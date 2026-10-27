Bir sonraki millî maç arası başladığında Michael Carrick'in yerine Antonio Conte mi geçecek? İngiltere'de bundan eminler: Manchester United'ın mevcut teknik direktörüne bugün verilen destek geçici. Nations League'deki son maçların oynanacağı millî arada Carrick'in görevine son verilerek yerine yeni bir isim getirilecek.

Peki bu isim kim olacak? Juventus, Inter ve Napoli'nin eski teknik direktörü Conte'nin bu göreve gelmesi zor görünüyor. Çünkü tarzı ve teknik direktörlük anlayışı, bugün dünyanın dört bir yanındaki Manchester United taraftarlarının beklentileriyle pek örtüşmüyor.

En azından Daily Mirror'ın görüşü bu. Gazete, Old Trafford'un efsanevi teknik direktörü ve simge isimlerinden Sir Alex Ferguson'ın sözlerine başvurdu. Ferguson, iki yıl önce, dolayısıyla doğrudan Salentolu teknik direktörden söz etmeden, kendisinden sonra Manchester United'ın başına geçecek bir teknik direktörde bulunması gereken özellikleri anlatmıştı. Bu sözler bugün Conte'nin adaylığını zayıflatıyor.