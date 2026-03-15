Como-Roma maçının hakem ekibi:Hakem: Davide Massa (Imperia)
Yardımcı hakemler: Meli-
Alassio Dördüncü hakem: Sozza
VAR: Fabbri
AVAR: Gariglio
Maçın yedinci dakikasında Como-Roma karşılaşmasında skor açıldı ve Malen'in penaltı golüyle Giallorossi öne geçti. Her şey, Diego Carlos'u hazırlıksız yakalayan Caqueret'in dikkatsiz bir geri pasıyla başladı. Eski Sevilla'lı savunma oyuncusu, yere düşen El Shaarawy'ye geç müdahale etti. Massa tereddüt etmedi ve hemen penaltı kararı verdi. DAZN'de Luca Marelli, hakemin kararını destekledi: "Ayak takma hareketi var ve bu, Massa'nın Diego Carlos'a sarı kart göstermediği için cezalandırılmayan bir SPA. Bunun aksine, hakemin kırmızı kart göstermesi gereken bir DOGSO durumu değil."
65. dakikada Como, Baturina'nın Diao'ya pasıyla kontra atağa çıktı. Forvet, Rensch ile girdiği ikili mücadelede topu kazandı; Rensch onu tuttu ancak durduramadı. Bunu başaran Wesley oldu, ancak daha önce sarı kart görmüştü ve bu nedenle oyundan atıldı. DAZN'de Luca Marelli tüm şüphelerini dile getirdi: "Önden çekilen tekrar görüntüsüne bakıldığında, Wesley'in temas kurmadığı, ancak Rensch'in formasını tuttuğu görülüyor. Massa'ya göre SPA'dan gelen müdahale Wesley'e ait."