"Bu çok önemli bir aşama. Bu yılki hedefimiz, üç günde bir oynadığımız maçlarda rekabetçi olmaktı. Buraya çok sıcak bir atmosferde kendi futbolumuzu oynamaya geliyoruz. Daha az coşkulu performanslar sergilediğimiz de oldu ama hedefimiz buraya gelip kendi futbolumuzu oynamak ve taraftarlarımızı daha da gururlandırmaya çalışmak."