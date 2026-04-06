Politano'nun attığı gol, Milan'ı şampiyonluk yarışından kesin olarak elemiş olabilir. Napoli, Maradona Stadyumu'nda Massimiliano Allegri'nin takımını 1-0 mağlup etti. Maçı belirleyen gol, maçın bitimine 15 dakika kala Spinazzola'nın yerine oyuna giren eski Inter oyuncusu tarafından atıldı. Birkaç dakika sonra rakip ceza sahasında hazır bulunan oyuncu, sağ ayağıyla voley vuruşunu yaparak maçı belirleyen golü attı. Bu üç puanla Antonio Conte'nin takımı Milan'ı geçerek Rossoneri'ye karşı 2 puan fark açtı ve dün Roma'ya 5 gol atan lider Inter'in 7 puan gerisinde yer aldı.
Çeviri:
Conte milli takım teknik direktörlüğü için adaylığını açıkladı: "Başkanın yerinde olsam kendimi değerlendirirdim"
CONTE'NİN MESAJI
Maç sonrası basın toplantısında Napoli teknik direktörü Antonio Conte, milli takıma geri dönme olasılığıyla ilgili bir soruya şöyle yanıt verdi: "Geçen yılın son üç ayında Napoli'den ayrılıp Juventus'a gideceğimden söz edildiğini unutmayalım. Medya şimdi yazmak zorunda ve benim adımın o listede yer alması doğru. Federasyon başkanı olsaydım, diğer adaylarla birlikte kendimi de değerlendirirdim. Neden mi? Conte'yi birçok nedenden dolayı tercih ederdim. Milli takımda daha önce görev yaptım ve ortamı tanıyorum; bu beni gururlandırıyor, çünkü ülkenizi temsil etmek güzel bir şey. Kontratımın bir yılı daha var ve sezon sonunda başkanla görüşeceğim. Dünya Kupası'na, belki de penaltılarla kalifiye olsaydık, büyük bir başarı ve harika futbolun konuşulacağı için üzülüyorum. Maalesef sonuçlar önemlidir, ancak üç Dünya Kupası'ndan elendikten sonra ciddi bir şeyler yapmak gerekiyor. Ben teknik direktörken çok konuşuldu ama takımlardan da pek yardım göremedim. Şu anda her şey bir felaket, ancak bu tür durumlarda bile her zaman kurtarılacak bir şeyler vardır. Hepimiz Milli Takımı önemsiyoruz, bir şeyler yapılmalı."
DİĞER ADAYLAR
Aslında Antonio Conte, Gattuso'nun ardından İtalya milli takımının teknik direktörlüğü için olası adaylardan biri. Napoli teknik direktörünün yanı sıra, son haftalarda İtalya milli takımının yeni teknik direktörü olarak, Gattuso'nun göreve getirilmesinden önce de gündeme gelmiş olan ve şu anda Genoa'nın teknik direktörlüğünü yapan Daniele De Rossi'nin adı da geçiyor; aynı şekilde, geçen Kasım ayında Fiorentina'dan kovulduktan sonra işsiz kalan Stefano Pioli'nin adı da gündemde. Diğer olası geri dönüş ise şu anda Katar'daki Al-Sadd'ın teknik direktörlüğünü yapan Roberto Mancini'ye ait. Ayrıca Simone Inzaghi'nin adı da geçiyor, ancak kendisi Suudi Arabistan'daki Al-Hilal'da mutlu olduğunu söyledi.