Como-Pisa: Jacobo Ramon ve Baturina neden oynamıyor? Sakatlık mı, teknik karar mı? İki olasılık

Lariani'den iki oyuncunun eksikliği.

Como, 30. haftanın öğle maçı öncesinde kadro değişikliğine gitti. Cesc Fabregas, takımının iki önemli oyuncusu olan Baturina ve Ramon'u ilk 11'de sahaya sürmedi. Bu iki oyuncunun kadroya alınmamasının ardında yatan, birbirinden farklı iki nedeni inceleyelim.

  • Daha önce de belirtildiği gibi, ne Martin Baturina ne de Jacobo Ramon, Cesc Fabregas’ın Como-Pisa maçının başlangıç kadrosunda yer almıyor. Ancak bir fark var: Hırvat oyuncu yedek kulübesinde yer alıyor ve bu nedenle fiziksel olarak hazır olsa da teknik bir karar nedeniyle sahada değil. Jesus Rodriguez ise ilk 11’de yer alıyor.


    Defans oyuncusu için durum farklı. İspanyol oyuncu, yorgunluk nedeniyle tribüne çekildi; bu durum, Como'nun Şampiyonlar Ligi yarışında hayati önem taşıyan bu maçta her zamanki katkısını yapmasını engelliyor. Onun yerine Kempf, Diego Carlos ile ikili oluşturuyor.


    RESMİ KADROLAR:


    COMO - Butez; Van der Brempt, Kempf, Carlos, Moreno; Perrone, Da Cunha; Diao, Paz, Jesus Rodriguez; Douvikas.


    PISA - Nicolas; Caracciolo, Albiol, Canestrelli; Leris, Hojholt, Akinsanmiro, Loyola, Angori; Tramoni, Moreo.

