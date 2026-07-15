Conte: "Milli takımda artık lafın değil, icraatın zamanı geldi; gevezelik ve siyasetin değil"

Messi

"Bir kez daha beklentileri aştı. Profesyonelliğini ve hırsını gösteren inanılmaz bir formda sahaya çıktı: 39 yaşında bile hâlâ belirleyici bir oyuncu. Leo, neler olacağını önceden anladığı için her zaman doğru pozisyonda bulunma yeteneğine sahip."





Kane

"Harry harika bir santrfor, ama aynı zamanda neredeyse bir oyun kurucu: hareketleri anlıyor, ne zaman geriye çekilip oyun kurucu rolünü üstleneceğini biliyor. Olağanüstü bir oyuncu, teknik kalitesi çok yüksek. Hiçbir şey kazanamamış olması haksızlıktı; Bayern'de hak ettiği başarıları elde ediyor. Kim bilir, belki milli takımda da başarabilir. Kane kendine özgü bir lider; belki sözleriyle değil, ama oyun içinde. Takım arkadaşları ona güvendikleri için onu arıyorlar ve o da onları asla hayal kırıklığına uğratmıyor."







