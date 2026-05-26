Conor Gallagher, eski Tottenham teknik direktörünü hedef aldı ve taraftarların kendisine sırt çevirdiği 'gerçekten zor' dönemi anlattı

Tottenham Hotspur'un orta saha oyuncusu Conor Gallagher, Ocak ayında Atlético Madrid'den transfer olduktan sonra karşılaştığı büyük psikolojik zorluklar hakkında samimi açıklamalarda bulundu. İngiltere milli takım oyuncusu, kaotik bir teknik direktörlük dönemi boyunca form düşüklüğü yaşadı ve memnuniyetsiz taraftarların hedef tahtasına oturdu; ancak daha sonra kulübün ayakta kalmasında kilit bir rol oynadı.

  • Orta saha oyuncusu zorlu başlangıcı atlattı

    Gallagher, Tottenham Hotspur Stadyumu'na 35 milyon sterlinlik bir transferin ardından oldukça istikrarsız bir geçiş dönemi yaşadı. Eski Chelsea oyuncusu, aslen Thomas Frank tarafından kadroya katılmıştı; ancak Danimarkalı teknik direktörün kısa sürede görevden alınmasından önce onun yönetiminde sadece beş maça çıkabildi. Frank'ın yerine gelen Igor Tudor, orta saha oyuncusunun sahada kalma süresini büyük ölçüde kısıtladı ve kısa süren, pek de parlak olmayan görev süresi boyunca onu sadece altı maça çıkardı; bu durum Gallagher'ın maç kondisyonunu ve özgüvenini zayıflatmasına neden oldu.

  Sunderland v Tottenham Hotspur - Premier League

    Geçmiş yönetimler döneminde yaşanan zor zamanlar

    Orta saha oyuncusu, yaşadığı kesintiler sırasında maruz kaldığı yalnızlığı ve takımdan dışlanmayı samimi bir şekilde anlattı. Taktiksel bir değişiklik öncesinde kenarda kalmanın duygusal yükünü ortaya koyan Gallagher, Sky Sports’a şunları söyledi: "Son birkaç aydır kimseyle pek konuşamadım. Açıkçası hem benim hem de takım için gerçekten zor zamanlardı ve ben sadece takıma olabildiğince yardımcı olmak için kendimi geliştirmeye odaklandım. Özgüvenim düşüktü, önceki teknik direktör beni istemiyordu, taraftarlar da benim iyi bir oyuncu olduğumu düşünmüyordu."

  • Dayanıklılık, Kuzey Londra'da yeniden canlanmayı tetikliyor

    Tudor'un kısa süren teknik direktörlüğü döneminde hissedilen yoğun yabancılaşma hissine rağmen, orta saha oyuncusu hayal kırıklığına uğramış taraftarların kalbini yeniden kazanmak için zihinsel dayanıklılığına büyük önem verdi. Oyuncu şöyle devam etti: "Bunu zihinsel olarak gerçekten çok iyi atlattım. Geri dönüp taraftarlara gerçekte neler yapabileceğimi gösterebileceğimi biliyordum. Umarım bu sadece bir başlangıçtır, çünkü verecek çok şeyim var ve taraftarlarımızla daha da iyi bir bağ kurmayı sabırsızlıkla bekliyorum."

  • Conor Gallagher Tottenham GFXGetty/GOAL

    De Zerbi, hücum gücünü ortaya çıkarıyor

    De Zerbi, Gallagher'ın kaderini tamamen değiştirdi ve görev süresince bugüne kadar oynanan her maçta onu ilk 11'de sahaya sürerek ona tam bir güven gösterdi. İtalyan teknik direktör, son beş maçta onu ofansif 10 numara pozisyonunda başarıyla görevlendirdi ve James Maddison ile Xavi Simons'un sakatlıklarının yol açtığı yaratıcılık eksikliğini mükemmel bir şekilde telafi etti. Kısa süre önce Aston Villa karşısında galibiyeti getiren golü atan Gallagher, İngiltere'nin Dünya Kupası kadrosuna seçilememesinin ardından yaz tatiline yenilenme fırsatıyla giriyor.