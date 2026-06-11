Como'ya Yan Couto ve Kaiki geliyor: Fabregas'ın yeni bekleri kimler?

Bu haberi transfer piyasası uzmanı Fabrizio Romano aktardı; Romano’ya göre Como, Yan Couto ve Kaiki adlı iki bek oyuncusunu da kadrosuna kattı. Her ikisi de Brezilyalı olan oyuncuların ilki, Borussia Dortmund’dan kiralık olarak geliyor. Ödeme koşulları üzerinde görüşmeler sürse de transfer işlemi artık tamamlanmış durumda. Couto, maaşı Alman kulüp tarafından karşılanacak şekilde Haziran 2027’ye kadar Como’ya kiralanacak.





Kaiki için de transfer dönemi kapanışında bir hamle var. Pazartesi günü Cruzeiro'dan Brezilyalı oyuncunun transferini kağıda dökmek için hızlı bir hamle yapılması bekleniyor. Ancak Kaiki'yi kadrosuna katmak için Como, 14 milyon euro ödeyecek ve oyuncunun tüm haklarını satın alacak.