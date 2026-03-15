Maçın yedinci dakikasında Como-Roma karşılaşmasında skor açıldı ve Malen'in penaltı golüyle Giallorossi öne geçti. Her şey, Diego Carlos'u hazırlıksız yakalayan Caqueret'in dikkatsiz bir geri pasıyla başladı. Eski Sevilla'lı savunma oyuncusu, yere düşen El Shaarawy'ye geç müdahale etti. Massa tereddüt etmedi ve hemen penaltı kararı verdi. DAZN'de Luca Marelli, hakemin kararını destekledi: "Ayak takma hareketi var ve bu, Massa'nın Diego Carlos'a sarı kart göstermediği için cezalandırılmayan bir SPA. Bunun aksine, hakemin kırmızı kart göstermesi gereken bir DOGSO durumu değil."