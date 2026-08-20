Como kadrosu, bugün her zamankinden daha fazla, fazlasıyla geniş olarak görülmeli. Hatta fazla bile; Serie A ve Şampiyonlar Ligi listeleriyle ilgili zaten bilinen sorunlar nedeniyle, bugün itibarıyla sözleşmeli birçok oyuncu kadro dışı kalma riskiyle karşı karşıya.





Ve Cesc Fabregas'ın gözden çıkarabileceği isimler arasındaAlvaro Morata da var. İspanyol forvet, geçen sezon önemli bir rol edinmeyi başaramadı ve en yüksek maaş alan oyunculardan biri. İspanyol teknik adam Kean transferi için bastırıyor; bu hamle bütün alanı kapatır, peki Milan ve Juventus'un eski forveti birçok seçenek arasında nereye gidebilir?



