CONCACAF Başkanı ve FIFA Başkan Yardımcısı Victor Montagliani, "CONMEBOL ile stratejik ortaklığımız, konfederasyonumuzun futbolu büyütme ve üye federasyonlarımız ile millî takımları için daha fazla fırsat yaratma kararlılığını yansıtıyor. 2024'teki iş birliğimizin ardından CONMEBOL Copa America'yı 2028'de bölgemize getirmek için yeniden güçlerimizi birleştirmekten memnuniyet duyuyoruz.

Bu anlaşma, altı CONCACAF millî takımına dünyanın en iyi takımlarından bazılarına karşı mücadele etme fırsatı sunarken CONCACAF Gold Cup'ın rekabet açısından önemini de daha da pekiştirecek. Kıta genelinde futbolun tutkusunu, kalitesini ve potansiyelini yansıtan üst düzey bir turnuva düzenlemek için CONMEBOL, ev sahibi statlar ve diğer kilit paydaşlarla birlikte çalışmayı sabırsızlıkla bekliyoruz" dedi.