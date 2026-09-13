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Como 1907 v Parma Calcio 1913 - Serie AGetty Images Sport

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Como - Parma karşılaşması: Maçı nereden izleyebilirsiniz, canlı yayın bilgileri, kanal, saat ve iki takımın ilk 11'i

Como - Parma Calcio 1913
Serie A
Como
Parma Calcio 1913

Como, Şampiyonlar Ligi'ndeki rüya gibi başlangıcının ardından, ligde de durdurulamayan çıkışını sürdürüyor: Carlos Cuesta yönetimindeki Parma karşısında maçla ilgili tüm bilgiler

Como'nun mutlak ilk maçında Leipzig'i 4-1 mağlup ederek adından söz ettirdiği o büyülü Şampiyonlar Ligi gecesinin ardından, Fabregas'ın öğrencileri Inter, Roma ve Lazio'nun temposuna ayak uydurabilmek için lige dönüyor.

Nico Paz ve arkadaşlarının önünde ise Carlos Cuesta yönetimindeki Parma bulunuyor; büyük geleceği olan genç yeteneklerle dolu, derinlemesine yenilenmiş bir takım. Serie A'daki ilk gollerini attıktan sonra, İspanyol teknik direktörün yeniden Toure'nin yanında Lovanti ile kurduğu ikiliye güvenmesi bekleniyor.


Fabregas'ın bazı değişiklikler yapması bekleniyor; hücumda Kean'e ve ayrıca Jesus Rodriguez'e şans tanıyabilir; buna ek olarak yeni Brezilyalı sol bek Caique'ye de.




  • Como - Parma: Naklen yayınlayan kanal ve canlı yayın

    Maç: Como-Parma

    Tarih: 14 Eylül 2026 Pazartesi

    Saat: 18.30

    Yayıncı Kanal: stc

    Canlı Yayın: stc

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  • Como-Parma muhtemel 11'ler

    Como (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Kempf, Chalobah, Caqueret; Perrone, Mella; Rodriguez, Nico Paz, Baturina; Kuhn.

    Parma (3-5-2): Corvi; Delprato, Diego Carlos, Troilo; Britschgi, Fabian, Keita, Ordonez, Valeri; Toure, Lontani.

  • Como-Parma maçını nereden izleyebilirsiniz

    İtalya Serie A'da Como ile Parma arasında oynanacak maç, uyumlu akıllı televizyonlardaki uygulama üzerinden ya da video oyun konsolları (PlayStation, Xbox), TIMVISION Box veya Google Chromecast ve Amazon Fire Stick TV gibi cihazlar aracılığıyla stc üzerinden televizyonda canlı olarak yayınlanacak.

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  • Como - Parma maçını canlı yayında nereden izleyebilirsiniz

    Como-Parma karşılaşması, ayrıca stc sayesinde akıllı telefonlar, tabletler, dizüstü ve masaüstü bilgisayarlar gibi cihazlar üzerinden canlı yayınla da izlenebilecek; bunun için uygulamayı indirmek veya platformun resmi web sitesine giriş yapmak yeterli.

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Parma Calcio 1913 crest
Parma Calcio 1913
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