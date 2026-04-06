Conte milli takım teknik direktörlüğü için adaylığını açıkladı: "Başkanın yerinde olsam kendimi değerlendirirdim"

Maç sonrası basın toplantısında Napoli teknik direktörü Antonio Conte, milli takıma geri dönme olasılığıyla ilgili bir soruya şöyle yanıt verdi: "Geçen yılın son üç ayında Napoli'den ayrılıp Juventus'a gideceğimden söz edildiğini unutmayalım. Medya şimdi yazmak zorunda ve benim adımın o listede yer alması doğru. Federasyon başkanı olsaydım, diğer adaylarla birlikte kendimi de değerlendirirdim. Neden mi? Conte'yi birçok nedenden dolayı tercih ederdim. Milli takımda daha önce görev yaptım ve ortamı tanıyorum; bu beni gururlandırıyor, çünkü ülkenizi temsil etmek güzel bir şey. Kontratımın bir yılı daha var ve sezon sonunda başkanla görüşeceğim. Dünya Kupası'na, belki de penaltılarla kalifiye olsaydık, büyük bir başarı ve harika futbolun konuşulacağı için üzülüyorum. Maalesef sonuçlar önemlidir, ancak üç Dünya Kupası'ndan elendikten sonra ciddi bir şeyler yapmak gerekiyor. Ben teknik direktörken çok konuşuldu ama takımlardan da pek yardım göremedim. Şu anda her şey bir felaket, ancak bu tür durumlarda bile her zaman kurtarılacak bir şeyler vardır. Hepimiz Milli Takımı önemsiyoruz, bir şeyler yapılmalı."



