Şampiyonlar Ligi'nde hayal kurmayı sürdürmek isteyen Como, Fransa'da deplasmanda karşılaşacağı Lens karşısında da herkesi şaşırtma isteğiyle sahaya çıkacak. Maç öncesinde Sky Sport mikrofonlarına konuşan sportif direktör Charlie Ludi, Como'nun bu maçı ve genel olarak Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk deneyimini nasıl yaşadığını anlattı. Ludi, sahadaki sonraki hamlelerin yanı sıra Kean'ın güncellenen iyileşme süresine ve hareketliliğini koruyan transfer piyasasındaki planlara da değindi.
Como Sportif Direktörü Ludi: "Kean'ın kasım sonunda dönmesini umuyoruz. Fabregas'ın taleplerini karşılamak için dünyanın dört bir yanında gözlemcilerimiz var"
Şampiyonlar Ligi için kritik bir adım
"Bu çok önemli bir aşama. Bu yılki hedefimiz, üç günde bir oynadığımız maçlarda rekabetçi olmaktı. Buraya çok sıcak bir atmosferde kendi futbolumuzu oynamaya geliyoruz. Daha az coşkulu performanslar sergilediğimiz de oldu ama hedefimiz buraya gelip kendi futbolumuzu oynamak ve taraftarlarımızı daha da gururlandırmaya çalışmak."
Kean, Kasım sonunda
"Kean mı? Durumu iyi, daha iyi. Beş haftadan söz eden bir açıklama yaptık. Bu süreyi kısaltıp onu kasım sonuna kadar sahada görmeyi umuyoruz."
Fabregas için dünyanın dört bir yanında gözlemciler
Bizim için teknik direktör, kulübün gelişiminin merkezinde yer alıyor. Ardından onunla birlikte stratejiler belirlemek gerekiyor. Fabregas'ın neye ihtiyaç duyduğunu anlamak için onun zihnine girebilmek bizim becerimiz. Gözlem süreci uzun; dünyanın dört bir yanını dolaşan scoutlarımız var. Elimizde her şey var. Gencin karakter profilini de çıkarıyoruz. Başkandan teknik direktöre kadar herkesin aynı çizgide olması fark yaratıyor".
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