Conte, Milan ve Juventus’u mu bekliyor? Al Ahli’nin dev teklifine hayır dedi, Avrupa’da bir proje istiyor

Antonio Conte boşta ve takımsız olduğunda, hiçbir teknik direktör ve hiçbir kulüp koltuğu kendini gerçekten güvende hissedemez. Salentolu teknik adam başarı ve somutluğun eş anlamlısı; özellikle de sonuçlar açısından zorlanan ya da kriz yaşayan takımlar için onun gibi üst düzey bir hocanın piyasada olması, birçok yöneticinin iştahını kabartıyor.

Bu yüzden onu Milan-Benfica maçında tribünde görmek, son dönemde aldığı kötü sonuçların ardından oyunu da yeniden hiç parlak olmayan Ruben Amorim üzerindeki baskıyı hemen artırdı. Bu nedenle Luciano Spalletti de basın toplantısında onun hakkında konuşmak zorunda kaldı.

Peki Antonio Conte gerçekten ne istiyor? Bunun son kış transfer dönemine uzanan bir perde arkası var.