Como, teknik direktör Ludi, Nico Paz'ın geleceği hakkında: "Bizimle kalma ihtimali yüksek, Avrupa bizim lehimize işliyor." Ve Fabregas konusunda..

Como'nun sportif direktörü, Lario taraftarlarının hayallerini süslüyor: "Nico Paz'ın bir yıl daha bizimle kalma ihtimali çok yüksek." Radio Radio Lo Sport'a verdiği röportajda, Arjantinli ofansif orta saha oyuncusunun İtalya'dan ayrılacağına dair transfer söylentilerini çürüten Carlalberto Ludi'nin sözleri.

İtalyan spor direktörünün açıklamaları şöyle: "Her zaman aynı konu, başkalarının iradesini kontrol edemeyiz. Ondan çok memnunuz ve o da bizden çok memnun. Olası bir Avrupa kupası katılımı bizim lehimize olur. Dünya Kupası'nı da hesaba katmak gerekse de, bugün bile kalma ihtimali yüksek."

Hatırlayalım ki şu anda Nico Paz’ın transfer hakları Real Madrid’e ait ve kulüp, yaz aylarında oyuncuyu geri getirmek için bir geri alım opsiyonuna sahip: Bu opsiyon, 2026 yaz transfer döneminde 9 milyon avroya geçerli olacak, 2027 yaz transfer döneminde ise 11milyon avroya yükselecek. İspanya'da Marca gazetesi tarafından bildirildiğine göre, Blancos yaz transfer döneminde 2004 doğumlu oyuncunun satın alma opsiyonunu zorunlu olarak kullanacak, zira bugün 60 ila 70 milyon euro değerindeki bir oyuncuyu çok az bir paraya kadrolarına katabilecekler. Ancak İspanyol gazetesinin haberinin aksine, Como'nun sportif direktörü Nico Paz'ın en az bir yıl daha İtalya'da kalabileceğine, özellikle de takımın Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazanması durumunda, ikna olmuş durumda. Larian spor direktörünün diğer açıklamaları şöyle: