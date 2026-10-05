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Antonio Conte NapoliGetty
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Conte'den Milan ve United'a mesaj: "Tarihinin izini kaybetmiş bir kulübü yeniden kazandırmak istiyorum"

AC Milan
Transfers
Juventus

Teknik direktörün The Athletic’e yaptığı açıklamalar; geleceğe dair çeşitli ipuçları.

Antonio Conte, The Athletic'e konuştu. Juventus, Inter ve Napoli'nin eski teknik direktörü; bugünü, geçmişi ve geleceği hakkında konuşurken birçok konuya değindi ve söze de İtalya Milli Takımı'ndan başladı:


1994 DÜNYA KUPASI HAKKINDA - "Dünya Kupası'nda gümüş madalya kazandığımı biliyor musun? Herkes Brezilya'nın finali kazandığını hatırlıyor, İtalya'nın penaltılarla kaybettiğini değil. Roby Baggio'lu, Franco Baresi'li bir İtalya. O maçı kazansaydık, dünya şampiyonu olarak tanınırdım."


2000 AVRUPA ŞAMPİYONASI HAKKINDA - "2000 Avrupa Şampiyonası'nda finali Fransa'ya altın golle kaybettik. Bunu kim hatırlıyor? Rahatsız edici ama gerçek bu. Kimse ikinci olanı hatırlamıyor. Juventus'ta Ajax'a karşı Şampiyonlar Ligi'ni penaltılarla kazandık ama başka üç final kaybettim.


MAĞLUBİYETLER HAKKINDA - "İşte bu yüzden, oyuncularımla konuştuğumda çoğu zaman, iş ciddiye bindiğinde çok güçlü bir rekabetçi hırs ortaya koyuyorum ve bunu onlara da aktarmaya çalışıyorum. Çünkü bunu biliyorum. Çok kazandım ama çok da kaybettim. Gerçekten çok. Ve kaybettiğinde... oyuncularımın çok iyi anlamasını istediğim şey de bu, çünkü bunu ilk elden yaşadım... eğer bir Dünya Kupası ya da Şampiyonlar Ligi finali kaybedip sonra tatile gidersen, bir sonraki seferin olacağını düşünebilirsin. Ama her zaman bir sonraki sefer olmaz. Son şans budur."


CHELSEA HAKKINDA - "Bunun benim son şampiyonluğum olacağını kimse düşünmezdi, değil mi? Sorun da bu. İşte bu yüzden sıkı çalışma önemlidir. Kazanmak kolay değil; emek ister. Bazıları başarının gökten düşüp kucağına geleceğini sanıyor. Ama dışarı çıkıp onu almak gerekir. Oturup bunun hakkında konuşmak, onu gerçeğe dönüştürmez. Bu, favori olmadığımız halde kazandığımız bir Premier League şampiyonluğuydu. Büyük transferler yapmamıştık. David Luiz, Marcos Alonso ve N'Golo Kanté'yi almıştık: kulüp bana onun konusunda on kez emin olup olmadığımı sordu. Chelsea'nin tipik oyuncusu değildi: uzun boylu ve yakışıklı. Onu gördüğünüzde sadece... şey, onu ilk kez gördüğümde ben de fiziksel yapısı konusunda bazı şüpheler taşıyordum ama üst düzey bir oyuncu olduğuna emindim."









  • ARSENAL VE FABREGAS HAKKINDA - “Bir yön var, bir vizyon var. Arteta yönü belirliyor; tıpkı Klopp ve Guardiola’nın yaptığı gibi. Bana göre teknik direktör merkezde olmalı; önemli olmalı. Memnun değilseniz onu gönderirsiniz. Teknik direktör yönü ve vizyonu sağlamalı. Como’ya bakın. Cesc’in söz hakkı var. PSG, Mbappé, Messi ve Neymar’la Şampiyonlar Ligi’ni kazanamadı. Dünyanın en iyi oyuncularından bahsediyoruz. Ama denge ve uyum olması gerektiğini anlamak lazım”.


    GELECEK HAKKINDA - "Bir şekilde kendi tarihini gözden kaçırmış çok sayıda kulüp var. Bu kulüplerden birine gidip o tarihi yeniden ortaya çıkarmak ve bir kez daha parlatmak isterdim. Baskının olduğu, sonuçta oraya sadece katılmak için değil, rekabet etmek için gittiğin kulüpler. O yüzde 1 bile... ama bu, yüzde 70’e, 80’e hatta 100’e dönüşebilecek bir yüzde 1 olmalı. Bu, onu nasıl aktardığınıza bağlı. Teknik direktör önemlidir, çünkü o mesajı her gün aktarır.


    FUTBOLCULAR HAKKINDA - “Futbolcular her zaman en kolay seçenekleri seçer. Kendilerini iyi hissettiren ve daha az çaba gerektirenleri”.


    NAPOLI VE DE LAURENTIIS HAKKINDA - “Napoli mi? Harika bir deneyimdi. Çok enerji gerektiriyordu ve kolay değildi. Inter, Juventus ve Milan’la başa çıkmak Napoli, Roma ya da Lazio için kolay bir iş değil. Bu yüzden çok fazla enerji harcadım. Şimdi sadece durumu gözlemlediğim bir dönemdeyim. Sakin dönemlerde, çalışmadığım zamanlarda güzel olan şey, oturup maçları izleyebilmem, yeni yaklaşımlar çalışabilmem ve futbolun gelişimini fikirlerime uyarlamaya çalışırken daha sakin ve daha berrak olabilmem. De Laurentiis, geçen yıl sakatlıklar olmasaydı ligi yine kazanacağımızı söyledi mi? Katılmıyorum. Inter kazanmayı hak etti. Büyük bir takım ve Şampiyonlar Ligi finalinden geliyorlardı. Ayrıca güçlenmişlerdi".


    İNGİLTERE VE TRANSFER PİYASASI HAKKINDA - "Bugün İngiltere’de bazuka kullanıyorlar, dünyanın geri kalanında ise hâlâ tabanca kullanılıyor. Ama paranın nasıl harcandığına da dikkat etmemiz gerekiyor. Bu yüzden biraz önce doğru değerlendirmeler yapmaktan, bir vizyona sahip olmaktan söz ediyorduk; çünkü paranız olabilir ama onu akıllıca harcamanız gerekir".


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