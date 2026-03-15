Como-Roma, CM'nin performans değerlendirmeleri: Diao maçın gidişatını değiştirdi, Douvikas acımasızdı. Koné ise vasat bir performans sergiledi
Butez 6 – İlk yarıda, Pellegrini’nin ortasına yaptığı bir çıkış dışında pek iş yapmadı. Malen’in attığı penaltı karşısında elinden pek bir şey gelmedi.
Ramon 6,5 – Kanatta çok aktifti ve hücumda sürekli bir tehdit oluşturdu, o kadar ki Gasperini, Wesley'den onu dikkatle markaj altına almasını istedi. İlk yarının sonunda büyük bir fırsatla beraberliği yakaladı. İkinci yarıda da en iyi performans gösteren oyunculardan biri oldu.
Diego Carlos 6,5 – El Shaarawy'ye penaltı kazandırdı, ancak bunun dışında çok az hata yaptı ve maçın galibiyet golünü atarak kendini affettirdi.
Kempf 6 – İlk yarıda Roma pek bir şey yaratamadı ve o da Giallorossi'nin hücumlarını iyi kontrol etti.
(46. dakikadan itibaren Douvikas 7: Forvetsiz oynama kararı sadece bir devre sürdü. Oyuna girdi ve 15 dakikadan az bir sürede beraberlik golünü attı).
Smolcic 6 – Maç boyunca dikkatli ve hatasız oynadı.
Sergi Roberto 5 – 6. dakikada ciddi bir hata yaptı: Diego Carlos'a pasını kaçırdı ve El Shaarawy'yi önlemek isterken penaltıya neden oldu. Wesley daha sonra muhteşem bir kurtarışla olası beraberliği engelledi. İlk yarıda özellikle Mancini ve Malen ile yaşadığı tartışmalarla dikkat çekti.
(46. dakikadan itibaren Diao 7: Roma savunması için durdurulamazdı. Oyuna girmesiyle maçın gidişatı değişti ve Wesley'in kırmızı kart görmesine de neden oldu).
Da Cunha 6,5 – Dinamik ve öngörülemez bir oyuncu, hem hücumda hem de savunmada faydalı. Maçın sonlarında bir de üst direğe çarptı.
(86. dakikadan itibaren Van der Brent SV).
Valle 7 – İleriye çıktığında her zaman tehlike yaratıyor. İlk yarıda Svilar'ı zorladı ve kısa süre sonra Sergi Roberto için mükemmel bir orta yaptı, ancak Wesley topu önledi. Ardından Douvikas'a belirleyici asist yaptı.
Caqueret 6 – Como'nun güzel bir atağının ardından maçın ilk şutunu çekti, ancak El Shaarawy bu şutu engelledi. Yine de düzenli bir maç çıkardı ve rakibe fırsat vermedi.
(67. dakikadan itibaren Perrone: orta sahada denge sağladı).
Baturina 6,5 – Sağ kanattan başladı, sonra sola geçti. Rakipler için her zaman okunması zor bir oyuncu, birçok fırsat yarattı. Ancak 70. dakikada 2-1'i yapma şansını kaçırdı.
Nico Paz 6,5 – Maça yavaş yavaş girdi. 15. dakikada Koné'nin hatasının ardından büyük bir fırsat yakaladı ancak Svilar golü engelledi. İlk yarının sonunda olası beraberlik golünü kaçırdı. Yine de Roma savunması için sürekli bir sorun olmaya devam etti.
(77. dakikadan itibaren Rodriguez oyuna girdi).
Teknik Direktör: Fabregas 7 – Como, parlak ve hücumcu bir oyun sergiledi. İlk yarıda geriye düşmesine rağmen tepki vermeyi başardı ve dördüncü sırayı hak etti.
ROMA
Svilar 6 – İlk mucize 15. dakikada geldi. Nico Paz ceza sahası içinden şutunu çekti ama Svilar uzanarak topu kurtardı. Valle’nin şutunda da kendini aştı, ancak Douvikas’ın golünde daha fazlasını yapabilirdi. Maçın sonlarında Diao’nun şutunda bir başka harika kurtarış yaptı
Ghilardi 6 – Savunmada itibarını kurtaran tek isim. Çok az hata yaptı ve en son pes eden oldu
Mancini 5,5 – Sinigaglia, ilk maçtaki Ramon ve Fabregas ile yaşadığı tartışmayı affetmiyor ve topa her dokunuşunda onu yuhalıyor. Ndicka'nın yokluğunda farkı yaratan o oluyor ama maç boyunca zorlanıyor ve Como'nun beraberlik golünde Hermoso'ya karşı vicdan azabı çekiyor.
Hermoso 5 – Bir ay sonra ilk 11’e geri döndü. Onun bölgesinde Baturina panik yaratıyor. Como yüksek tempoda oynuyor, ancak tecrübesi sayesinde dayanıyor. Sonra Douvikas’ın golünde ofsayt tuzağını kaçırıyor (70’den itibaren Ziolkowski 6)
Celik 5 – Hücumda çok hata yapıyor ve önceki maçlara göre savunmada daha az güvenli görünüyor. Sonra sakatlık nedeniyle beyaz bayrak kaldırıyor (70. dakikadan itibaren Tsimikas 5,5: orada ama görünmüyor)
Cristante 5,5 – Fiziksel olarak mücadele ediyor ama Como oyuncuları her taraftan geliyor ve o ayak uyduramıyor.
Koné 5 – Manu, el freni çekili bir şekilde başladı (bu durum Cenova'da da yaşanmıştı) ve 15. dakikada yaptığı hatalı pas, Nico Paz'a büyük bir fırsat yarattı. Nefes darlığı çekiyor gibi görünüyor
Wesley 5,5 – Hücumdan çok savunmayı düşünüyor. İlk yarıda Sergi Roberto'ya yaptığı harika müdahaleyle bir golü önledi. 65. dakikada oyundan atıldı, ancak ikinci sarı kart görmemesi gerekirdi. Faulü Rensch yaptı.
Pellegrini 5 – Neredeyse yok gibiydi. Bologna maçına göre bir gerileme gösterdi (67. dakikadan itibaren Pisilli 6: çok az hata yaptı)
El Shaarawy 6,5 – Büyük sürpriz o oldu, iki aydan sonra ilk dakikadan itibaren sahaya döndü. Diego Carlos'u önceden tahmin ederek penaltıyı kazanan oydu. Sahada kaldığı sürece kendini feda etti (55. dakikadan itibaren Rensch 5,5: maça hiç giremedi)
Malen 6,5 – Altı dakika sonra penaltıdan sezonun yedinci golünü attı. Sonra Roma savunmaya geçti ve fırsatlar gelmedi, 1-1'den kısa süre sonra kontratakta daha iyisini yapabilirdi ama Pellegrini'yi hemen kullanmadı (67'den itibaren Vaz 6: etkili olabilecek fırsat bulamadı)
Teknik Direktör: Gasperini 5,5 – Roma altıncı sıraya yükseldi. Zorluklar var, ancak Giallorossi dün çok az şey yaptı.