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Emanuele Tramacere

Çeviri:

Conte, Milan ve Juventus’u mu bekliyor? Al Ahli’nin dev teklifine hayır dedi, Avrupa’da bir proje istiyor

Juventus
AC Milan
M. United
A. Conte
Transfers
Serie A
Juventus - AC Milan

Salentolu teknik direktör, Milan-Benfica maçı için San Siro’daydı ancak onun “hayaleti” Juventus kulübesinin üzerinde de dolaşıyor.

Antonio Conte boşta ve takımsız olduğunda, hiçbir teknik direktör ve hiçbir kulüp koltuğu kendini gerçekten güvende hissedemez. Salentolu teknik adam başarı ve somutluğun eş anlamlısı; özellikle de sonuçlar açısından zorlanan ya da kriz yaşayan takımlar için onun gibi üst düzey bir hocanın piyasada olması, birçok yöneticinin iştahını kabartıyor.

Bu yüzden onu Milan-Benfica maçında tribünde görmek, son dönemde aldığı kötü sonuçların ardından oyunu da yeniden hiç parlak olmayan Ruben Amorim üzerindeki baskıyı hemen artırdı. Bu nedenle Luciano Spalletti de basın toplantısında onun hakkında konuşmak zorunda kaldı.

Peki Antonio Conte gerçekten ne istiyor? Bunun son kış transfer dönemine uzanan bir perde arkası var.

  • Arabistan’a hayır

    Yaz aylarında, kısa süre içinde rotasını Massimiliano Allegri'ye çeviren Napoli'ye veda ettikten sonra Antonio Conte'nin masasına Saudi Pro League'den bir teklif geldi.

    Fabrizio Romano'ya göre bu, mali açıdan devasa, İtalya'daki ve hatta Avrupa'daki tüm harcama mantığının dışında bir teklifti. Teklif Al-Ahli'dendi, ancak Conte bunu reddetmeyi seçti çünkü kendi dünyasından bu kadar uzağa taşınmak gibi bir niyeti yoktu.

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  • Üst düzey bir Avrupa projesini bekliyor

    Türkiye'de Fenerbahçe'yle ilgili söylentiler de oldukça kısa sürede söndü, çünkü Conte, temelde günlük iş stresine kısa bir ara vermeyi seçmiş olsa da, Avrupa seviyesinde zirvede büyüme ve gelişim projesine sahip, iddialı bir takıma dönmek istiyor.

  • Spalletti ve Amorim, Manchester United'ı destekliyor

    Conte, yalnızca Juventus için hiç düşünmeden kabul eder; diğerlerinin hiçbiri için ise geçmişten gelen o büyük isim tek başına yetmez. Bu nedenle bugün itibarıyla hem Luciano Spalletti hem de Ruben Amorim, Conte tehdidini kendi geleceklerinden uzaklaştırmak için Manchester United'ı "desteklemeyi" düşünebilir.

    Premier League'de Michael Carrick'in koltuğu da sallanıyor ve Red Devils yönetimi kısa vadede bir görevden alma niyeti olmadığını doğrulamış olsa da Antonio Conte'nin adı orada da dolaşmaya ve taraftarlar tarafından öne çıkarılmaya başladı.

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