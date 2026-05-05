Getty/GOAL
Çeviri:
Conor Gallagher, zorlu küme düşme mücadelesinin ortasında Roberto De Zerbi'nin Tottenham kadrosunu ne kadar "mükemmel" bir şekilde motive ettiğini anlatıyor
De Zerbi kişisel bir dokunuş katıyor
Spurs, İtalyan teknik direktörün yönetimindeki ilk üç maçında yedi puan topladı ve bu, Premier Lig'de kalma umutlarına önemli bir ivme kazandırdı.
Aston Villa'ya karşı alınan kritik 2-1'lik galibiyetin ardından orta saha oyuncusu Gallagher, takımın formundaki iyileşmenin arkasındaki itici gücün, teknik direktörün bireysel gelişime verdiği önem olduğunu vurguladı.
26 yaşındaki oyuncu, soyunma odasındaki atmosferi değerlendirirken gazetecilere, "Teknik direktörümüz bize karşı harika davrandı. Takımı bir araya getirdi" dedi.
"Oyuncularla bire bir görüşmeler ve sohbetler yaparak, oyuncuların inancını ve özgüvenini geri kazanmalarına yardımcı olmak için gerçekten çok çaba sarf etti. Benimle de bunu yaptı ve bu büyük bir fark yarattı. Diğer birçok oyuncuyla da aynısını yaptığını biliyorum."
- Getty/GOAL
Spurs'ta Chelsea formunu yeniden bulmak
Ocak ayında Atlético Madrid'den Tottenham'a transfer olan ve Villa Park'ta kulüp formasıyla ilk golünü atan eski Chelsea oyuncusu Gallagher, De Zerbi'nin kendisini motive etmek için geçmiş başarılarını örnek gösterdiğini açıkladı.
İtalyan teknik adam, bu yüksek baskı altındaki aylarda oyuncuya doğuştan gelen kalitesini hatırlatmak için özellikle Gallagher'ın Batı Londra'daki en parlak yıllarından bahsetti.
"Bana en iyi halimi hatırlatıyor. Chelsea'deki ikinci sezonumda, gerçekten iyi bir sezon geçirdiğimde, bana o oyuncuyu hatırlattığını söyledi," diye açıkladı Gallagher. "Yine öyle olmamı ve ne kadar iyi olabileceğimi unutmamamı istiyor."
Antrenman sahasında birlik
Taktiksel dönüşüm, zihinsel dönüşüm kadar önemli oldu; Gallagher, De Zerbi’nin antrenman sahasındaki titiz tavrının tüm kadronun aynı hedefe doğru ilerlemesini sağladığını belirtti.
Wolves ve Aston Villa'ya karşı arka arkaya alınan galibiyetler, sezonun başlarında dağınık görünen takımın nihayet mesajı net ve açık bir şekilde aldığını gösteriyor.
Takımın genel olarak kaydettiği ilerlemeyi değerlendiren Gallagher, "Takım olarak da, antrenman sahasında ve toplantı odalarında yaptığı tüm çalışmalar harika oldu ve herkes aynı fikirde" dedi.
- Getty Images Sport
Dikkatler Leeds maçına çevrildi
Son sonuçların yarattığı iyimserliğe rağmen Gallagher, önlerinde bekleyen zorluklar konusunda hiçbir yanılsamaya kapılmıyor. Tottenham, ligin alt sıralarından çıkmayı başardı, ancak puan farkı hâlâ az ve Leeds ile oynayacakları bir sonraki maç öncesinde baskı yüksek.
"Yapacak çok iş var," diye uyardı orta saha oyuncusu. "Tamamen bir sonraki maça odaklandık, umarım aynı performansı gösterir ve bir galibiyet daha alırız."