Goal.com
Canlı
cm grafica como 2026
Emanuele Tramacere

Çeviri:

Como, Şampiyonlar Ligi'nde mi? Kadro "sorunu", stadyum ve UEFA'nın finansal fair play kuralına uygunluk zorunluluğu

Como
Transfers

Dördüncü sıra yarışı ve UEFA kısıtlamaları: Como için gelecek sezon ne değişecek?

Como’nun Şampiyonlar Ligi hayali giderek daha somut bir hal alıyor. Cesc Fabregas’ın yönettiği takımın son sonuçları, Como’yu Serie A’da ilk dörtte yer almaya aday takımlar arasına taşıyor; bu, birkaç ay öncesine kadar hayal bile edilemeyecek bir senaryoydu.


Peki, elemeyi başarırsa gerçekte ne olur? Çünkü sporun yanı sıra turnuvanın garantilediği gelirlerin ötesinde üç ana konu öne çıkıyor: UEFA listeleri, stadyum ve finansal fair play. İşte burada ilk sorunlar değil, çözülmesi gereken durumlar ortaya çıkıyor.


  • COMO NE KADAR YATIRIM YAPTI?

    Como'nun yükselişi şüphesiz uzun bir süre önce başladı, ancak son iki yılda bariz bir ivme kazandı. Hartono ailesinin Endonezyalı sahiplerinin göl kıyısına gelmesinden bu yana kulüp, rekabetçi bir kadro oluşturmak ve ani ama rastgele olmayan bir büyüme sürecini tamamlamak için kararlı bir şekilde yatırım yaptı.


    Fabregas ile başlandı ve onun etrafında genç bir proje oluşturuldu; bu proje muhtemelen beklenenden önce bu sonuçlara ulaştı ve bugün kulübü çözülmesi zor bir duruma soktu.


    Sadece son iki sezonu ele alırsak, kulüp Serie A'da en fazla yatırım yapan kulüp oldu ve mavi-beyazlı formayı giyen birçok yeteneğin transfer ücretleri için 150 milyon euro barajını aştı. Ancak bu rakamlar büyük ölçüde ailenin kişisel servetinden karşılanıyor ve en azından şimdilik, aynı miktarda ticari gelir ve ciro artışıyla desteklenmiyor.


  • SERIE A LİSTESİ: 23 YAŞ ALTI OYUNCULARIN AVANTAJI

    Şu ana kadar oluşturulan kadro Şampiyonlar Ligi'ne girmeye hazır mı? Teknik açıdan cevap elbette evet, ancak bu sezon Como'nun, sadece Serie A'ya kayıt olmak için bile olsa, kadrolarını oluştururken yönetmelikteki bir boşluğu kullanabildiği göz önünde bulundurulmalıdır.


    Serie A'da her kulüp, her maç için en fazla 25 kişilik bir kadro kaydı yapabilir ve bu kadroda aşağıdaki şartların yerine getirilmesi zorunludur:

    - en az 4 oyuncunun kendi altyapısından yetişmiş olması (15 ile 21 yaş arasında)

    - İtalyan gençlik akademilerinde yetişmiş en az 4 oyuncu bulundurmak (15 ile 21 yaş arasında, arka arkaya olmasa da en az üç yıl)


    Ancak farkı yaratan, 23 yaş altı oyuncularla ilgili istisnadır; bu oyuncular için herhangi bir sınırlama yoktur ve kadro kotasını doldurmazlar. Bu durum, Como için yukarıda belirtilen kısıtlamaları kısmen aşmasına olanak tanır.


  • ŞAMPİYONLAR LİSTESİ, HİÇBİR İSTİSNASIZ

    Ancak Şampiyonlar Ligi'nde bu fark önemli ölçüde azalır, çünkü 23 yaş altı oyuncular için bir istisna bulunmazken, “yerli” oyuncular için aynı kısıtlamalar geçerlidir.


    UEFA listesi şunları öngörmektedir:

    - en fazla 25 oyuncu ve şu zorunluluklar:

    - 8 "yerli"

    bunlardan:

    - 4'ü kulüpte yetişmiş

    - 4'ü federasyonun gençlik takımlarında yetişmiş


    Ve burada en önemli kural şudur: bu oyunculara sahip değilseniz, onları ikame edemezsiniz ve dolayısıyla liste küçülür. Sadece altyapıda yetişen gençler için (iki yıl kalma şartıyla) güncellenebilir bir B listesi vardır, ancak bu durumu telafi etmek için yeterli değildir.

  • HENÜZ HAZIR OLMAYAN BİR KADRO

    Mevcut kadroya bakıldığında, Como bugün UEFA kriterlerine tam olarak uymuyor.


    Bugün Cesc Fabregas'ın emrindeki ilk takım kadrosunda, İtalyan altyapılarında yetişmiş sadece 2 oyuncu bulunuyor: savunma oyuncusu Goldaniga ve üçüncü kaleci Vigorito. Onlarla birlikte Serie A kadrosuna Matteo Papaccioli, Cristiano De Paoli, Samuele Pisati ve Lorenzo Bonsignori Goggi gibi çeşitli genç oyuncular da defalarca dahil edildi, ancak bunların hiçbiri Fabregas yönetiminde forma giymedi.


    Buna karşılık, kadronun neredeyse tamamı gereklilikleri karşılıyor.


  • "MADE IN ITALY" ETİKETLİ BİR PAZARA İHTİYACIMIZ VAR

    İşte bu nedenle, bir Avrupa kupasına, daha spesifik olarak Şampiyonlar Ligi’ne katılma hakkı kazanılması durumunda, yönetim bu konuda adeta mecbur kalacaktır.


    Como, transfer piyasasında 15 ile 21 yaşları arasında İtalyan veya İtalya'da yetişmiş oyuncu sayısını artıracak isimleri seçmelidir. Vigorito ve Goldaniga'nın kalacağı düşünülürse en az 2 oyuncuya ihtiyaç vardır, ancak ilk kez Fabregas'ın çalışma tarzını değiştirmeye başlayarak Serie A piyasasından yoğun bir şekilde oyuncu almaya başlayabileceği hissi var.


    Özetle, genç ve uluslararası oyuncuların yoğun olarak transfer edildiği iki transfer döneminin ardından, ulusal düzeyde bir düzenleme dengesi sağlanması gerekiyor.


  • ÖDEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ SÖZLEŞMESİ

    Bu arada, önümüzdeki transfer dönemi finansal fair play kısıtlamalarının olmadığı son dönem olabilir; zira Como, bir UEFA turnuvasına katıldığı için sezon boyunca UEFA Finansal Fair Play Denetim Kurulu’nun denetim kapsamına otomatik olarak girecek. Mart ayı sonuna kadar, Roma veya Aston Villa'nın daha önce yaptığı gibi, 3 veya 4 yıl içinde hesapları düzenlemeyi amaçlayan bir uzlaşma anlaşması kulüp ile UEFA arasında imzalanması bekleniyor.

  • Peki ya stadyum?

    Son olarak, göz ardı edilemeyecek bir başka konu da Sinigaglia Stadyumu ile ilgili durumdur. Şu anda tesis UEFA standartlarına uymamaktadır ve bu nedenle Como kendi sahasında maç oynayamayabilir.


    Son aylarda, stadyumu kulübün iç saha maçları için uygun hale getirmek amacıyla birkaç milyon euro ayrıldı, ancak çalışmalar zamanında tamamlanmazsa (ki bu durum bugün oldukça muhtemel görünüyor), kulüp iç saha maçlarını oynamak için Udinese ile Blue Energy Stadyumu ve Sassuolo ile Mapei Stadyumu konusunda görüşmelere başladı.


    Bugün itibariyle, taraftarların seyahat imkanları da göz önüne alındığında, kulübün tercihi Neroverdi'nin stadyumu yönünde.

  • BÜYÜK BİR İSİM

    Como tarihi bir dönüm noktasına yaklaşıyor. Ancak Şampiyonlar Ligi sadece bir ödül değil; aynı zamanda bir seviye atlama anlamına da geliyor. UEFA listeleri ve finansal fair play kuralları arasında, kulüp saha dışında da hazır olduğunu kanıtlamak zorunda. Bu rüya devam edebilir, ancak büyükler arasında kalabilmek için büyük bir kulübün sahip olması gereken bir yapıya ihtiyaç duyulacak.




Serie A
Udinese crest
Udinese
UDI
Como crest
Como
COM