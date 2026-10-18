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Al Ittihad vs Al Kholood - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
GOAL
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Conceicao: Suudi Arabistan'a para için gittim ve Suudi oyuncunun zihniyeti kötü!

S. Conceicao
Al Ittihad
Premier Lig
Portekiz
Suudi Arabistan

Çarpıcı açıklamalar

İttihad'ın eski teknik direktörü Portekizli Sergio Conceiçao, "Amid" ile yaşadığı tecrübe hakkında yaptığı sert açıklamalarla geniş bir tartışma başlattı. Suudi Arabistan'a transferinin ardındaki mali nedenler konusunda açık sözlü konuşan Conceiçao, bazı Suudi oyunculardaki çalışma ve disiplin anlayışına dönük ağır eleştiriler yöneltti ve yatırımların büyüklüğü ile profesyonelliğin gerektirdikleri arasındaki uçurumun, futbolun gelişimi önünde hâlâ bir engel teşkil ettiğini savundu.

"La Tripletta" podcast'inde konuşan Conceiçao, Suudi Ligi'nin çekiciliğinin transferinin nedeni olduğunu iddia etmesi hâlinde dürüst davranmış olmayacağını söyledi ve kararında cazip mali teklifin temel bir rol oynadığını vurguladı.

Portekizli teknik adam, büyük yatırımların futbol sistemini geliştirmeye yardımcı olmasını beklediğini, ancak Avrupa'da alışkın olduğu çalışma yöntemlerini ve sertliği uygulamanın zorluğu karşısında şaşkınlığa düştüğünü ekledi. Conceiçao, yurt dışından gelen teknik direktör ve oyunculardan zaman zaman tamamen farklı koşullara hızla uyum sağlamalarının istendiğine dikkat çekti.

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  • Conceiçao, Suudi futbolcunun zihniyetini hedef aldı

    Portekizli teknik adam, bazı Suudi oyuncularda zayıf olarak nitelendirdiği bağlılık konusuna doğrudan eleştiriler yöneltti ve farkın yalnızca teknik yeteneklerle ilgili olmadığını, çalışma kültürü ve günlük disiplinle ilgili olduğunu belirtti.

    Yerli oyuncuların, kendi tecrübesine göre, yabancı profesyonellerin uyguladığı standartlara her zaman uymadığını söyleyen Portekizli teknik adam, bunun kendisi açısından takımı yönetmeyi daha da zorlaştırdığını ifade ederek durumu şöyle tanımladı: "Zihniyetleri kötü."

    Bazı oyuncuların ailevi ya da dini sebeplerle, bunların arasında sabah namazına kalkmak da olmak üzere, antrenmanlara gelmediğini ekleyen teknik adam, antrenman seanslarının sabah saatlerinde yapılmasının zaman zaman bir zorluk teşkil ettiğine dikkat çekti.

    Conceicao, açıklamalarına göre, bu tutumların kendisinin kabul etmesinin güç olduğu bir çalışma kültürü farkını yansıttığını değerlendirdi ve disiplin, sertlik ile günlük çalışma kapasitesinin rekabet edebilecek bir takım kurmak için temel unsurlar olduğunu vurguladı.

  • Al Ittihad vs Al Kholood - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Benzema ve Fabinho sorun değil: suçlamalar yönetime uzanıyor

    İttihad'daki tecrübesinden söz ederken Conceiçao, başta Karim Benzema ve Fabinho olmak üzere yabancı yıldızlara, takımın karşılaştığı sorunların sorumluluğunu yüklemeyi reddetti ve bu tecrübeye sahip oyuncuların varlığının başlı başına bir sorun olmadığını, yaşadığı zorlukların başka kişilerle ve kulüp içindeki çalışma koşullarıyla bağlantılı olduğunu vurguladı.

    Ayrıca yönetimin kamuoyuyla kurduğunu söylediği ilişki biçimini de eleştirdi; kulübün sonuçlara ve sosyal medya platformlarındaki tepkilere fazlasıyla bel bağladığını belirtti ve taraftarların tepkilerini ölçmek, tutumlarını anlamak amacıyla zaman zaman haberlerin sızdırıldığını ileri sürdü.

    Bu açıklamalar, İttihad'daki tecrübesini çevreleyen önceki anlaşmazlıkların bir uzantısı olarak geldi; söz konusu süreç, kulübün hedeflediği kupaları kazanamadığı bir sezonun ardından görevinden ayrılmasıyla sona ermişti.

    Eleştirilerinin sertliğine rağmen Conceiçao, ikameti süresince ailesini güzel karşıladıkları için Krallığa, İttihad kulübüne ve yetkililerine teşekkür etmeyi ihmal etmedi; ancak kendi bakış açısına göre bu yatırımları sahada somut sonuçlara dönüştürmek için gereken günlük koşullar sağlanmıyorsa, futbolu geliştirmek amacıyla yabancı tecrübeleri getirmek için büyük meblağlar harcamanın ne işe yaradığını sordu.


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