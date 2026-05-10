Como, tarihinde ilk kez Avrupa kupalarına katılma hakkı kazandı; Cesc Fabregas ise Chelsea ile ilgili söylentiler arasında yeniden gündeme geldi
Bentegodi'de tarihi bir dönüm noktası
Como, Pazar günü Hellas Verona'yı 1-0'lık zorlu bir galibiyetle mağlup ederek gelecek sezon Avrupa kupalarında yer almayı garantiledi. Anastasios Douvikas, 71. dakikada skoru açarak sezonun 13. golünü attı ve Lariani'nin ligi ilk altı içinde bitirmesini matematiksel olarak garantiledi. Bu tarihi sonuç, takımın Serie A tablosunda yedinci sıradaki Atalanta'nın 10 puan önünde yer almasını sağladı. 2024 yılında takımın başına geçen Fabregas, İtalyan ekibini tamamen dönüştürdü ve kulübün üst lige yükselmesini kutlamasının tam iki yıl sonra, takıma Avrupa kupalarına katılma hakkı kazandırdı.
Fabregas, duygusal yolculuğunu anlatıyor
Maçın bitiş düdüğünün ardından, duygusal anlar yaşayan Fabregas, DAZN'e bu başarının önemini anlattı. Fabregas şöyle konuştu: "Bugün çok mutlu ve gururluyum. Tam iki yıl önce bugün Serie A'ya yükselmiştik ve bugün de Avrupa kupalarına katılmaya hak kazandık. Takım, kulüp ve taraftarlar hep birlikte büyüdü; bu tarif edilemez bir duygu. Yirmi yıl sonra bile bu günü hatırlayacağız." 39 yaşındaki oyuncu, modern futbolun zihinsel olarak ne kadar zorlayıcı olduğunu da vurgulayarak şunları ekledi: "Günümüzde sosyal medya sayesinde her şey çok hızlı ilerliyor, çok fazla baskı var. Bundan keyif almalısınız. Kaç kupa kazandığımı hatırlamıyorum ama daha çok kupa kazanacağım."
Premier Lig hedefleri ve taktiksel vizyon
Como, olağanüstü yükselişini kutlarken, teknik direktörünün hızla artan popülaritesi kaçınılmaz olarak İngiltere'ye dönüşüyle ilgili söylentileri alevlendirdi. Chelsea, kısa süre önce Premier Lig'in uzun vadeli planlarında nihai hedef olmaya devam ettiğini itiraf eden eski orta saha oyuncusuyla sıkı bir şekilde anılıyor. Geleceği hakkındaki spekülasyonlara rağmen, İspanyol teknik adam Stadio Giuseppe Sinigaglia'da top hakimiyetine dayalı felsefesine tam olarak bağlı kalmaya devam ediyor. Azınlık hissedar olarak faaliyet gösteren teknik direktör, kulübün sportif yönünü tamamen kontrol altına almış ve kendi parlak futbol kariyerini tanımlayan güzel ve geniş alanlı futbolu tercih ederek uzun pas taktiklerini kesin bir dille reddetmiştir.
Şampiyonlar Ligi biletleri için kıyasıya bir yarış
65 puanla altıncı sırada yer alan kulüp için Konferans Ligi katılımı artık garantilenmiş olsa da, Avrupa kupalarında daha üst sıralara yükselme yarışı heyecan verici bir şekilde devam ediyor. Sezonun bitmesine iki maç kala Como, 67 puanla şu anda Avrupa Ligi potasında yer alan beşinci sıradaki Roma’nın sadece iki puan gerisinde bulunuyor. Şampiyonlar Ligi hayali de hala ulaşılabilir durumda; şampiyon Inter 85 puanla uzaklaşmış olsa da, ikinci sıradaki Napoli (70) hala Juventus (68) ve AC Milan (67) ile birlikte yarışın içinde. Fabregas'ın takımı, üstlerinde yer alan bu sıkışık grubun herhangi bir hatasından yararlanmak zorunda.