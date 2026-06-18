Como, Paz’ın ligde kalma şansı giderek artıyor: Mourinho ile yapılan görüşme belirleyici oldu

Er ya da geç Paz, Real’e geri dönecek; hem Madrid kulübü onun potansiyeline büyük ölçüde inanıyor, hem de oyuncunun piyasa değeri çok daha yüksek: Florentino Perez transferine yeşil ışık yakarsa, talipler sıraya girecektir. Ancak şu anda zamanlama henüz uygun değil ve Nico bunu birkaç gün önce, Blancos’un yeni teknik direktörüne yaptığı bir telefon görüşmesi sayesinde anladı; zira mevcut kadroyla ona hak ettiği yeri garanti edemez.