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conte manchester unitedGetty Images
Emanuele Tramacere
Çeviri:

Conte Manchester United'a mı? Sir Alex Ferguson demişti: "Her şeyden sorumlu menajer rolü artık yok."

M. United
Juventus
A. Conte

Bir sonraki millî maç arası başladığında Michael Carrick'in yerine Antonio Conte mi geçecek? İngiltere'de bundan eminler: Manchester United'ın mevcut teknik direktörüne bugün verilen destek geçici. Nations League'deki son maçların oynanacağı millî arada Carrick'in görevine son verilerek yerine yeni bir isim getirilecek.

Peki bu isim kim olacak? Juventus, Inter ve Napoli'nin eski teknik direktörü Conte'nin bu göreve gelmesi zor görünüyor. Çünkü tarzı ve teknik direktörlük anlayışı, bugün dünyanın dört bir yanındaki Manchester United taraftarlarının beklentileriyle pek örtüşmüyor.

En azından Daily Mirror'ın görüşü bu. Gazete, Old Trafford'un efsanevi teknik direktörü ve simge isimlerinden Sir Alex Ferguson'ın sözlerine başvurdu. Ferguson, iki yıl önce, dolayısıyla doğrudan Salentolu teknik direktörden söz etmeden, kendisinden sonra Manchester United'ın başına geçecek bir teknik direktörde bulunması gereken özellikleri anlatmıştı. Bu sözler bugün Conte'nin adaylığını zayıflatıyor.

  • "O ROL ARTIK YOK"

    The Go Radio Business Show'a konuşan Ferguson, Conte'nin olmak istediği ve olabileceği türden "her şeye hâkim" teknik direktör modelini çürüttü:

    "Bence bu menajerlik rolü (her şeyle ilgilenip her şeyi kontrol altında tutan rol, editörün notu) artık futbolda ortadan kalktı. Manchester United'da teknik direktör olarak bir dönem geçirme şansım oldu. Kendimi kulübe tamamen verdiğim için kulübün büyük bölümünü kontrol edebiliyordum. Ayrıca bunu yapacak kişiliğe ve iletişim becerilerine de sahiptim."

  • Birbirinden farklı pek çok durumla başa çıkabilecek güçlü bir karakter

    "Manchester United büyüklüğünde bir kulübü çalıştırmak istiyorsanız, farklı kişilikleri ve oyuncu tiplerini yönetebilmek için iyi bir kişiliğe ve mükemmel organizasyon becerilerine sahip olmak çok önemlidir.

    Ayrıca dünyanın dört bir yanındaki taraftarları da göz önünde bulundurmalısınız. Mesele yalnızca kendi oyuncularınızı memnun etmek değil, çok büyük bir taraftar kitlesini de memnun etmektir."

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