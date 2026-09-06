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Como, Sinigaglia UEFA'dan Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maç için onay alırken 90 günlük 'inşaat mucizesi'ni nasıl başardı
Tarihi mekâna yeşil ışık yakıldı
La Gazzetta dello Sport'un haberine göre, Stadio Giuseppe Sinigaglia'ya 90 günden kısa sürede tamamlanan hızlı yenileme çalışmalarının ardından UEFA Kategori 4 onayı verildi. Bu sertifikasyon, Como'nun yedek stat olarak belirlenen Reggio Emilia'daki Mapei Stadyumu'na taşınmasını gereksiz kıldı. Fabregas'ın ekibi, perşembe akşamı Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki açılış maçında Leipzig'i kendi sahasında konuk edecek.
İddialı yenileme, stadı dönüştürüyor
Kulübün Endonezyalı sahipleri tarafından finanse edilen Como, yerel belediyeyle birlikte çalışarak eski tüp yapılı Curva Ovest'i söktü ve UEFA kriterlerini karşılayan kalıcı bir betonarme tribün inşa etti. Saha iki metre genişletildi ve Fabregas'ın topa sahip olmaya dayalı oyun anlayışına uyum sağlaması için yeni nesil hibrit çimle yeniden kaplandı. Kapsamlı yenileme çalışmaları kapsamında ayrıca ışıklandırma sistemi yükseltildi, medya alanları yeniden düzenlendi, tuvaletler baştan aşağı yenilendi ve iç güvenlik sistemleri modernize edildi.
Göl kenarındaki kazan ilk maçını bekliyor
Distinti bölümündeki geçici boru tipi yapılar kupa kapasitesini yaklaşık 11.000 koltukla sınırlasa da, maçın biletleri dakikalar içinde tükendi. Fabregas, göl kenarındaki bu tablo gibi stadı minyatür bir La Bombonera'yı andıran, rakipler için ürkütücü bir atmosfere dönüştürmeyi hedefliyor. Oyunculuk kariyerinde Şampiyonlar Ligi'nde 104 maça çıkan teknik adam, Como'yu Avrupa'daki ilk macerasında yönlendirmek için bu birikimine büyük ölçüde yaslanacak.
- Getty Images Sport
Formda ev sahipleri Almanları sınayacak
Ev sahibi ekip, Serie A'da oynadığı üç maçtan yedi puan çıkarıp bunu cuma günkü Genoa deplasmanındaki 4-1'lik net galibiyetle taçlandırmasının ardından karşılaşmaya özgüvenli giriyor. Buna karşılık Leipzig, Avrupa'da üst üste 18 maçta kalesini gole kapatamamanın yanı sıra Şampiyonlar Ligi'nin son 10 asıl maçında yalnızca bir galibiyet almış olmanın kötü istatistiğiyle geliyor. Geçen sezon ligde sadece 29 gol yiyen ve bu sezon şu ana kadar kalesinde üç gol gören Como'nun dirençli savunması, Bundesliga ekibi için ciddi bir sınav olacak.
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