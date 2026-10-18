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ACF Fiorentina v Como 1907 - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Gianluca Minchiotti
Çeviri:

Como Teknik Direktörü Fabregas: "Liberali korkmuyor, çok güçlü bir zihniyete sahip ama önünde çok fazla rakip var"

Como
C. Fabregas
Fiorentina - Como
Fiorentina
Serie A

İspanyol teknik direktör, Floransa'daki galibiyetin ardından konuştu

Cesc Fabregas, Como'nun Fiorentina deplasmanında aldığı 3-1'lik galibiyetin ardından DAZN'a konuştu: "Duran toplarda yeterince iyi değildik ama gol atma isteği ve konsantrasyonumuzu koruma konusunda çok iyiydik, özellikle de maçın son bölümünde. Sonuçta futbol böyle bir şey. Gol atabilecek duruma gelmek için maça hazırlanmaya çalışırsın."


İspanyol teknik direktör sözlerini şöyle sürdürdü: "Teknik direktör olarak oyuncuların daha iyi oynamasına yardımcı olabilirim. Sonrası onlara kalıyor ve bu çok güzel. Fiorentina'nın çok güçlü bir takım olduğunu unutmayalım. Douvikas ve Da Cunha'yı, bugünkü çok önemli maçta onlardan yararlanabilmek için Şampiyonlar Ligi'nde dinlendirdim."


  • Liberali korkmuyor

    Son olarak Liberali hakkında: "Oynamaktan korkmuyor, çok güçlü bir zihniyete sahip ama ciddi bir rekabetle karşı karşıya. Üstelik iyi durumda da değildi, hafta içinde durumunu yönettik."



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