Como'nun mutlak ilk maçında Leipzig'i 4-1 mağlup ederek adından söz ettirdiği o büyülü Şampiyonlar Ligi gecesinin ardından, Fabregas'ın öğrencileri Inter, Roma ve Lazio'nun temposuna ayak uydurabilmek için lige dönüyor.

Nico Paz ve arkadaşlarının önünde ise Carlos Cuesta yönetimindeki Parma bulunuyor; büyük geleceği olan genç yeteneklerle dolu, derinlemesine yenilenmiş bir takım. Serie A'daki ilk gollerini attıktan sonra, İspanyol teknik direktörün yeniden Toure'nin yanında Lovanti ile kurduğu ikiliye güvenmesi bekleniyor.





Fabregas'ın bazı değişiklikler yapması bekleniyor; hücumda Kean'e ve ayrıca Jesus Rodriguez'e şans tanıyabilir; buna ek olarak yeni Brezilyalı sol bek Caique'ye de.











