Dünya Kupası’nı arka arkaya kaçıramayız: tam tersi bir başarı elde edildi."


Dünya Kupası’nda dikkatinizi çeken az tanınan oyuncular kimlerdi?

“Mısırlı kanat oyuncusu Hassan, Faslı orta saha oyuncusu Bouaddi ve Fildişi Sahili’nden orta saha oyuncusu Oulai hoşuma gitti.”


  • LAUTARO

    Lautaro Martinez

    "Beni en çok etkileyen ne mi? Sürekli gelişimi. Bir de kişiliği ve karizması. Lautaro’nun olduğu bir Inter ile olmadığı bir Inter var: Onun varlığı çok büyük bir fark yaratıyor. Arjantin’in Mısır’a attığı üçüncü goldeki Lautaro’nun hareketi biraz gözden kaçtı, ama inanılmazdı: Sahayı boydan boya geçti, topu korudu, Enzo Fernandez’in gelmesi için zaman tanıdı ve mükemmel bir orta yaptı. Bir santrfordan böyle bir hareket beklemezsiniz. Ayrıca Lautaro, Alvarez gibi, sadece birkaç dakika oynasa bile önemli olabileceğini anladı. İkisi de egosunu takımın ihtiyaçlarının arkasına koyarak durumu kabullendiler: İkisi de ve onları ikna eden Scaloni gerçekten çok iyi iş çıkardılar."


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  • MESSI VS KANE

    Messi

    "Bir kez daha beklentileri aştı. Profesyonelliğini ve hırsını gösteren inanılmaz bir formda sahaya çıktı: 39 yaşında bile hâlâ belirleyici bir oyuncu. Leo, neler olacağını önceden anladığı için her zaman doğru pozisyonda bulunma yeteneğine sahip."


    Kane

    "Harry harika bir santrfor, ama aynı zamanda neredeyse bir oyun kurucu: hareketleri anlıyor, ne zaman geriye çekilip oyun kurucu rolünü üstleneceğini biliyor. Olağanüstü bir oyuncu, teknik kalitesi çok yüksek. Hiçbir şey kazanamamış olması haksızlıktı; Bayern'de hak ettiği başarıları elde ediyor. Kim bilir, belki milli takımda da başarabilir. Kane kendine özgü bir lider; belki sözleriyle değil, ama oyun içinde. Takım arkadaşları ona güvendikleri için onu arıyorlar ve o da onları asla hayal kırıklığına uğratmıyor."



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