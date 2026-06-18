Her şey birkaç ay içinde değişebilir. Ocak ayında Real Madrid, Nico Paz’ı geri getirmeye kararlı görünüyordu, ancak sonra işler hızla değişti. Bir yandan Como, 10 numaralı oyuncusunun attığı 12 golün de katkısıyla gelecek sezon Şampiyonlar Ligi’ne tarihi bir şekilde katılmayı başardı; diğer yandan Real Madrid’e Mourinho ve Bernardo Silva katıldı.
Çeviri:
Como, Paz’ın ligde kalma şansı giderek artıyor: Mourinho ile yapılan görüşme belirleyici oldu
MOURINHO İLE İLETİŞİM
Er ya da geç Paz, Real’e geri dönecek; hem Madrid kulübü onun potansiyeline büyük ölçüde inanıyor, hem de oyuncunun piyasa değeri çok daha yüksek: Florentino Perez transferine yeşil ışık yakarsa, talipler sıraya girecektir. Ancak şu anda zamanlama henüz uygun değil ve Nico bunu birkaç gün önce, Blancos’un yeni teknik direktörüne yaptığı bir telefon görüşmesi sayesinde anladı; zira mevcut kadroyla ona hak ettiği yeri garanti edemez.
11 MİLYON
Son anda bir terslik olmazsa, Nico Paz ancak 2027 yazında 11 milyon avroya, yani ikinci (ve son – ed.) gerialım maddesinin gerçek değerine karşılık Madrid’e geri dönecek.
Ancak öncesinde, hem Serie A’da hem de Şampiyonlar Ligi’nde Como ile birlikte tarih yazmaya devam etmek istiyor.
COMO'YA ÖZLEM
Fabregas, Paz’ın geleceğinde sadece iki takımın yer aldığını – Real Madrid ya da Como’nun kendisi – kendinden emin bir şekilde söylerken haklıydı. Nico, Premier Lig’den gelen teklifleri, başta Tottenham olmak üzere, hiçbir zaman ciddiye almadı ve Fabregas’ın yanında kalarak Şampiyonlar Ligi’nde başrol oyuncusu olarak oynamak istediğini yineledi.