Como’nun yeni sol bek oyuncusu belli oldu: Kaiki sağlık kontrolünden geçti, “Fabregas bir yıldız”. Tüm detaylar

"Burada olmaktan, Como'nun bu projesinin bir parçası olmaktan mutluyum… Şimdi sağlık kontrollerine gireceğim, Allah'ın izniyle her şey yolunda gider. Fabregas ile çalışmak mı? Evet, mutluyum; Fabregas benim için bir yıldız, ona büyük saygı duyuyorum. Onunla çalışmak büyük bir zevk," dedi Kaiki, TMW'nin aktardığına göre, kontroller başlamadan önce.