Conceicao: Suudi Arabistan'a para için gittim ve Suudi oyuncunun zihniyeti kötü!

İttihad'ın eski teknik direktörü Portekizli Sergio Conceiçao, "Amid" ile yaşadığı tecrübe hakkında yaptığı sert açıklamalarla geniş bir tartışma başlattı. Suudi Arabistan'a transferinin ardındaki mali nedenler konusunda açık sözlü konuşan Conceiçao, bazı Suudi oyunculardaki çalışma ve disiplin anlayışına dönük ağır eleştiriler yöneltti ve yatırımların büyüklüğü ile profesyonelliğin gerektirdikleri arasındaki uçurumun, futbolun gelişimi önünde hâlâ bir engel teşkil ettiğini savundu.

"La Tripletta" podcast'inde konuşan Conceiçao, Suudi Ligi'nin çekiciliğinin transferinin nedeni olduğunu iddia etmesi hâlinde dürüst davranmış olmayacağını söyledi ve kararında cazip mali teklifin temel bir rol oynadığını vurguladı.

Portekizli teknik adam, büyük yatırımların futbol sistemini geliştirmeye yardımcı olmasını beklediğini, ancak Avrupa'da alışkın olduğu çalışma yöntemlerini ve sertliği uygulamanın zorluğu karşısında şaşkınlığa düştüğünü ekledi. Conceiçao, yurt dışından gelen teknik direktör ve oyunculardan zaman zaman tamamen farklı koşullara hızla uyum sağlamalarının istendiğine dikkat çekti.

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