IMAGO / ZUMA Press Wire
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CONCACAF ve CONMEBOL stratejik ortaklıklarını uzattı: Copa America 2028'de ABD'ye dönüyor
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Ne oldu?
Copa America'nın yeniden ABD'de düzenleneceğine dair söylentiler aylardır gündemdeydi. Bu söylentiler, Kuzey ve Güney Amerika futbol konfederasyonlarının salı günü yaptığı ortak açıklamayla doğrulandı. CONCACAF ile CONMEBOL, stratejik ortaklıklarını uzatarak 2023'te başlayan iş birliklerini sürdürecek. Bu iş birliğinin başlıca adımı, 2028 turnuvasının ABD'de düzenlenmesi olacak.
Copa America'nın 49. organizasyonu, 9 Haziran ile 9 Temmuz 2028 arasında oynanacak. Turnuvaya CONMEBOL'den 10, CONCACAF'tan 6 olmak üzere toplam 16 takım katılacak. CONCACAF temsilcileri, gelecek yaz düzenlenecek Gold Cup üzerinden turnuvaya katılma hakkı kazanacak.
- IMAGO / Agencia-MexSport
Turnuva yeniden ABD'de
Son yıllarda Copa America'ya sık sık ev sahipliği yapan ABD, turnuvayı 12 yıl içinde üçüncü kez ağırlayacak. Copa America Centenario, 2016'da ABD'de düzenlenmişti. Turnuva, 2026 Dünya Kupası öncesinde bir tür hazırlık niteliği taşıyan 2024 organizasyonuyla yeniden ABD'ye dönmüştü.
Böylece Güney Amerika'nın en önemli turnuvası üst üste ikinci kez ABD'de düzenlenecek.
- Getty Images Sport
Ne söylendi?
CONCACAF Başkanı ve FIFA Başkan Yardımcısı Victor Montagliani, "CONMEBOL ile stratejik ortaklığımız, konfederasyonumuzun futbolu büyütme ve üye federasyonlarımız ile millî takımları için daha fazla fırsat yaratma kararlılığını yansıtıyor. 2024'teki iş birliğimizin ardından CONMEBOL Copa America'yı 2028'de bölgemize getirmek için yeniden güçlerimizi birleştirmekten memnuniyet duyuyoruz.
Bu anlaşma, altı CONCACAF millî takımına dünyanın en iyi takımlarından bazılarına karşı mücadele etme fırsatı sunarken CONCACAF Gold Cup'ın rekabet açısından önemini de daha da pekiştirecek. Kıta genelinde futbolun tutkusunu, kalitesini ve potansiyelini yansıtan üst düzey bir turnuva düzenlemek için CONMEBOL, ev sahibi statlar ve diğer kilit paydaşlarla birlikte çalışmayı sabırsızlıkla bekliyoruz" dedi.
- IMAGO / ZUMA Press Wire
Sırada ne var?
CONCACAF takımları için gözler şimdi 17 Haziran ile 11 Temmuz 2027 arasında düzenlenecek Gold Cup'a çevrilecek. Meksika, 2025 turnuvasının finalinde ABD erkek millî takımını mağlup ederek kazandığı şampiyonluğu korumak için sahaya çıkacak.
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