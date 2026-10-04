Buzzi
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Como, yoğun transfer ilgisi sürerken Cesc Fabregas'ın kilit hücumcusunu kadroda tutmak için hızlı davranıyor
Çıkış yapan yıldızın geleceğini güvence altına almak
Como, sezona müthiş bir başlangıç yapan Diao'yu Avrupa'nın önde gelen birçok kulübünden uzak tutmak için 2031'e kadar yeni bir sözleşme hazırladı. La Gazzetta dello Sport'a göre kulüp yönetimi, kanat oyuncusunun ligde iki gol atmasının ve Como'nun Şampiyonlar Ligi'ndeki tarihi ilk maçında RB Leipzig'i 4-1 yendiği karşılaşmada da ağları sarsmasının ardından harekete geçti.
Serie A'daki açılış maçında Udinese karşısında oyuna sonradan girerek geri dönüşe ilham veren 21 yaşındaki oyuncu, sağ kanadın tartışmasız hakimi haline geldi.
- Getty Images Sport
Cesc Fabregas yönetiminde taktiksel evrim
Fabregas, eylül ayının başında Genoa deplasmanında alınan 4-1'lik net galibiyette iki gol atan genç oyuncunun taktiksel olgunlaşmasını övdü. Öğrencisinin savunmaya yardım etme isteğine dikkat çeken teknik direktör, "Diao, Como'ya geldiğinden beri en komple maçını oynadı. Bu gençleri eğitmemiz gerekiyor; onlar 20 yaşında ve bir maçta 8, diğerinde 5 oynamaları normal. Bugün özellikle savunmada nasıl çalıştığını çok beğendim: eğer o alanda gelişirse, üst düzey bir oyuncu olabilir" dedi.
Geçmiş kariyer sakatlığı hayal kırıklığının üstesinden gelmek
Planlanan anlaşma, Diao'nun Nisan 2025'te sağ ayağındaki kırık kemiği ve yaz aylarında yaşadığı ağrılı nüksü atlatmasının ardından geliyor. Şu anda tamamen hazır durumda ve beş maçta 16 başarılı adam eksiltmeyle Serie A'nın dripling istatistiklerinde zirvede yer alıyor. Nico Paz ve Baturina ile birlikte bu genç hücum üçlüsü, Como'yu ligin hücumda en tehlikeli takımlarından biri haline getirdi.
- Getty Images Sport
Zorlu üst düzey sınavlar karşısında ivmeyi korumak
Diao'nun şu andaki temel görevi, yoğun Serie A ve Avrupa maçları takvimi içinde formda kalmak ve sakatlıklardan kaçınmak. Milli ara sırasında Senegal formasıyla üst üste iki maça ilk 11'de başlamasının ardından özgüveni zirvede. Sahanın her iki yönünde de sıkı çalışmayı sürdürürse, Fabregas'ın takımının bu sezon bir kez daha ilk dörtte yer almasına yardımcı olabilir.
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