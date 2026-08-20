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cm grafica morata como 2025 26 16 9Getty Images
Emanuele Tramacere

Çeviri:

Como, Morata’nın ayrılığı üzerinde çalışıyor: kiralık ayrılığa evet, İtalya’da iki ve yurt dışında iki seçenek

Como
Lazio
Atalanta
Deportivo de A Coruna
A. Morata
Transfers
AC Milan
Juventus

Eski Milan ve Juventus forveti ayrılmaya hazırlanıyor; Como da bir kontenjanı boşaltmak için kiralamaya da kapı açtı.

Como kadrosu, bugün her zamankinden daha fazla, fazlasıyla geniş olarak görülmeli. Hatta fazla bile; Serie A ve Şampiyonlar Ligi listeleriyle ilgili zaten bilinen sorunlar nedeniyle, bugün itibarıyla sözleşmeli birçok oyuncu kadro dışı kalma riskiyle karşı karşıya.


Ve Cesc Fabregas'ın gözden çıkarabileceği isimler arasındaAlvaro Morata da var. İspanyol forvet, geçen sezon önemli bir rol edinmeyi başaramadı ve en yüksek maaş alan oyunculardan biri. İspanyol teknik adam Kean transferi için bastırıyor; bu hamle bütün alanı kapatır, peki Milan ve Juventus'un eski forveti birçok seçenek arasında nereye gidebilir?


  • Maaş sorunu

    Morata, Como’da fiilen Milan döneminde zaten aldığı maaşı korudu. 1992 doğumlu oyuncu, 30 Haziran 2029’da sona erecek uzun vadeli sözleşmesiyle, yıllık brüt 8,33 milyon euro maaşla tüm kadronun en çok kazanan futbolcusu konumunda.

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  • Kısmen ödenen maaşla kiralamaya evet

    Transfer döneminin başlangıcından bu yana Como, Morata’ya ayrılık ihtimalini teyit etti, ancak şu ana kadar onun için hiçbir kulüp gerçekten somut bir adım atmadı. Sorun, bu yaz bonservisiyle bir ayrılığın mavi-beyazlılara en az 10 milyon euro ödenmesini gerektirmesinin yanı sıra, daha çok yüksek maaşıyla ilgili.

    Bu nedenle Como kulübü, yalnızca bedelsiz kiralık transfere değil, aynı zamanda ve özellikle Morata’nın maaşının bir kısmının onu transfer edecek kulüp lehine ödenmesine de onay verdi.

  • İtalya'da iki kulüp ve yurt dışında iki kulüp

    Morata'nın durumu hakkında bugüne kadar bilgi alan tek kulüp Deportivo De A Coruna oldu ve İspanyolların yanı sıra MLS'ten bir seçenek de hâlâ masada. İtalya'da ise Lazio'ya önerildi; Lazio, Dieng transferinin de boşa çıkmasının ardından Gattuso için bir santrfor arayışında büyük zorluk yaşıyor.

    Ancak özellikle Conference League'de tur atlanması halinde izlenebilecek yol Atalanta olabilir. Bergamo ekibi, Scamacca'ya alternatif olacak ve Raspadori'yi kesin olarak merkezin dışına kaydıracak bir santrfor arıyor; Bergamo da coğrafi olarak İspanyol oyuncu ve ailesi için uygun bir şehir olurdu.

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