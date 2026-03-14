Bu sezonun en büyük sürprizlerinden biri şüphesiz Fabregas'ın Como takımıdır; geçen yılki mükemmel sezonun ardından, takımını mükemmel bir şekilde yöneterek beklentileri karşıladı. Nitekim bugün, Como takımı Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansını bile yakalamıştır. Fabregas'ın adı, Avrupa'nın en iyi kulüpleri açısından hâlâ çok konuşuluyor; öyle ki Como'nun başkanı Mirwan Suwarso, Cesc'in gelecekte bir kulübü çalıştıracağını saklamadı.
Como, Suwarso: "Fabregas'ın geleceği mi? Avrupa'nın büyük kulüplerinden birine gidecek. Ama önce burada kendi halefini seçecek"
BÜYÜK BİR KULÜPTEKİ GELECEK
Como'nun teknik direktörü, Rivista Undici'ye verdiği röportajda şunları söyledi: "Fabregas bizim için gerçekten çok önemli, ancakbir gün Arsenal'e, Barcelona'ya veya Chelsea'ye gidebileceğini düşünmemek aptallık olur. Bizimle kazanmaya devam ederse ya da her halükarda başarılı olursa, onun adına konuşamam ama sanırımdaha büyük hayalleri olabilir."
AMA ÖNCE TEKNİK DİREKTÖRÜ SEÇECEK
Ancak Fabregas, Como Futbol Kurulu'nun da bir üyesidir ve bu nedenle Suwarso, ayrılması durumunda İspanyol oyuncunun halefinin seçilmesinde belirleyici bir rol oynayacağını belirtti: "Bununla birlikte, burada olduğu sürece,yerine geçecek kişi için de başarılı bir plan oluşturmamıza yardımcı olmasını umuyorum. Bana göre, ayrıldığında – tabii ayrılırsa – yerine kimin geçeceğini seçmesi gereken kişi o olmalıdır. Bu seçim sürecine dahil olmalı. Futbol Kurulu üyesi olarak, bir sonraki teknik direktörün atanmasında bize yardımcı olmalı."