Como Başkanı Mirwan Suwarso, La Stampa gazetesine bir röportaj verdi. Röportajda, kulübün önümüzdeki Şampiyonlar Ligi’ne katılma hakkı kazanması sayesinde gelişme planlarından “Sinigaglia” stadyumunun yenileme projesine ve teknik direktör Cesc Fabregas’ın giderek daha merkezi halegelen konumuna kadar pek çok konu ele alındı.
Çeviri:
Como, Suwarso: "Fabregas son aylarda üç İtalyan kulübünü reddetti; bunlardan biri Napoli. Kimse bizim kadar gelişmedi; pek çok takım kupa kazanmak için iflas etti."
FABREGAS BURADA KALACAK
Suwarso, İspanyol teknik direktör hakkında şu sözleri sarf etti: “Birkaç kulüp onunla ilgilendi, son aylarda en az üçü, ancak o teklifleri reddetti. Bunlardan biri, bazı yerel gazetelerde de yazıldığı gibi Napoli’ydi. Diğer ikisi mi? Biri İtalyan, daha fazlasını söylemeyeceğim.” 2025 yazında Fabregas’ın adı, Simone Inzaghi’nin halefi olarak öncelikle Inter’in teknik direktörlüğüyle anılmıştı; ancak bu görev daha sonra Cristian Chivu’ya verilmişti. Como’nun şu anki teknik direktörü, Londra’da Inter yönetimi ile bir görüşme de gerçekleştirmişti; ancak İspanyol teknik adamın mevcut takımıyla olan derin bağı da göz önünde bulundurulduğunda, bu görüşmenin ardından bir anlaşmaya varılamamıştı.
ŞAMPİYONLAR LİGİ BİR FIRSAT
Şampiyonlar Ligi’ne katılma hakkı kazanılmasıyla ilgili olarak, Mirwan Suwarso La Stampa’ya verdiği röportajda şunları söyledi: “Geçen yıldan daha iyi bir performans sergilemek istiyorduk, ancak bu kadar yükseğe çıkacağımızı düşünmemiştik. Şampiyonlar Ligi’nde yer almak, mali durumumuzu iyileştirmemizi sağlıyor. Ancak aynı zamanda işleri hızlandırmamız gerekiyor, çünkü bu hedefe birkaç yıl içinde ulaşmayı bekliyorduk. Artık ticari altyapımızı geliştirmek ve mali kurallara uyum sağlamak için daha az zamanımız var. Ama başaracağız ve bu fırsatı boşa harcayamayız. Avrupa’daki hedefimiz mi? Yaz hazırlık döneminden sonra durumumuzun nasıl olacağını göreceğiz. Şimdilik Como’da Manchester United ve Real Madrid gibi takımların maçlarını izlemeyi hayal ediyorum.”
COMO GİBİ HİÇBİR YER YOK
Son olarak, La Stampa gazetesine röportaj veren Como Başkanı Mirwan Suwarso, Lario kulübünün büyüme sürecine ve mali açıdan istikrar kazanmasına büyük önem atfediyor: “Oyuncularımızın piyasa değerinde en yüksek büyüme oranını kaydeden İtalyan takımıyız: İki sezonda 60 milyon avrodan 389 milyon avroya çıktık. Ticari açıdan her yıl %300 büyüme kaydediyoruz. Hâlâ bu alanda yeni sayılırız, ancak bizim kadar hızlı büyüyen başka bir kulüp bulmak isterim. Bir teklif gelirse dinleriz. Beğenirsek kabul ederiz, ancak reddetmekten de çekinmeyiz. Geçen yaz, Assane Diao için 60 milyonluk bir teklifi geri çevirdik; kimden geldiğini söyleyemem. Kış transfer döneminde de Jayden Addai için 40 milyonluk bir teklifi reddettik. Tarih boyunca, kupa kazanmak için çabalayan ancak sonunda iflasa sürüklenen pek çok takım olmuştur.”
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