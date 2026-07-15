Conte: "Milli takımda artık lafın değil, icraatın zamanı geldi; gevezelik ve siyasetin değil"

Milli takımın eski teknik direktörü ve Juventus, Inter ile Napoli’nin eski teknik direktörü olan, şu anda herhangi bir takımda görev almayan Antonio Conte, Gazzetta dello Sport’a konuştu. Aşağıda en önemli alıntılar yer almaktadır.
Milli Takım hakkında
"Bu konuda çok fazla söz söylendi. Artık lafların ve politikanın değil, eylemlerin zamanı geldi. Üç Dünya Kupası’nı arka arkaya kaçıramayız: tam tersi bir başarı elde edildi."
Dünya Kupası’nda dikkatinizi çeken az tanınan oyuncular kimlerdi?
“Mısırlı kanat oyuncusu Hassan, Faslı orta saha oyuncusu Bouaddi ve Fildişi Sahili’nden orta saha oyuncusu Oulai hoşuma gitti.”