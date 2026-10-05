Antonio Conte, The Athletic'e konuştu. Juventus, Inter ve Napoli'nin eski teknik direktörü; bugünü, geçmişi ve geleceği hakkında konuşurken birçok konuya değindi ve söze de İtalya Milli Takımı'ndan başladı:





1994 DÜNYA KUPASI HAKKINDA - "Dünya Kupası'nda gümüş madalya kazandığımı biliyor musun? Herkes Brezilya'nın finali kazandığını hatırlıyor, İtalya'nın penaltılarla kaybettiğini değil. Roby Baggio'lu, Franco Baresi'li bir İtalya. O maçı kazansaydık, dünya şampiyonu olarak tanınırdım."





2000 AVRUPA ŞAMPİYONASI HAKKINDA - "2000 Avrupa Şampiyonası'nda finali Fransa'ya altın golle kaybettik. Bunu kim hatırlıyor? Rahatsız edici ama gerçek bu. Kimse ikinci olanı hatırlamıyor. Juventus'ta Ajax'a karşı Şampiyonlar Ligi'ni penaltılarla kazandık ama başka üç final kaybettim.





MAĞLUBİYETLER HAKKINDA - "İşte bu yüzden, oyuncularımla konuştuğumda çoğu zaman, iş ciddiye bindiğinde çok güçlü bir rekabetçi hırs ortaya koyuyorum ve bunu onlara da aktarmaya çalışıyorum. Çünkü bunu biliyorum. Çok kazandım ama çok da kaybettim. Gerçekten çok. Ve kaybettiğinde... oyuncularımın çok iyi anlamasını istediğim şey de bu, çünkü bunu ilk elden yaşadım... eğer bir Dünya Kupası ya da Şampiyonlar Ligi finali kaybedip sonra tatile gidersen, bir sonraki seferin olacağını düşünebilirsin. Ama her zaman bir sonraki sefer olmaz. Son şans budur."





CHELSEA HAKKINDA - "Bunun benim son şampiyonluğum olacağını kimse düşünmezdi, değil mi? Sorun da bu. İşte bu yüzden sıkı çalışma önemlidir. Kazanmak kolay değil; emek ister. Bazıları başarının gökten düşüp kucağına geleceğini sanıyor. Ama dışarı çıkıp onu almak gerekir. Oturup bunun hakkında konuşmak, onu gerçeğe dönüştürmez. Bu, favori olmadığımız halde kazandığımız bir Premier League şampiyonluğuydu. Büyük transferler yapmamıştık. David Luiz, Marcos Alonso ve N'Golo Kanté'yi almıştık: kulüp bana onun konusunda on kez emin olup olmadığımı sordu. Chelsea'nin tipik oyuncusu değildi: uzun boylu ve yakışıklı. Onu gördüğünüzde sadece... şey, onu ilk kez gördüğümde ben de fiziksel yapısı konusunda bazı şüpheler taşıyordum ama üst düzey bir oyuncu olduğuna emindim."































