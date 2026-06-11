Como'nun Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk macerasına çıkacağı kadro şekillenmeye başladı. Butez'in sözleşmesini uzatarak kadroda tutan Como, iki yeni transferi de resmen tamamladı: Son ayrıntılar halledildikten sonra Yan Couto ve Kaiki göl kıyısındaki takıma katılacak.
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Como'ya Yan Couto ve Kaiki geliyor: Fabregas'ın yeni bekleri kimler?
Bu haberi transfer piyasası uzmanı Fabrizio Romano aktardı; Romano’ya göre Como, Yan Couto ve Kaiki adlı iki bek oyuncusunu da kadrosuna kattı. Her ikisi de Brezilyalı olan oyuncuların ilki, Borussia Dortmund’dan kiralık olarak geliyor. Ödeme koşulları üzerinde görüşmeler sürse de transfer işlemi artık tamamlanmış durumda. Couto, maaşı Alman kulüp tarafından karşılanacak şekilde Haziran 2027’ye kadar Como’ya kiralanacak.
Kaiki için de transfer dönemi kapanışında bir hamle var. Pazartesi günü Cruzeiro'dan Brezilyalı oyuncunun transferini kağıda dökmek için hızlı bir hamle yapılması bekleniyor. Ancak Kaiki'yi kadrosuna katmak için Como, 14 milyon euro ödeyecek ve oyuncunun tüm haklarını satın alacak.
Teknik, güçlü bir karaktere sahip, top sürmede yetenekli ve hücumda çok etkili olan Yan Couto, 2002 doğumlu ve uzun süredir Avrupa'da oynuyor; burada Girona ve Braga takımlarında da forma giydi. Brezilya milli takımında da forma giymiş olsa da, 1500 dakikada 3 gol ve 3 asist kaydetmesine rağmen fazla süre alamadığı zor bir sezonun ardından Como'ya geliyor.
Como'da ona eşlik edecek isim, Cruzeiro'dan 2003 doğumlu Kaiki Bruno olacak. Daha önce de Como ile ilgilenen Bruno'nun Serie A'ya gelişi sadece ertelenmişti. Como, geleceği parlak bir yetenek için yaklaşık 15 milyon euro ödeyerek Kaiki'ye büyük bir yatırım yaptı. Piyasadaki en iyi Brezilyalı genç oyunculardan biri olan Belo Horizonte kulübünün yetiştirdiği bu oyuncu, milli takımda da forma giymiş ve birçok Avrupa kulübünün ilgisini çekmişti.