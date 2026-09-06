Ev sahibi ekip, Serie A'da oynadığı üç maçtan yedi puan çıkarıp bunu cuma günkü Genoa deplasmanındaki 4-1'lik net galibiyetle taçlandırmasının ardından karşılaşmaya özgüvenli giriyor. Buna karşılık Leipzig, Avrupa'da üst üste 18 maçta kalesini gole kapatamamanın yanı sıra Şampiyonlar Ligi'nin son 10 asıl maçında yalnızca bir galibiyet almış olmanın kötü istatistiğiyle geliyor. Geçen sezon ligde sadece 29 gol yiyen ve bu sezon şu ana kadar kalesinde üç gol gören Como'nun dirençli savunması, Bundesliga ekibi için ciddi bir sınav olacak.