Comolli'nin vedası: "Juventus'u özel kılan taraftarlardır"

Juventus kulübünün resmi açıklamasında şu ifadeler yer alıyor: "2025 yılının Haziran ayında Juventus'a katılan Damien Comolli, bugün kulüpten istifa etti. Tüm Juventus ailesi, Damien'e kulüpte geçirdiği süre boyunca gösterdiği özveri için teşekkür eder ve kendisine gelecekte başarılar diler.





Damien, tüm Juventus ailesine teşekkür etmek ve selamlarını iletmek istedi: “Juventus Futbol Kulübü CEO'su görevimden derhal ayrılmaya karar verdim. Bana bu prestijli kulüpte çalışma fırsatı sundukları için John Elkann ve Exor'a teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca, tüm Juventus çalışanlarına emekleri, profesyonellikleri ve özverileri için teşekkür eder, tüm kadın ve erkek takımlarına yeni sezon için başarılar dilerim."



