Como, Kaiki Bruno da Silva transferini resmileştirmeye hazırlanıyor. 2003 doğumlu Brezilyalı sol bek, Cruzeiro’dan 14 milyon avroya transfer oldu ve 32 maçta 4 asistle taçlandırdığı üst düzey bir sezonun ardından bu sabah Malpensa’ya indi. Gerekli sağlık kontrollerinin ardından duyuru için her şey hazır olacak.
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Como’nun yeni sol bek oyuncusu belli oldu: Kaiki sağlık kontrolünden geçti, “Fabregas bir yıldız”. Tüm detaylar
KAIKI’NİN SÖZLERİ
"Burada olmaktan, Como'nun bu projesinin bir parçası olmaktan mutluyum… Şimdi sağlık kontrollerine gireceğim, Allah'ın izniyle her şey yolunda gider. Fabregas ile çalışmak mı? Evet, mutluyum; Fabregas benim için bir yıldız, ona büyük saygı duyuyorum. Onunla çalışmak büyük bir zevk," dedi Kaiki, TMW'nin aktardığına göre, kontroller başlamadan önce.
ALTı AY SONRA
Oysa Kaiki, Ocak ayında rahatlıkla gelebilirdi: Como’ya transferi neredeyse kesinleşmiş gibi görünüyordu, ancak yaz aylarına ertelendi ve bu günlerde kesinleşti. Fabregas’ın kadrosunda, sözleşmesi sona eren Alberto Moreno’nun yerini alması ve Alex Valle ile forma rekabeti yapması bekleniyor.
CHALOBAH’A DİKKAT
Bu arada savunmada başka transfer hareketleri de var: Sağ kanatta Borussia Dortmund’dan Yan Couto, sol kanatta ise Chelsea’den Trevoh Chalobah beğeniliyor; ancak bu son hamle, Finansal Fair Play kuralları nedeniyle maliyetli olabilir. The Blues, Jacobo Ramon ile ilgileniyor; ancak Real Madrid, Nico Paz’da olduğu gibi onun da peşinde.