Como, Suwarso: "Fabregas son aylarda üç İtalyan kulübünü reddetti; bunlardan biri Napoli. Kimse bizim kadar gelişmedi; pek çok takım kupa kazanmak için iflas etti."

Suwarso, İspanyol teknik direktör hakkında şu sözleri sarf etti: “Birkaç kulüp onunla ilgilendi, son aylarda en az üçü, ancak o teklifleri reddetti. Bunlardan biri, bazı yerel gazetelerde de yazıldığı gibi Napoli’ydi. Diğer ikisi mi? Biri İtalyan, daha fazlasını söylemeyeceğim.” 2025 yazında Fabregas’ın adı, Simone Inzaghi’nin halefi olarak öncelikle Inter’in teknik direktörlüğüyle anılmıştı; ancak bu görev daha sonra Cristian Chivu’ya verilmişti. Como’nun şu anki teknik direktörü, Londra’da Inter yönetimi ile bir görüşme de gerçekleştirmişti; ancak İspanyol teknik adamın mevcut takımıyla olan derin bağı da göz önünde bulundurulduğunda, bu görüşmenin ardından bir anlaşmaya varılamamıştı.