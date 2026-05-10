Como, tarihinde ilk kez Avrupa kupalarına katılma hakkı kazandı; Cesc Fabregas ise Chelsea ile ilgili söylentiler arasında yeniden gündeme geldi

Maçın bitiş düdüğünün ardından, duygusal anlar yaşayan Fabregas, DAZN'e bu başarının önemini anlattı. Fabregas şöyle konuştu: "Bugün çok mutlu ve gururluyum. Tam iki yıl önce bugün Serie A'ya yükselmiştik ve bugün de Avrupa kupalarına katılmaya hak kazandık. Takım, kulüp ve taraftarlar hep birlikte büyüdü; bu tarif edilemez bir duygu. Yirmi yıl sonra bile bu günü hatırlayacağız." 39 yaşındaki oyuncu, modern futbolun zihinsel olarak ne kadar zorlayıcı olduğunu da vurgulayarak şunları ekledi: "Günümüzde sosyal medya sayesinde her şey çok hızlı ilerliyor, çok fazla baskı var. Bundan keyif almalısınız. Kaç kupa kazandığımı hatırlamıyorum ama daha çok kupa kazanacağım."