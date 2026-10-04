Fabregas, eylül ayının başında Genoa deplasmanında alınan 4-1'lik net galibiyette iki gol atan genç oyuncunun taktiksel olgunlaşmasını övdü. Öğrencisinin savunmaya yardım etme isteğine dikkat çeken teknik direktör, "Diao, Como'ya geldiğinden beri en komple maçını oynadı. Bu gençleri eğitmemiz gerekiyor; onlar 20 yaşında ve bir maçta 8, diğerinde 5 oynamaları normal. Bugün özellikle savunmada nasıl çalıştığını çok beğendim: eğer o alanda gelişirse, üst düzey bir oyuncu olabilir" dedi.