Como, teknik direktör Ludi, Nico Paz'ın geleceği hakkında: "Bizimle kalma ihtimali yüksek, Avrupa bizim lehimize işliyor." Ve Fabregas konusunda..

Como'nun sportif direktörü, kulübün iki önemli oyuncusunun geleceği hakkında konuştu

Como'nun sportif direktörü, Lario taraftarlarının hayallerini süslüyor: "Nico Paz'ın bir yıl daha bizimle kalma ihtimali çok yüksek." Radio Radio Lo Sport'a verdiği röportajda, Arjantinli ofansif orta saha oyuncusunun İtalya'dan ayrılacağına dair transfer söylentilerini çürüten Carlalberto Ludi'nin sözleri.

İtalyan spor direktörünün açıklamaları şöyle: "Her zaman aynı konu, başkalarının iradesini kontrol edemeyiz. Ondan çok memnunuz ve o da bizden çok memnun. Olası bir Avrupa kupası katılımı bizim lehimize olur. Dünya Kupası'nı da hesaba katmak gerekse de, bugün bile kalma ihtimali yüksek."

Hatırlayalım ki şu anda Nico Paz’ın transfer hakları Real Madrid’e ait ve kulüp, yaz aylarında oyuncuyu geri getirmek için bir geri alım opsiyonuna sahip: Bu opsiyon, 2026 yaz transfer döneminde 9 milyon avroya geçerli olacak, 2027 yaz transfer döneminde ise 11milyon avroya yükselecek. İspanya'da Marca gazetesi tarafından bildirildiğine göre, Blancos yaz transfer döneminde 2004 doğumlu oyuncunun satın alma opsiyonunu zorunlu olarak kullanacak, zira bugün 60 ila 70 milyon euro değerindeki bir oyuncuyu çok az bir paraya kadrolarına katabilecekler. Ancak İspanyol gazetesinin haberinin aksine, Como'nun sportif direktörü Nico Paz'ın en az bir yıl daha İtalya'da kalabileceğine, özellikle de takımın Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazanması durumunda, ikna olmuş durumda. Larian spor direktörünün diğer açıklamaları şöyle:

  • FABREGAS'IN GELECEĞİ

    "Bu konuyu daha önce birkaç kez konuştuk. Şu anda her şey yolunda gidiyor; onun yapmak istedikleriyle Como'nun hedefleri arasında tam bir uyum var. Büyümeye devam etmek istiyoruz, ona tüm kaynaklarımızı sunuyoruz. Transfer piyasasında onu ilgilendiren olağanüstü bir gelişme olmadığı sürece, birlikte yolumuza devam edeceğiz. Başkalarının ona sunabileceklerinden değil, bizim ona sunduklarımızdan bahsedebiliriz. Şu anda bizi terk edeceğinden hiç korkmuyoruz."

  • Şampiyonlar Ligi ve İtalya Kupası

    "Kulüp için tarihi iki hedef; aralarından seçim yapamayız ve yapmak da istemiyoruz. Genç, güçlü ve çalışkan bir takımız; oynamaya ve çalışmaya hevesliyiz, o yüzden... Ekim ya da Kasım ayında da söylediğim gibi, hedefimiz tüm maçları kazanmak; bu, teknik direktörün zihniyetidir. Elbette her ikisini de başaramayabiliriz, ama iki hedef arasında seçim yapamayız. İkisini de gerçekleştirmek için elimizden geleni yapacağız."

  • SEZON

    "Şu anda bulunduğumuz noktaya ulaşabileceğimizi hayal bile edemezdik, sadece hayal edebilirdik. Büyümek ve gelişmek için çalışıyoruz; bu takımın büyük bir potansiyele sahip olduğundan ve Cesc Fabregas'ın bu gençleri en iyi şekilde ortaya çıkarmada bir usta olduğundan emindik. Dördüncü sırayı hedefliyoruz, ancak önümüzde hâlâ çok uzun bir yol var."

  • PAZAR VE İTALYANLAR

    "İtalyanlar mı? Bu konu biraz daha karmaşık... İtalyan futbolunda yabancı sermaye yatırımlarını kısıtlayan finansal dinamikler var, bir de metodolojik bir boyut var... İspanya'da bizim oynadığımız futbol türüne daha yakınlar. Ayrıca, bizim aldığımız 2004 veya 2005 doğumlu oyuncular zaten Serie A'nın birinci takımlarında oynamışlar, ülkemizde ise bu tür oyuncuları bulmakta zorlanıyoruz. Gelecekte hazır olmaları için gençlik sektöründe İtalyan kimliğine çok yatırım yapıyoruz. Düşündüğünüzden çok daha geniş bir çalışma grubu var. İlk olarak istatistiksel bir filtre uyguluyoruz, ardından 5 tane daha var... Scoutlar, oyuncunun Fabregas'ın yaptığı şeye uygun olup olmadığını anlamalı, ardından teknik olarak bizimle uyumlu olup olmadığını değerlendirmeli. Maç içindeki karakterini profilleyiyoruz, sakatlık durumunu kontrol ediyoruz ve son olarak da kişiliğini inceliyoruz. Ardından isimler bana ve Fabregas'a sunuluyor ve en iyi olduğunu düşündüğümüzü seçiyoruz."


  • ŞAMPİYONLUK HAKKINDA

    "Bence Inter, Şampiyonluk kupasını kazanmak için gereken her şeye sahip. En donanımlı takım bu; bu kadar endişelenecek bir şey göremiyorum. Biz kendi kaderimizi düşüneceğiz, sonra en iyisi kazansın, ama Inter favori."

  • JUVE VE ROMA ARASINDA

    "Bana ikisinden birini seçtirmeyin, çünkü ikisi de çok tehlikeli. Elimizde bir koz daha var: genç ama geleceği parlak bir teknik direktör; yetkin birisi ve bu dönemi tecrübeli bir teknik direktör gibi yönetiyor. Önümüzde daha pek çok maç var, ama Fabregas bizim kozumuz."

